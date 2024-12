20 minutos com o maior mergulhador livre do mundo

Ele desfruta desse status há muito tempo, mas somente agora ALEXEY MOLCHANOV está alcançando um público global mais amplo, por meio do novo documentário de 90 minutos Mergulhador. Seu projeto de quebrar todos os cinco recordes de profundidade do esporte em 2023 forneceu um gancho de enredo convincente – mas, com todas as suas responsabilidades, ele está começando a jogar pelo seguro? Ele discute isso com Steve Weinman – bem como a possibilidade de adicionar mais 10m de profundidade a esses recordes mundiais

Você gostou de assistir Freediver?

“Eu amei muito o filme. Acho que ele mostra a atmosfera muito, muito bem, mostra a beleza do esporte, alguns perigos do esporte para que as pessoas entendam o que podem fazer se se tornarem mergulhadores livres – elas podem ter aventuras, podem aprender a ficar calmas e relaxar melhor, mas também mostra que há alguns perigos e por que é um esporte de equipe – deve sempre haver alguém para fornecer segurança para você quando estiver debaixo d’água.

“Acho que é um filme muito bem feito – adorei.”

É um reflexo preciso da sua vida?

“Eu diria que sim, é um reflexo preciso da minha vida. Claro, é apenas parte da minha vida, não há tempo suficiente em um filme para refletir uma vida inteira, mas as competições são uma grande parte da minha vida. Não se aprofunda na minha área de trabalho – tudo o que faço para desenvolver a comunidade de mergulho livre, que é algo que faço fora do esporte.

“O esporte é uma parte importante da minha vida, viajar e competir, mas, ao mesmo tempo, com base no legado da minha mãe [Natalia Molchanova], seu sistema educacional, seu método de educação, eu me concentro muito no crescimento da comunidade de mergulho livre, do movimento.

“Isso está um pouco fora do filme, mas é meu foco, minha paixão. Adoro garantir que haja mais e mais escolas profissionais ao redor do mundo que sejam capazes de ensinar as pessoas a fazer mergulho livre com segurança.”

Você já assistiu ao filme com sua família [esposa Elena e filho Max]?

“Ainda não. Eu assisti em Los Angeles e era um grupo de mergulho livre – tínhamos 200 pessoas para vir e ver uma exibição fechada do filme e eram apenas mergulhadores livres e amigos de todos os EUA. Algumas pessoas vieram de New York, algumas pessoas vieram de Miami e minha irmã que agora está em Londres. Sim, está bem espalhado pelo mundo e estou viajando o tempo todo – agora estou em Dubai, onde temos uma comunidade local de mergulhadores livres que já viram isso.

“Além disso, como o filme foi lançado nos Estados Unidos agora e os direitos não estão em todo o mundo, muitos membros da comunidade ainda estão esperando que o filme seja lançado em partes da Europa ou Ásia, etc.”

Fiquei imaginando o que seu filho pensaria disso?

Molchanov e seu filho Max (Paramount Pictures)

“Max, meu filho, ele ama água e fará quatro anos em um mês. Nadamos juntos e mergulhamos juntos. Às vezes, ele assiste às gravações da competição e diz: 'Vou mergulhar com o papai, também tenho uma máscara' – ele tem uma máscara e nadadeiras e estou esperando que ele fique um pouco mais velho para que possamos mergulhar mais juntos, e tenho certeza de que ele vai adorar.”

Você gostaria de vê-lo ter o mesmo tipo de carreira que você teve?

“Não, não acho que eu o pressionaria a ter a mesma carreira que eu, de forma alguma. Tudo o que posso fazer é apenas mostrar a ele esse esporte e ensiná-lo para que ele tenha as habilidades. Isso é algo que posso compartilhar muito bem e garantir que ele aprenda com isso e pode ser uma lição que ele pode usar para qualquer outra área de sua vida no futuro.

“A abordagem da minha mãe comigo foi me mostrar muitas atividades diferentes que eu poderia testar e me deixar escolher o que eu gostaria.

“Em algum momento, quando eu tinha 11 ou 12 anos, eu nadava desde os três anos e tocava violino desde os quatro, e eu estava indo muito bem nas duas coisas. Então minha mãe disse, olha, o que você quer continuar? Agora é a hora de escolher se vai ser esporte aquático ou música.

“Então eu escolhi esporte aquático, certo, mas eu tenho esse exemplo para minha mãe que ela estava me levando para todas essas aulas – e também eram aulas de xadrez e tênis de mesa e tênis etc e algumas artes marciais. Então você pode simplesmente permitir que seus filhos façam todas essas coisas e escolher encontrar sua paixão.

“Então eu encontrei minha paixão no mergulho livre, mas não sei o que meu filho fará. Vou apenas mostrar a ele um monte de coisas e deixá-lo decidir.”

O filme fez você pensar sobre si mesmo de forma diferente de alguma forma?

“Sim, acho que olhar para si mesmo de lado é sempre esclarecedor. Para mim é muito natural forçar os limites e arriscar, e na minha luta para quebrar mais recordes mundiais, às vezes estou forçando um pouco demais.

