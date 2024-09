Caçadores de naufrágios resolvem outro mistério dos Grandes Lagos

Desde a década de 1980, muitos mergulhadores assumiram o desafio de encontrar os destroços do John Evenson no Lago Michigan, um clube de mergulho chegou a oferecer uma recompensa de US$ 500 – mas só agora o rebocador a vapor perdido em 1895 foi descoberto – em apenas 13 m de profundidade.

Os historiadores marítimos Brendon Baillod e Robert Jaeck, já conhecidos por terem localizado dois naufrágios históricos nos Grandes Lagos nos últimos dois anos, trabalharam em estreita colaboração com Sociedade Histórica de Wisconsin e restringiu a área de busca usando jornais contemporâneos e os próprios relatos do capitão antes de aplicar seu sonar de varredura lateral de alta resolução à tarefa.

Eles reservaram três dias a partir de 13 de setembro para a caça, mas sua pesquisa foi tão precisa que levou apenas cinco minutos para encontrar o alvo, seis quilômetros a nordeste de Algoma, perto de Green Bay.

Os caçadores de naufrágios Baillod e Jaeck ao lado do barco do primeiro (Brendon Baillod)

O John Evenson caldeira se destacou na varredura (Brendon Baillod)

O que apareceu na tela do sonar DeepVision Little Eye foi uma grande caldeira e, quando a dupla lançou seu ROV, também revelou o casco com uma hélice gigante, máquina a vapor e várias outras peças de maquinário.

A enorme caldeira a vapor (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

A arqueóloga subaquática do estado de Wisconsin, Tamara Thomsen, chegou no dia seguinte com o mergulhador Zach Whitrock para pesquisar, documentar e confirmar a identidade do naufrágio que Baillod e Jaeck haviam relatado. A partir de mais de 2,000 imagens de alta resolução capturadas pelos mergulhadores, Whitrock criou um modelo de fotogrametria 3D.

Imagem estática do modelo de fotogrametria do John Evenson (Zach Whitrock)

Nomeado em homenagem ao construtor

O rebocador de madeira movido a vapor de 16 m foi construído por John Evenson em Milwaukee em 1884 e recebeu seu nome em sua homenagem. Usado principalmente para rebocar navios para dentro e através do Canal de Navios de Sturgeon Bay, bem como para resgatar naufrágios, em seus últimos anos ele transportou barcaças de pedra da pedreira dos Laurie Brothers em Sturgeon Bay para os portos lacustres de Wisconsin.

O John Evenson por volta de 1890 (Brendon Baillod cortesia da família Harold J Benash)

Em 5 de junho de 1895, o John Evenson tinha acabado de passar por reparos na caldeira quando seu capitão John Laurie decidiu atender a um pedido e rebocar pelo canal um navio consideravelmente maior, a barcaça a vapor Eu Watson Stephenson e suas duas barcaças-escunas subsidiárias. O lago estava agitado sob ventos fortes.

O Eu Watson Stephenson, que virou o John Evenson (Coleção C Patrick Labadie)

Ao tentar seguir a linha, o John Evenson cruzou a proa da barcaça em movimento rápido, que a pegou na popa. John Evenson foi lançado sobre a proa do outro navio e virou, afundando em três minutos.

O capitão Laurie e quatro tripulantes foram atirados na água e resgatados mais tarde, mas o bombeiro Martin 'Baldy' Boswell, que estava dormindo no convés inferior, não pôde ser salvo.

Pensei melhor

Em 1897, os irmãos Laurie decidiram resgatar o rebocador e alugaram um barco para a tarefa, mas como já haviam recebido o pagamento do seguro, enfrentaram a perspectiva de uma disputa prejudicial com a seguradora e, no final, deixaram o naufrágio onde estava, com sua maquinaria intacta.

A hélice (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

O naufrágio foi amplamente divulgado na época, mas os detalhes da profundidade da água parecem ter variado muito, de 15 m a 90 m, o que confundiu os pesquisadores ao longo dos anos.

Agora o plano é que o naufrágio seja indicado para os EUA Registro Nacional de Lugares Históricos e disponibilizado para visitação de mergulhadores esportivos.

Baillod e Jaeck são membros da Associação de Arqueologia Subaquática de Wisconsin, que incentiva o compartilhamento de descobertas de naufrágios com o público.

Os caçadores de naufrágios foram responsáveis ​​por encontrando os restos intactos da escuna Trindade no Lago Michigan em junho de 2023, conforme relatado em Divernet, assim como a escuna Margaret A Muir um ano depois.

Explorar as modelo de fotogrametria que acontecerá no marco da John Evenson.

