Caçadores de naufrágios procuram um navio a vapor e encontram outro

Um naufrágio do século XIX foi descoberto no Rio Fox, em Oshkosh, Wisconsin – não é o barco que a equipe de escaneamento esperava encontrar, mas um construído no mesmo estaleiro.

Os membros do Associação de Arqueologia Subaquática de Wisconsin (WUAA) estavam realizando um levantamento de sonar de alta resolução de cinco horas como parte do programa da Sociedade Histórica de Wisconsin Programa de Preservação Marítima.

Pesquisas anteriores foram pequenas e localizadas, então a equipe estava tentando mapear todos os possíveis locais de naufrágios no trecho de 4 km do rio que deságua no Lago Winnebago.

O sonar DeepVision permitiria cobrir toda a largura de 150 m do rio em uma única passagem e capturar imagens de objetos de interesse em resolução extremamente alta.

LW Crane entre outros barcos a vapor no rio Mississippi por volta de 1872 (Coleções Especiais da Biblioteca Murphy)

Os investigadores tinham esperança de encontrar um navio a vapor desaparecido chamado Cidade de Berlim, construído em 1856 e conhecido por registros históricos por ter afundado naquele trecho do rio. A embarcação era usada para transportar passageiros e cargas entre Berlim e Oshkosh, e tinha 30 m de comprimento e 5.5 m de boca.

Em novembro de 1870, estava ancorado perto do estaleiro de Oshkosh para uma reforma de inverno quando um incêndio irrompeu a bordo. A corrente da âncora teve que ser cortada, deixando o Cidade de Berlim à deriva rio abaixo, queimando até a linha d'água antes de afundar.

Além da área de busca planejada, a equipe encontrou um casco parcialmente enterrado, mas tinha cerca de 27 m de comprimento e 7 m de largura, com uma proa que lembrava a de uma escuna dos Grandes Lagos — uma embarcação com casco de fundo plano e mastro dianteiro e traseiro com pelo menos dois mastros.

Eles acreditam que é o Guindaste LW, outro navio a vapor de madeira construído nos mesmos estaleiros de Berlim que o Cidade de Berlim mas em 1865. Sabe-se que ele também queimou até a linha d'água e afundou, na rampa de lançamento da Ferrovia St. Paul, em Oshkosh, em 1880.

Os possíveis destroços do LW Crane

A rampa de lançamento foi encontrada quase imediatamente do outro lado do rio, em relação ao local do naufrágio, enquanto os caixões de pedra da ponte da ferrovia St. Paul estavam a apenas 100 m de distância dela.

A equipe espera mergulhar no local, embora diga que a visibilidade é tão ruim que mais detalhes e escala provavelmente poderão ser obtidos por meio de pesquisas de sonar de alta resolução.

O rio contém grandes quantidades de detritos naturais, como árvores, troncos e grandes rochas, bem como trechos de docas, caixões e pequenos barcos de pesca. Outro objeto localizado durante a pesquisa poderia ter sido parte de uma ponte antiga – ou a seção da proa de um antigo navio a vapor. Menasha, abandonado em 1861.

A equipe também investigou um local de naufrágio raso encontrado em 2016 e batizou-o de "Naufrágio do Kevin" em homenagem a um dos descobridores, Kevin Cullen. Ainda mais erodido, permanece sem identificação, mas não se acredita que tenha sido o local. Cidade de Berlim porque era sabido que aquele navio a vapor tinha ido à deriva rio abaixo.

Em maio deste ano Divernet relatou como a WUAA mergulhou e identificou da JC Ames, um dos rebocadores mais potentes que já operou nos Grandes Lagos, no Lago Michigan.