“E ser capaz de ver isso de lado e ouvir a história de acordo com a visão do diretor, e como ele a explica, eu acho que isso é sempre perspicaz. É como se eu visse como fica quando é montado dramaticamente, esta imagem e então a filmagem dos meus apagões. Assim como uma gravação simples da competição, não é tão dramático como se fosse feito pelo menos no comentário, o que o torna muito mais dramático.

“Isso me faz pensar de novo, eu quero forçar tanto? Talvez eu tente ser um pouco mais seguro e não estressar meus amigos e familiares com esses mergulhos fracassados! Então isso me faz pensar sobre isso, mas não sei se isso realmente vai me mudar. Para fazer recordes mundiais, tenho que forçar, tenho que explorar meus limites, aprender com eles e me ajustar de acordo, encontrando essas deficiências.

“Então sim, é interessante e acho que me faz pensar sobre essas coisas.”

Eu certamente entendi a mensagem do filme de que você estava começando a pensar em suavizar sua abordagem, com a família em mente, em termos de talvez estar mais consciente da segurança do que no passado. Isso é justo?

Alexey Molchanov em seu distinto terno dourado (Paramount Pictures)

“Isso é justo, sim. Também por causa do meu filho. Quando eu mergulhava antes, não pensava tanto na parte da segurança. Eu sempre fui cuidadoso, é claro, e só correria riscos se tivesse uma ótima equipe de apoio – médicos, mergulhadores de segurança, etc. – mas quando você tem filhos, é um pensamento adicional: OK, eu quero me esforçar tanto ou tenho certeza de que sobreviverei a esse mergulho e voltarei em segurança?

“Então, certamente, nos últimos anos, comecei a pensar sobre mergulhos de forma diferente, e é difícil. Tenho alguns amigos que pararam de competir e não conseguiram trabalhar com essa ideia de que, quando têm filhos, como continuam a arriscar suas vidas?

“E no mergulho livre, se você não mergulhar até o limite, é seguro, é um esporte seguro com a equipe de segurança adequada ao seu redor, mas quando você luta pelos recordes mundiais, é um pouco mais arriscado. Então, geralmente, eu diria que sim, estou mais cuidadoso agora, mas não diria que isso me deixa com medo de lutar pelos recordes mundiais – ainda sinto esse desejo em mim de fazer isso.”

Ainda é aquele recorde CNF [Peso Constante Sem Nadadeiras] que realmente irrita – você precisa quebrar o recorde de 102m de William Trubridge?

“Com certeza, o disco do CNF está aí e desde que terminamos o documentário eu estava sempre trabalhando na técnica. Tenho certeza de que conseguirei fazer esse disco nos próximos, digamos, seis meses. Estou pronto e assim que a nova temporada começar no ano que vem, em março/abril, vou atrás desse disco.”

Então você ainda espera que em algum momento consiga deter todos os cinco recordes de profundidade ao mesmo tempo?

“Acho que o ponto principal do filme, deter todos os cinco recordes em um ano, foi principalmente porque eu não tinha permissão para competir em 2022 [como cidadão russo, por causa da invasão da Ucrânia pelo país] e então eu estava de volta às competições em 2023 e o objetivo era recuperar os recordes mundiais que eu tinha perdido porque eu não estava competindo. É por isso que foi essa ideia de obter todos os recordes ao mesmo tempo

“Em geral, acho que para as próximas temporadas não estou tão interessado em todos os cinco discos ao mesmo tempo – seria legal e tentarei fazer isso, mas acho que só conseguir discos individuais, como conseguir aquele No. Fins recorde em uma temporada e talvez outro recorde em outra disciplina – um ou dois recordes mundiais em uma temporada é o bastante. Cinco recordes mundiais em um ano, foi superintenso.

“Este documentário, foi muita viagem, muitas competições. Acho que para eu sentir que estou equilibrando meus esforços entre esportes, mas também crescendo na comunidade, gosto de fazer menos recordes mundiais. Esses cinco recordes foram um grande esforço e acho que na próxima temporada vou abordar isso de uma forma mais equilibrada e tentar fazer apenas alguns.

Mas era um ângulo muito legal para os propósitos do filme. Falando em não poder competir em 2022, eu estava pensando como foi ter que competir sob uma bandeira neutra em 2023? Isso te incomodou de alguma forma?

“Freeliving é um esporte muito individual, é menos sobre equipe e mais sobre indivíduos, então foi bom porque todos nós competimos como indivíduos e a comunidade é ótima e solidária. Não foi algo que realmente pareceu difícil ou muito negativo, então acho que com o apoio da comunidade foi bom.”

Pode parecer para alguém que assiste Freediver e talvez não esteja familiarizado com o esporte que, mesmo que você esteja cercado de pessoas, pode ser uma vida bastante solitária ou isolada. Você acha isso justo?

