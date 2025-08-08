Mergulhando no mundo oculto das cavernas de Biak

Longe dos caminhos tradicionais, como costuma ser, o mergulhador e explorador PIERRE CONSTANT procura cavernas em uma ilha da Papua Ocidental onde as forças japonesas se infiltraram em redes subterrâneas durante a Segunda Guerra Mundial.

A ilha principal do arquipélago de Biak fica na Baía de Cenderawasih, perto da costa norte da província indonésia de Papua Ocidental. Enquanto 90% da Papua continental é cristã, 50% de Biak é muçulmana, embora originalmente fosse animista, pois a cultura Biak Numfor é melanésia.

A ilha foi avistada pela primeira vez pelo navegador português Jorge de Meneses em 1526, e o navegador espanhol Álvaro de Saavedra navegou até lá dois anos depois.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Biak foi um reduto do Exército Imperial Japonês. Perto do fim da guerra, 11,000 soldados da Marinha Imperial Japonesa estavam escondidos em suas cavernas na selva, com bastante munição e nove tanques leves HaGo Tipo 95, aguardando as forças americanas do General McArthur.

Gua Jepang (Caverna Japonesa), a 5 km da cidade de Biak, fazia parte de um sistema que se estendia por 3 km em direção à Praia de Parai e servia de refúgio para 3,000 soldados japoneses. No entanto, depois que um avião americano foi abatido por um míssil disparado de lá, os americanos começaram a bombardear o local, massacrando os que estavam lá dentro.

Ao final da Batalha de Biak, que durou desde o desembarque dos EUA em 27 de maio até 17 de agosto de 1944, os EUA sofreram 3,000 baixas e 474 mortos, enquanto as forças japonesas tiveram 6,100 mortos e 450 capturados. Seu comandante, o Coronel Kizume Naoyuki, cometeu hara-kiri.

Baía Japonesa

Depois de uma viagem de dois dias da França via Jacarta, meu avião pousa em Biak às 5.30hXNUMX. Estou com jet lag e levarei dois dias para me recuperar.

Eu vou para Gua Jepang (Baía Japonesa) na garupa de uma motocicleta pertencente a Jake, o Hotel Asana Biakrecepcionista. Coberto de musgo verde, um caminho cimentado leva a uma escada que desaparece no subsolo em zigue-zague.

Dolina em Gua Jepang

Entrada em arco para a caverna

Um tanto úmida, a entrada em arco lembra a de uma catedral, com água pingando do teto. A enorme câmara revela uma saída à direita e outra gigantesca à esquerda. Garrafas quebradas estão espalhadas por toda parte.

Descubro um osso marrom-dourado incrustado no chão da caverna. Uma impressionante cortina de trepadeiras e raízes desce pela parede à esquerda, que se abre em uma grande cratera. O local é atmosférico.

Esbeltas árvores pandanus, com suas copas de longas folhas espinhosas, erguem-se eretas no meio do sumidouro, adicionando um toque de Jurassic Park a este ambiente sinistro. Antigos barris japoneses enferrujados podem ser encontrados ao pé das videiras suspensas.

A trilha serpenteia pelo interior, subindo lentamente até uma elevação com vista para o centro do buraco. De repente, Jake aponta para uma cobra marrom-acobreada, com cerca de 1 metro de comprimento, imóvel bem à minha frente.Mangabásio!", ele avisa, dando um passo para trás. "Venenoso!"

Cobra Wekanampo venenosa

Tiro algumas fotos antes que a cobra se aventure pela encosta com uma facilidade impressionante. O museu a céu aberto exibe metralhadoras, morteiros, projéteis, bombas, foguetes, uma coleção de cantis japoneses, capacetes, garrafas e até mesmo veículos 4x4 antigos e uma hélice.

Morteiros e foguetes japoneses da Segunda Guerra Mundial

É dia de mercado em Bosnik, local do desembarque anfíbio dos EUA em 27 de maio. As barracas vendem comidas típicas de Papua, como noz-de-areca, mandioca, batata-doce e bolos de sagu, além de carne defumada. polvo e contas de conchas defumadas, peixe fresco, folhas de mamão, feijões e bananas.

