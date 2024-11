Flores, porta de entrada para Komodo

Dragões, arraias manta, criaturas raras e restos mortais de Homens Hobbit aguardam o mergulhador que visita o Parque Nacional de Komodo, uma reserva mágica, mas que também tem seus desafios a superar. PIERRE CONSTANT fornece sua visão geral em palavras e imagens

O arquipélago indonésio fica na encruzilhada de três grandes placas tectônicas: a Indo-Australiana, a Eurásia e a do Pacífico. As Ilhas Sunda Menores são parte do Arco Banda Ocidental, entre Java e as Ilhas Banda, cuja origem é vulcânica terciária.

A Ilha Flores faz parte deste arco interno de jovens ilhas vulcânicas, compreendendo de oeste a leste Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo e Rinca, continuando então até Solor, Pantar, Alor, Kambing e Wetar.

O vulcanismo inicial que formou Flores foi submarino. Durante o período do Mioceno médio, arenito e calcário foram depositados sob a água dentro de bacias que cercam a espinha vulcânica de Flores.

Dezasseis sítios fósseis foram descobertos na ilha, exibindo tartarugas gigantes e o elefante pigmeu de 900,000 anos. Estegodon sondari. Fósseis de vertebrados incluem o dragão de Komodo (Varanus komodoensis), crocodilo e o elefantóide Estegodon floresensis. Essa fauna altamente endêmica foi erradicada por uma grande erupção.

Em 2003, Theodore Verhoeven desenterrou artefatos de pedra e os ossos de Flo, uma mulher de 25 anos com pouco mais de 1 m de altura de 18,000 anos atrás. Ela representava uma nova espécie, Homo floresensis, conhecido como Homem Hobbit, acredita-se que sua espécie tenha habitado a caverna onde ela foi encontrada por 100,000 anos.

Crânio de Flo, a 'mulher Hobbit' original

Fósseis de 47 estegodontes individuais também foram encontrados no local. Os filhotes da espécie teriam sido uma fonte primária de alimento para Homo floresensis.

Em 2014, outros restos humanos muito mais antigos foram descobertos em Flores, mais próximos dos do nosso ancestral Homo erectus e chegando da África há cerca de um milhão de anos. Com o tempo, o processo evolutivo levou ao nanismo insular.

O Barco Vermelho

A engenheira eletrônica de origem italiana Cinzia Mariolini tornou-se uma mergulhadora dedicada em 1990. Instrutora de mergulho na Austrália e nas Maldivas, ela finalmente começou a gerenciar operações de mergulho, comprando 75% Centro de Mergulho Flores em 2015.

A Cinzia opera passeios de um dia saindo de Labuan Bajo, a ponta ocidental de Flores, para as ilhas do Parque Nacional de Komodo em um barco de madeira tradicional indonésio. kapal kayu.

Nomeado Mutiara Permata or Pérola brilhante o “Red Boat”, como também é conhecido, tem 21m de comprimento, 3.6m de largura e tem um motor diesel Mitsubishi de seis cilindros e 180hp. Tem uma tripulação de sete pessoas e capacidade para 13 mergulhadores.

Proa do Barco Vermelho

Porto de Labuan Bajo ao nascer do sol

O Parque Nacional de Komodo cobre 2,200 km², compreendendo uma seção costeira do oeste de Flores, as três ilhas maiores de Komodo, Rinca e Padar, bem como 26 ilhas menores e as águas circundantes do Estreito de Sape.

Foi criado em 1980 inicialmente para proteger o maior lagarto do mundo, o dragão de Komodo (Varanus komodoensis), e foi declarada pela UNESCO Patrimônio Mundial e depois Reserva do Homem e da Biosfera.

Esta parte do Triângulo de Corais contém uma das mais ricas biodiversidades marinhas da Terra, com 1,000 espécies de peixes, 385 de corais duros, 70 esponjas, 10 golfinhos, sete baleias, bem como arraias-manta, tartarugas e dugongos.

Uma população de 1,200 mantas de recife residentes foi identificada no parque. A pesca de mantas foi oficialmente proibida na Indonésia em 2014.

Arraia-manta residente navegando em Cauldron

O dia de mergulho começa cedo. Os mergulhadores se encontram no Flores Diving Centre às 7h. Uma caminhada de cinco minutos pela movimentada rua principal de Labuan Bajo leva ao Pelabuhan, o porto da cidade que tem a aparência de uma marina muito ativa de barcos de pesca e turismo. Na estação seca, Labuan Bajo é um lugar empoeirado e barulhento, onde as temperaturas sobem rapidamente durante o dia.

