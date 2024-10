Um mergulho profundo com Kostas Thoctarides

O que é preciso para localizar um submarino perdido por mais de oito décadas? Por meio de pesquisa meticulosa e paixão pela história, Kostas Thoctarides anunciou recentemente sua oitava descoberta de naufrágio de submarino, HMS Soldado, conforme relatado em Divernet. Ele compartilha algumas de suas experiências em exploração subaquática em conversa com ROSS J ROBERTSON, com pesquisa adicional do Dr. KONSTANTINOS GIANNAKOS

Cada canto de cada sala estava cheio de pilhas de livros enormes e desordenadas, e as prateleiras gemiam sob o peso do conhecimento acumulado. Obras de arte náuticas adornavam as paredes, pontuadas por um ocasional capacete de mergulho de latão ou bússola – relíquias silenciosas das profundezas.

Entrar neste apartamento suburbano de Atenas foi como atravessar para outro mundo, um espaço sagrado onde história, exploração e o mar se fundiam. O ar parecia sussurrar com os mistérios do oceano.

O caçador de naufrágios Kostas Thoctarides

Meu anfitrião me recebeu com um aceno gracioso, gesticulando em direção a uma longa mesa que claramente serviu como um centro para inúmeras reuniões e discussões profundas. Seu comportamento caloroso e fácil me deixou imediatamente à vontade, e logo nossa conversa começou a fluir.

Enquanto ele habilmente pegava livros das prateleiras ou mostrava pastas gastas para enfatizar um ponto, ficou claro: eu estava na presença de alguém cujo vasto conhecimento só era rivalizado por sua paixão sem limites por todas as coisas marítimas.

Não deveria ter sido uma surpresa. Afinal, eu estava falando com Kostas Thoctarides – uma lenda na comunidade internacional de mergulho, cujo nome ressoa como as profundezas que ele explorou.

Diário de mergulho

O diário de mergulho pessoal de Kostas merece ser consagrado como um tesouro nacional. Desde seu primeiro mergulho autônomo em 1986, ele explorou inúmeros naufrágios, incluindo um número impressionante de submarinos. Notavelmente, em 1997 ele descobriu HMS Perseu, que foi atingida por uma mina italiana em dezembro de 1941 e agora está a 52 m entre as ilhas gregas de Zakynthos e Cefalônia.

Por meio de pesquisa pura, ele também foi o primeiro a identificar U-133, atingido por uma mina grega em 14 de março de 1942, logo após deixar a base alemã de submarinos em Salamis, perto de Atenas. Ele agora repousa a 72m de profundidade na ilha de Aegina, no Golfo Sarônico.

A jornada de Kostas nas profundezas começou após completar o treinamento especializado em mergulho profundo com gás misto em 1987, quando ele foi impulsionado para o exigente mundo do mergulho profissional. Treinado por prestigiosas escolas estaduais no Reino Unido (HSE) e na França (INPP e COMEX), ele rapidamente avançou para os níveis mais altos.

Thoctarides em seus primeiros dias como mergulhador comercial (Kostas Thoctarides)

Adotando tecnologias de ponta, obteve a certificação da renomada empresa francesa COMEX como piloto do submersível Tétis para o Centro Nacional de Pesquisa Marinha e como piloto chefe de ROV.

Sua experiência o levou a explorar e documentar centenas de naufrágios do século XX, incluindo embarcações históricas como os destróieres helênicos Vasilisa Olga e Hydra, o submarino Katsonis, e o antigo transatlântico HMHS Britânico, irmã da Titânico.

Ele também explorou os destroços do barco torpedeiro de ataque rápido da Marinha Helênica P-25 Kostakos, que afundou em novembro de 1996 durante exercícios navais após uma colisão com o ferry de passageiros Samaina na ilha de Samos, com a perda de quatro tripulantes.

“Um dos mergulhos com gás misto mais desafiadores da minha carreira ocorreu em 1996, durante o auge da crise greco-turca nas ilhotas de Imia”, Kostas relembrou. “Em meio a tensões elevadas, um helicóptero AB 212 da Marinha Grega caiu tragicamente ao norte das ilhotas, com sua tripulação de três homens perdida no mar.

“Como parte da operação de recuperação, mergulhei a uma profundidade de 96 m, navegando em águas politicamente tensas e fisicamente turbulentas para localizar e recuperar o helicóptero PN21 afundado”, disse ele, ressaltando a extensão de sua experiência em operações subaquáticas de alto risco.