Todo mundo masca noz de areca o dia inteiro e me cumprimenta com um sorriso vívido e vermelho quando passo por ali, um estranho em uma terra estranha: "Olá, senhor!" Bosnik é o ponto de partida de barcos públicos para as Ilhas Padaido, conhecidas por oferecerem pontos de mergulho atraentes.

Canoas com estabilizador em Bosnik

Coberta por selva, uma cordilheira calcária de 40 metros de altura estende-se como uma espinha dorsal ao longo da costa sul, até Tanjung Barari, o cabo oriental de Biak. É um antigo recife de franjas que evoluiu para um ambiente cárstico, com cavernas e rios subterrâneos. Pretendo explorá-lo nos próximos dias.

Caverna Opiaref

Ainda com jet lag, levanto-me às 3 da manhã. O Divemaster Yulius aparece mais tarde em sua motocicleta, franzindo a testa ao ver minha pilha de sacos. Seguimos para a vila de Opiaref, além de Bosnik. Ouvi falar de uma caverna grande com piscinas d'água, um playground para as crianças da escola, e estou ansioso para mergulhar em cavernas, embora Yulius não seja um mergulhador de cavernas.

O Divemaster Yulius traz os tanques e equipamentos

Para ser politicamente correto, fazemos uma visita ao "chefão", que não tem nenhuma objeção à minha visita. Ele está ansioso para saber se vou descobrir alguma coisa.

Atrás da escola primária, um caminho leva a uma abertura gigante no penhasco de calcário, grande o suficiente para um túnel de metrô. Gua Serumi (Caverna de Opiaref) parece um rio subterrâneo. Além da pilha de pedras na entrada, as poças de água são incrivelmente claras. Este é o reservatório de água doce da vila.

Entrando na Caverna Opiaref para um mergulho

Colocando meu equipamento em uma pedra escorregadia coberta de excremento de morcego, eu pulo.

A primeira piscina tem 2 a 3 m de profundidade, mas encontro uma passagem à direita, sob a rocha, que desce para um túnel estreito. Alguns peixes vêm ao meu encontro – são cinza-ardósia com uma dorsal dupla. nadadeira, olhos azul-cobalto opacos e mandíbula inferior saliente. Camarões grandes e curiosos, com longas pinças azuis, são atraídos pelo facho da lanterna.

Túnel principal na Caverna Opiaref

Um membro de água doce da família Eleotridae nada sobre um fundo siltoso em Opiaref

Um camarão-macaco (Macrobrachium lar)

Sigo até a segunda piscina. Com cerca de 10 m de altura, o túnel principal termina em uma parede rochosa, a cerca de 60 m da entrada. Escalando as rochas no meio da caverna, noto que a profundidade aumenta do outro lado. Outra passagem se abre à direita, mais estreita e sinuosa.

Com a parede rochosa ainda à minha frente, noto o forte contraste entre o calcário branco e algumas rochas sedimentares marrom-escuras. Um corredor vertical estreito, oval, abre-se à minha esquerda e leva a uma câmara lateral, oblonga e paralela ao túnel principal.

Corredor que leva a uma câmara lateral

O fundo é coberto por lodo fino e altamente volátil que nadadeiraUm chute pode ser perturbador em um segundo. A excelente visibilidade é um ponto positivo. Gua Serumi é pequena e tem uma profundidade máxima de pouco menos de 9 m.

O mergulhador Chris emerge do túnel estreito para a segunda piscina em Opiaref

Yulius me apresenta a Salmon, um agricultor papua, barbudo e jovial. Também mergulhador, ele conhece um lago de água doce perto da Praia de Samares, na costa norte: "Vamos lá!"

A estrada serpenteia por um tempo, depois se transforma em uma trilha de terra escavada por ravinas causadas pelas chuvas. É uma área montanhosa de selva densa com árvores grandes.

Deixando o carro para trás, subimos a pé e depois descemos abruptamente pelos próximos 45 minutos. O som horrível das motosserras confirma que a exploração madeireira está em andamento na área e silencia os gritos alegres das cacatuas-de-crista-amarela, dos papagaios-ecletus e dos lóris-de-cabeça-preta.

Pantai Samares é uma praia deserta no Pacífico. Uma trilha sobe pela selva entre grandes árvores de raiz-de-abóbada e palmeiras nipa. O Lago Opsnundi (Homem Saltador) surge em uma clareira, uma piscina mágica de água azul-turquesa. Grandes troncos caíram nela, mas a água é cristalina e é um encanto visual.