As brisas do mar trazem um alívio acolhedor durante o cruzeiro de 90 minutos até as ilhas, que são em sua maioria áridas, amarelas e cinzas, com savanas gramadas queimadas e branqueadas sob o sol escaldante. Não é de se surpreender, onde as temperaturas atingem uma média de 40°C durante o dia.

Um briefing muito detalhado é dado no convés por Darmin, o guia de mergulho indonésio de 30 anos, sobre nosso primeiro local, Siaba Besar, na parte norte do parque acima de Rinca e Komodo.

Darmin, divemaster do Flores Diving Center

Ilha Siaba Besar

Há partículas na água, mas o jardim de corais é impressionante e a vida de peixes é abundante. Vemos cardumes de fuzileiros listrados, olhos grandes em vermelho ou prata, dependendo do humor, lábios doces diagonais (Plectothinchus lineatus), peixe-anjo-mascarado-amarelo (Pomacanthus xanthometopon), anjos de seis faixas e nuvens de anthias.

Escola de atuns e mergulhadores

Tartarugas verdes domesticadas

Com prazer, noto uma bonança de tartarugas verdes domesticadas descansando preguiçosamente em cima de corais de mesa. Incomumente, uma delas não teve objeção ao meu zoom para uma foto em close e um retrato. Cochilando no fundo do mar, outro indivíduo grande media até 1.5 m de comprimento.

Tímidos por natureza, um cardume de unicórnios jubarte (Naso baquicentron) proporcionou um encontro agradável. Um bodião-mover-rochas (Novacullichthys taeniourous) estava trabalhando nos escombros de coral.

O excelente guia de mergulho indiano Navneet, um instrutor nas Ilhas Andaman, deu o briefing para o local de Mawan. Ele foi promovido como uma estação de limpeza de mantas, o que nos deixou ansiosos, mas nenhuma arraia foi vista. "No último sábado, tivemos um encontro com um tubarão-baleia!", sorriu um convidado alemão. Sorte sua.

A correnteza ia e voltava irritantemente. Não acontecia muita coisa, exceto por um adorável peixe-palhaço-tomate (Amphiprion frenatus) pairando sobre sua anêmona.

Peixe-palhaço-tomate

Uma lancheira no deck, sob a sombra da lona, ​​era a norma. Para o mergulho da tarde, fomos para Loh Buaya, na costa noroeste de Rinca, a localização da estação de guardas florestais do Parque Nacional de Komodo. Isso ofereceria uma chance de um encontro próximo com um dragão de Komodo.

Desembarcamos em um pontão de madeira e uma passarela cimentada nos levou até a estação do parque, onde fomos recebidos pelo guarda florestal que nos guiaria. No começo da tarde, o calor era intenso. Seis dragões-de-komodo de bom tamanho cochilavam placidamente na sombra do quartel, aguardando passivamente seus visitantes com um olhar frio.

Armado com um longo bastão de madeira, o guia garantiu que não chegássemos muito perto dos lagartos. Isso foi seguido por uma caminhada até o topo da colina para uma vista panorâmica da baía e das colinas ao redor, e um passeio de volta de 45 minutos no qual não encontramos dragões. A armadilha perfeita para turistas.

Dragão se aproximando de um poço de água em Loh Liang, Ilha de Komodo

Em 2005, eu tinha desfrutado de um encontro autêntico no sul de Rinca. O barco tinha ancorado em uma praia deserta em Horseshoe Bay e a luz dourada do fim da tarde era fabulosa. Era o momento perfeito para fotos do iate, então eu tinha pedido permissão ao capitão para ir para terra.

“Não sem um membro da tripulação, por segurança”, ele avisou. Sem problemas. Eu não estava na praia há cinco minutos quando um dragão-de-komodo de 2.5 m emergiu dos arbustos a cerca de 40 m de distância.

Cabeça baixa, ele se movia com um andar de gato, a língua bífida entrando e saindo do focinho para obter um cheiro decente de mim, ele se aproximou, balançando seus braços poderosos para a frente da esquerda para a direita. Era uma visão fascinante, mas assustadora.

De repente, ele parou a 20m de mim enquanto eu o enquadrava com minha lente teleobjetiva, um joelho no chão. Com um olho vermelho diabólico, ele me encarou por um tempo, sua cabeça de lado. O mundo parou. Então, como se sua curiosidade tivesse sido satisfeita, ele voltou para os arbustos.

Sítios do norte de Komodo

Muitos locais de mergulho são mais adequados para iniciantes, com águas calmas e pouca ação de peixes. O mergulho em Komodo distingue entre “maré vazante”, quando as águas do Pacífico fluem para o sul em direção ao Oceano Índico, e “maré crescente”, quando as águas do Oceano Índico fluem para o norte em direção ao Pacífico.