Reconhecimentos

Kostas foi homenageado muitas vezes por seus serviços à Grécia. O ex-ministro da Defesa Nacional Gerasimos Arsenis o elogiou pessoalmente por suas contribuições, assim como o Tenente-General Kapravelos, Chefe do Estado-Maior do Exército Helênico, pela recuperação de dois soldados desaparecidos do Lago Vouliagmeni em 1993.

Visão do ROV (Kostas Thoctarides)

Em 1996, ele foi novamente reconhecido pelo Estado-Maior da Marinha Helénica e pelo Vice-Almirante-Chefe Paliogiorgos pelo seu papel crítico na recuperação do PN21 helicóptero. No mesmo ano, ele foi homenageado mais uma vez pelo vice-almirante Paliogiorgos por liderar a busca e recuperação de P-25 Kostakostripulação desaparecida.

Sua expertise também lhe rendeu elogios além do militar. Em 2003, o Ministério Helênico de Transportes e Comunicações, juntamente com o Conselho de Investigação de Acidentes Aéreos e Segurança da Aviação, lhe concedeu uma distinção honorária por suas contribuições para recuperar aeronaves abatidas em águas gregas.

Em 1997, a Academia Internacional de Letras e Artes concedeu-lhe a medalha de ouro e o prestigioso Prêmio de Virtude e Coragem. Além disso, em 2000, a British Submarine Old Comrades Association o homenageou por descobrir Perseu.

Perseguição implacável

Kostas é um talentoso autor e produtor de filmes e documentários de TV, especializado na exploração de naufrágios históricos do século XX.

Nos últimos anos, ele continuou a adotar a tecnologia para expandir os limites das descobertas de naufrágios mais profundos, usando ROVs que podem suportar pressões e condições extremas muito melhor do que mergulhadores humanos.

“Pilotar remotamente um ROV está longe de ser fácil, como minha filha Agapi pode lhe dizer”, ele riu. “Ela é a primeira operadora de ROV certificada na Grécia. É preciso não apenas um conjunto de habilidades especializadas, mas também um 'sexto sentido' para fazê-lo bem”, ele acrescentou orgulhosamente.

Kostas Thoctarides e sua filha Agapi dirigem-se a um local de naufrágio (Kostas Thoctarides)

Dito isso, seu equipamento de varredura consiste principalmente em um sonar localizador de peixes modificado e pronto para uso, em vez de equipamento especializado, o que ressalta que habilidade e experiência superam a necessidade de aparelhos caros.

O que diferencia Kostas é uma paixão implacável que o leva a conduzir pesquisas multicamadas, reunindo meticulosamente registros históricos e relatos de testemunhas oculares. Com cada naufrágio que ele descobre, Kostas diz que experimenta uma adrenalina estimulante – a emoção de revelar histórias que somente as evidências físicas podem fornecer completamente.

“Em novembro de 2021, descobri o submarino italiano da Segunda Guerra Mundial Jantina, torpedeado pelo submarino britânico HMS Torbay em 5 de julho de 1941. Estava a uma profundidade de 103 m ao sul de Mykonos, mas houve uma reviravolta – o seção de arco inteira estava desaparecido. Não estava em lugar nenhum para ser encontrado, e isso realmente me incomodou. Levei mais três anos para localizá-lo.”

Cortador de rede anti-submarino na proa eventualmente localizada do Jantina (Kostas Thoctarides)

“Você procurou por três anos?”

“Sempre que pude, sim. Acontece que a proa afundou imediatamente, mas o resto do navio continuou a avançar antes de finalmente afundar.

“Encontrar a proa foi crucial – não só confirmou a identidade do naufrágio, pois tinha um mecanismo único de corte de rede, mas também revelou que as escotilhas de torpedos estavam fechadas. Isso significava que a tripulação tinha sido pega completamente de surpresa pelo HMS Torbay. "

O ROV circula um naufrágio (Kostas Thoctarides)

“A persistência tem que ser a chave para o seu sucesso”, comentei.

“Absolutamente”, ele respondeu entusiasticamente. “Levei apenas 25 anos para encontrar o submarino HMS Triunfo em 2023!”

Eu conhecia bem a história – Kostas acabou encontrando torpedos usados ​​no fundo do mar, o que o ajudou a descobrir o naufrágio historicamente importante.

Após a invasão alemã da Grécia em abril de 1941 e a subsequente evacuação das forças britânicas e da Commonwealth, houve uma corrida para evacuar os soldados retidos e, ao mesmo tempo, estabelecer uma rede secreta de espiões e informantes locais para sabotar a ocupação do Eixo.

O perda de Triunfo no início de 1942, durante uma missão ultrassecreta do MI9/SOE conhecida como Operação Isinglass, foi dado um duro golpe nas operações de inteligência britânica na região, principalmente por causa das disputas políticas internas que causou.