Opsnundi, um lago turquesa ao sol da tarde

Meus sensores me dizem que há um buraco no meio, mas não terei certeza até me aventurar abaixo da superfície.

Caverna Air Biru

Entrada da caverna Air Biru, Anggraidi

Na vila de Anggraidi, verificamos a caverna de Air Biru. A grande abertura parece uma boca gigantesca com presas – estalactites salientes e arredondadas. É uma piscina de água cristalina. Um peixe grande me observa durante meu mergulho de 15 minutos, mas não consigo encontrar nenhuma pista.

Vistas de baixo d’água, as grandes estalactites estimulam a criatividade fotografia. Encontro o peixe cinza escuro com sua borda amarela barbatanas num canto – é a mesma espécie de Opiaref, embora esta tenha 25 cm de comprimento. Uma enguia emerge da escuridão para a luz, apenas para desaparecer num piscar de olhos.

Lagos Snermus e Snermas

Uma estrada asfaltada liga a cidade de Biak a Korem, na costa norte. Três lagos de água doce dão a ilusão de dolinas, mas sua cor verde-maçã desfaz qualquer esperança.

Os lagos Snermus e Snermas oferecem piscinas decentes para as crianças locais com seus botes e troncos flutuantes, mas debaixo d'água a visibilidade é de apenas 50 cm, e a profundidade máxima é de 12 m até o lodo. Decepcionante.

Aninhada numa baía em forma de U, a Praia de Korem foi palco de um desastre devastador tsunami Em 1996. Tanjung Saruri, na costa norte, é um cabo com terraços de corais elevados. É uma plataforma muito fotogênica, com poças d'água na maré baixa.

Terraços de coral elevados em Tanjung Saruri

Mais a oeste fica a vila de Warsa, e além dela fica a ponte que dá acesso à ilha de Supiori, mais montanhosa que Biak. Lá, a estrada se divide entre o norte e o sul, levando até Korido.

Cerca de 45 minutos ao sul da ponte fica a interessante caverna de Mankruro, que também foi usada por soldados japoneses.

Caverna Mankruro, Ilha Supiori

Lago Opsnundi

Com uma explosão de coragem, retorno a Opsnundi com todo o meu equipamento. Salmon se oferece para carregar o tanque: "Sem problemas, os papuas são homens fortes!". Tenho o suficiente para carregar com meu mochila, a engrenagem em uma malha Bolsa e a câmera à distância de um braço.

Salmão antes do mergulho no lago Opsnundi

Registros subaquáticos em Opsnundi

Peixe em Opsnundi

Um Eleotris ou um dorminhoco de bochechas espinhosas com olhos verdes

Apesar da falta de sol, o mergulho se mostra uma experiência emocionante. Em águas azuis, maravilho-me com a confusão de troncos cobertos de musgos e algas, e peixes que nunca tinham visto um mergulhador antes.

Com uma profundidade máxima de 13 m, também encontro uma pequena caverna de calcário, mas quando termino o mergulho de 52 minutos estou tremendo.

Caverna dos Simpsons

Um local interessante fica na aldeia de Ruar, onde um riacho sai de uma caverna na encosta do penhasco. Coloco o nariz lá dentro e, depois de avançar 10 metros no túnel subterrâneo, descubro que a água emerge em um poço vertical profundo com calcário afiado ao redor.

Mergulho com minha lanterna e uma linha forte presa a uma rocha acima do buraco. A 3.5 m de profundidade, o corredor é plano, mas me deparo com um beco sem saída, sem ter por onde passar.

Simpson, o "chefão", acha que eu adoraria ver algumas cavernas japonesas na selva atrás da vila de Ruar. Ele olha para os meus chinelos com ar de dúvida, mas diz, tranquilizador: "São só 200 metros!"

A subida é íngreme, escorregadia pela selva, e leva uma hora para ir e voltar. Chegamos à boca escancarada da caverna, ao pé de um conjunto íngreme de pedras, mas não há como entrar lá de chinelos.

Na manhã do domingo seguinte, vestido de camisa branca e gravata preta, Simpsons está pronto para ir à igreja. "Volto em uma hora", diz ele. Estou dormindo profundamente em uma cadeira na varanda dele quando ele volta – cinco horas e meia depois.