"Eu diria que quando você busca esses recordes, é uma comunidade pequena. Há uma comunidade enorme de mergulhadores livres que gostam disso como um esporte, como uma atividade de estilo de vida para aventura, para aproveitar a água, mas embora haja apenas um grupo muito pequeno de pessoas que querem os recordes, ainda é uma comunidade muito amigável, e sinto muito apoio.

“Eu não diria que me sinto sozinho ou solitário – eu diria que nas competições com todos os meus colegas mergulhadores livres me sinto como uma família.”

Você se deu bem com Michael John Warren, o diretor de Freediver?

“Sim, tive ótimas conversas com ele e acho que desde o começo houve uma boa química e pudemos discutir abertamente qualquer coisa sobre o filme. Pude contribuir com minhas ideias e acho que foi um processo muito bom e colaborativo. Então tivemos um bom relacionamento durante o filme e agora, depois do filme, estamos em contato, então sim!”

Qual é o seu filme favorito sobre mergulho livre – ou talvez seja este?

“Até agora o principal filme de mergulho livre ainda é O grande azul por Luc Besson, e é de 1988, mas é extremamente bem feito, é lindo, a cinematografia é incrível. Mesmo agora, se você assistir, é algo que lhe dá essa visão sobre mergulho livre.

Mergulhador Livre (Paramount Pictures)

“Acho que um dos melhores momentos do filme é quando o herói principal Jacques Mayol [interpretado por Jean-Marc Barr] está caminhando para fazer seu mergulho e a câmera está filmando se movendo para trás. Você pode ver como esse mergulhador livre está se aproximando da plataforma onde ele fará o mergulho e como ele já está nessa zona meditativa. Então, essa cena é única, acho que ninguém mais foi capaz de mostrar o estado interior do mergulhador livre se aproximando do mergulho.

“Foi simplesmente uma cena incrível. Eu a assisti recentemente, alguns meses atrás – O grande azul é definitivamente o cara e acho que está na hora de fazer outro longa-metragem em breve!”

Você gostaria de se envolver com isso?

“Eu adoraria participar do próximo longa-metragem, com certeza, sim.”

Como você vê seu próprio futuro além da competição – como um instrutor?

“Já agora faço várias coisas em paralelo. O mergulho livre competitivo é uma grande parte do meu foco agora, mas também no trabalho, foco em fazer a comunidade crescer com minha empresa Molchanovs, com base na metodologia e filosofia da minha mãe e na treinamento ferramentas para treinar mergulhadores livres. Treinamos profissionais para que haja mais instrutores e mais escolas ao redor do mundo.

“Então, aumentar a comunidade para mim é muito significativo e quero ter certeza de que há mais lugares ao redor do mundo onde você pode aprender mergulho livre com segurança. Esse é meu foco atual. Tenho certeza de que faremos isso por muitos e muitos anos e contribuiremos para o esporte em vários níveis e também organizaremos eventos, então acho que a produção de conteúdo, talvez entrar em comentários e fazer alguns projetos nesta área de mergulho livre é algo em que estou interessado.

“Documentários futuros podem ser sobre esportes competitivos, mas também podem cobrir o lado ambiental do esporte – como os mergulhadores livres podem contribuir para resolver problemas ambientais, ajudando com limpezas, observações de animais etc. Há muito o que fazer no mergulho livre e acho que estar no papel de produtor no futuro é algo que me interessa.

Por fim, você acha que existe a possibilidade de um avanço fisiológico que pode permitir que mergulhadores livres mergulhem significativamente mais fundo no futuro?

“Eu posso ver que eu seria capaz de fazer mergulhos mais profundos – digamos, eu consigo entender como fazer mergulhos 10m mais profundos. Eu precisaria me preparar, até mesmo passar mais alguns meses me preparando para os recordes, e talvez apenas ficar em algum lugar onde a profundidade seja mais acessível. Não é fácil, vai me levar alguns anos, talvez alguns anos, talvez cinco anos, mas eu consigo ver esses 10m.

“E então, toda vez que forçamos o limite, tenho essa sensação de: Posso forçar um pouco mais ou não? Este Não Fins o recorde durou sete ou oito anos e não foi melhorado, o que mostra que, OK, sem barbatanas é muito difícil – podemos melhorar em 2m, em 3m, mas 10m parece loucura.

“Mas com monofins, com bi-barbatanas, Eu posso ver isso – e sei que iremos mais fundo.”

Recordes mundiais atuais de profundidade no AIDA de Alexey Molchanov: Peso Variável (VWT) 156m (28 de março de 2024) Peso constante (CWT) 136m (29 de setembro de 2023) Peso constante Bi-Fins (CWTB) 125m (10 de setembro de 2024) A falecida Natalia Molchanova detém o recorde mundial de apneia estática de 9min 2s nos últimos 11 anos. Alexey Molchanov estabeleceu 33 recordes mundiais AIDA e CMAS e 1 Guinness e ganhou 34 medalhas combinadas de ouro, prata e bronze individuais e por equipe em eventos de campeonatos mundiais.

Também na Divernet: Mergulhador livre: mais profundamente no mundo de Molchanov (crítica do filme). Mergulhador já está disponível no Prime Video ou para comprar ou alugar em digital.