Escotilha fechada da sala de máquinas no HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Pesquisando on-line

Fiquei pensando se a Internet tinha se mostrado útil nas pesquisas de Kostas. “Apenas de forma limitada, já que a maioria dos materiais de fontes primárias ainda são arquivados apenas em papel”, ele disse.

“Deixe-me dar-lhe um exemplo: em 22 de outubro de 1943, durante operações perto da ilha de Kalymnos, o contratorpedeiro grego RHN Adrias atingiu uma mina que arrancou toda a sua proa, mas ele não afundou.

“O contratorpedeiro enviado para resgate, HMS Hurworth, atingiu o mesmo campo minado e afundou, deixando o navio seriamente danificado Adrias para resgatar seus sobreviventes e também sua própria tripulação.

“Contra todas as probabilidades, Adrias conseguiu mancar de volta para Alexandria, Egito, evitando ataques da Luftwaffe, chegando finalmente em 6 de dezembro e sendo recebido como um herói – compreensivelmente.”

Outra vista do ROV (Kostas Thoctarides)

Kostas pegou um arquivo grande, puxando um gráfico antigo que ele desdobrou cuidadosamente na mesa diante de mim. Ele mostrava uma série de linhas paralelas meticulosamente plotadas, cada uma conectada por uma volta de 180°.

“Depois da guerra, o capitão do Adrias, Ioannis Toumbas, foi encarregado de limpar o mesmo campo minado que havia danificado seu navio”, ele continuou. “Este é o mapa daquela operação de varredura de minas, e ele eventualmente me ajudou a localizar a proa perdida do Adrias.” Pelo seu tom, a descoberta não foi apenas um triunfo histórico, mas profundamente pessoal.

“Esses gráficos não estão na Internet – nem mesmo o conhecimento sobre eles está online – então um pesquisador de verdade ainda tem que sujar as mãos, por assim dizer”, concluiu ele com um sorriso.

Equipe pai e filha (Kostas Thoctarides)

O 8º submarino: HMS Soldado

“E sua última descoberta? Você pode me contar um pouco mais sobre o HMS Soldado?” Perguntei.

“Bem, depois de 81 anos, ele foi encontrado – embora não tenha sido uma tarefa fácil e tenha levado muitas tentativas e inúmeras horas de pesquisa meticulosa.”

Escotilha aberta da torre de comando do HMS Trooper (Kostas Thoctarides)

O submarino está a uma profundidade de 253 m entre as ilhas de Ikaria e Donousa. “Ele está dividido em três seções distintas: proa, seção média e popa. A condição do naufrágio indica um naufrágio violento devido à detonação de uma mina.”

Destroços retorcidos (Kostas Thoctarides)

“As minas parecem ter sido a ruína dos submarinos”, comentei.

“Sim, de fato. Eles eram quase impossíveis de detectar, especialmente de um submarino. Você não saberia que eles estavam lá a menos que prendesse um cabo ou ele atingisse o casco – a essa altura, já era tarde demais. Eles tiraram a vida de muitos.

“Todos os 64 membros da tripulação a bordo do Soldado perderam suas vidas, e uma parte crucial da descoberta é garantir que seu local de descanso permaneça intocado. Encontrar Soldado não apenas resolveu um mistério de oito décadas, mas também serve como um lembrete solene dos sacrifícios feitos por aqueles homens corajosos.”

Ondulações de reflexão

Pensando no próximo naufrágio a ser encontrado (Kostas Thoctarides)

Para Kostas, suas descobertas não são apenas sobre resolver mistérios – elas são sobre preservar histórias que poderiam ser perdidas no tempo. Seu trabalho serve como uma ponte entre a história e o presente, nos lembrando das profundas conexões que compartilhamos com aqueles que vieram antes, e da importância de honrar seus legados por meio da exploração e do conhecimento.

O mergulho autônomo e remoto nos permite explorar esses reinos subaquáticos, possibilitando-nos recuperar e salvaguardar uma rica história que, de outra forma, permaneceria escondida de nós para sempre.

Kostas Thoctarides dirige as empresas Serviços de ROV e os votos de Planeta azul centro de mergulho em Lavrio, perto de Atenas.

ROSS J ROBERTSON, um Advanced Open Water e Nitrox Diver, é um autor e educador com grande interesse em naufrágios no mar Egeu e na história da Segunda Guerra Mundial grega. Reunindo esses elementos em vários artigos de revistas e jornais, ele também é o curador do site ww2stories.org DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, major de infantaria aposentado, escreve para História militar revista (Govostis Publications), o site slpress.gr, e ww2stories.org, com foco em tópicos anglo-gregos durante a Segunda Guerra Mundial.