De volta ao local, Simpson corta rapidamente algumas árvores finas e retas e as transforma em uma escada que nos permitirá atravessar a entrada da caverna.

Simpson entra na caverna na selva de Ruar usando uma escada construída às pressas

Magníficas estalactites e estalagmites na Caverna de Simpson

A caverna é enorme, com câmaras escondidas, estalactites, xales (formações de cristais de calcita), colunas enormes e pilares finos.

O chão está coberto de garrafas quebradas, latas enferrujadas e latas quadradas de biscoitos. Mal consigo imaginar as condições terríveis em que esses soldados japoneses viviam na escuridão, como ratos. Deve ter sido miserável e mentalmente deprimente.

Pilares maciços

Alguns restos de um gás máscaraOs óculos redondos de 'estão no chão, do lado de fora da entrada. Eu chamo o local de Caverna dos Simpsons.

Lima Kamar

Escondido morro abaixo, no lado esquerdo da estrada, encontra-se um humilde memorial japonês com um antigo pilar de madeira esculpido com inscrições em kanji. Perto dali fica Lima Kamar, uma caverna subterrânea com cinco câmaras. "Era um hospital japonês durante a guerra", explica Simpson.

Restos japoneses na caverna Lima Kamar, Ruar

É um conjunto de pequenas câmaras interligadas por passagens estreitas, com frascos de remédios e garrafas vazias espalhados em um canto. Este buraco de rato dá uma dimensão arrepiante aos horrores de um passado distante.

Ilha Owi

Certa noite, conheci o Bupati, Yusuf Melianus Maryen, que foi o líder político da Regência de Biak por mais de 10 anos. Um homem caloroso e afável, ele me recebeu calorosamente com um prato de cerâmica tradicional exibindo a ave-do-paraíso Cenderawasih.

Explico a natureza do meu trabalho e Bupati se oferece para me levar à Ilha Owi em seu barco. Salmon revelou a existência de cavernas contendo "água azul" lá.

Mergulhando no mundo oculto das cavernas de Biak 32

A travessia em mar calmo leva meia hora. A praia de areia branca da Ilha Owi é margeada por coqueiros ondulantes; uma criança rema em sua canoa com estabilizador.

Criança em uma canoa com estabilizador, Ilha Owi

Uma igreja católica exibe uma placa com a inscrição Rarama, tchau: "De nada". Fazemos uma visita ritual ao "chefão" Pete Demaras, um sujeito de barba branca com um anel vermelho de suco de noz-de-areca no queixo.

O "grande homem" da Ilha Owi, Pete Demaras

Subimos até o topo de uma serra e uma nova caverna se abre em uma encosta escorregadia. "Este é o Funfundei, que significa 'Sinta-se bem'... Durante a guerra, os soldados americanos vinham aqui para coletar água." Havia um campo de aviação americano na ilha.

Acendo minha lanterna de cabeça, entro sorrateiramente. Preciso fazer acrobacias pelas passagens estreitas com estalactites acima. Encontro um lago de águas cristalinas e penso: Vou dar uma olhada! Logo estou maravilhado com duas câmaras subaquáticas requintadas com estalactites, estalagmites, xales e palhas (estalactites tubulares).

Estalactites na câmara principal da Caverna Feelgood

Estalactites e estalagmites nas profundezas da Caverna Feelgood

Fóssil de uma concha de Trochus

Também encontrei alguns fósseis. Há uma concha com cinco dedos, algumas conchas Trochus turban e mariscos. A profundidade máxima é de 5.5 m e o mergulho dura apenas 20 minutos, o que não permite a exploração de outras passagens. Formada acima da água, a Caverna Feelgood foi posteriormente inundada pela água da chuva que percolava pelo telhado.

Antes de deixar a ilha, Salmon acha que eu deveria me interessar por alguns destroços de aeronaves. "Não muito longe!", ele promete. A caminhada de 25 minutos por um coqueiral em direção à mata da Ilha Owi leva a uma rodovia asfaltada e coberta de mato – o aeródromo dos EUA.

Limpo o suor da testa com as costas da mão. "E os destroços?", pergunto, ainda com vontade de comer de verdade.

"Os aviões? Ah... eles já se foram!"