Há uma queda notável de 2-3° na temperatura da água dos habituais 28°C em um passeio ascendente, devido à ressurgência da trincheira sul. Você pode se virar sem uma roupa de mergulho, mas a maioria das pessoas usa uma de 3 mm de qualquer maneira e algumas até gostam de uma de 5 mm!

Como são expostos a essas temperaturas diariamente, os divemasters sempre usam uma roupa de mergulho, incluindo um capuz. Para mergulhar nas costas do sul de Komodo e Rinca, uma roupa de mergulho de 5 mm é obrigatória.

Mantas, o destaque icônico de Komodo, são vistas em Mawan, Manta Point e Cauldron no leste e norte da Ilha de Komodo. No terceiro dia, o plano era mergulhar nos locais do norte de Komodo: "É o melhor que há em Komodo em termos de ação de peixes", confirmou Cinzia. Eu não ficaria desapontado.

Na ilha de Mawan

Lábios doces gigantes, Mawan

Tubarões de pontas brancas escondidos sob corais, Pengah Kecil

Mergulhado em uma maré vazante, Castle Rock é um afloramento rochoso que se projeta do mar. A corrente corre de oeste para leste, e vimos cardumes de peixes-cirurgião-amarelos (Acanthurus xanthopterus), tubarões-gigantes e patudos, tubarões-de-pontas-brancas e tubarões-cinzentos-de-recife, cardumes de peixes-morcego Teira, pargos vermelhos e muito dóceis bodiões-napoleão. Uma grande arraia-águia-pintada avançou, em tela cheia, no final do mergulho.

Cardumes de peixes-morcego Teira, Castle Rock

Tubarão-de-pontas-brancas grávido em Castle Rock

Cardume de peixes-cirurgiões-amarelos

Arraia-de-manchas-azuis em escombros de coral, Crystal Rock

Cauldron é um canal de águas claras entre Gili Lawa Laut e Gili Lawa Darat, com apenas uma leve corrente. A convidada Katrina da Inglaterra, trabalhando em um projeto de pesquisa para o Fundação Megafauna Marinha, veio a bordo para dar uma pequena palestra sobre mantas antes do mergulho.

A organização, que começou em 2008 em Moçambique com os Drs. Simon Pierce e Andrea Marshall, abriu uma base em Nusa Lebongan, em Bali, em 2011 e mais tarde se estabeleceu em Labuan Bajo, onde Katrina ofereceu palestras semanais sobre as pesquisas mais recentes.

Briefing de Katrina sobre mantas

Durante o mergulho, uma jovem manta preta e branca residente no recife, curiosa sobre os mergulhadores, revelou-se um modelo cooperativo, circulando-nos algumas vezes sobre o fundo de areia branca.

Manta residente enfrenta mergulhadores, Caldeirão

Cardume de pargo vermelho (Lutjanus bohar) com patudo acima, Caldeirão

O caldeirão estreita-se em um funil e um canal chamado Shotgun, onde a correnteza aumentou. Cardumes de pargos vermelhos e pretos e de grandes olhos grandes se reúnem na entrada. A parada de segurança foi feita do outro lado do Shotgun, onde uma colônia de enguias de jardim cobria o fundo arenoso.

As mantas têm 5 milhões de anos, mas têm um ancestral elasmobrânquio que remonta a 415 milhões de anos. Esses alimentadores de fundo também são alimentadores por filtragem com cinco guelras, e o formato de diamante é feito para velocidade.

Marcas de identificação e rêmoras sob uma manta de recife em Cauldron

Peixe-cofre-de-manchas-azuis com mergulhadores, Manta Point

Não há mais Manta gênero agora – foi substituído por Mobula, e duas espécies distintas são reconhecidas: a manta gigante pelágica (Mobula birostris) e a manta residente do recife (Mobula Alfredi). As mantas melanísticas não são uma espécie separada, mas há uma possível terceira espécie no Caribe.

As fêmeas sempre aparecem seguidas pelos machos menores em perseguição durante a temporada de acasalamento. O macho usa os dentes para segurar a barbatana peitoral da fêmea. Frente a frente ventralmente, a cópula dura de 30 segundos a dois minutos.

Após uma gestação de 12 meses, um bebê manta é enrolado dentro da fêmea antes do nascimento, como uma espiga de milho. Quando nasce, ele se desdobra para revelar uma envergadura de 2m.

As mantas têm o maior cérebro de todos os peixes e uma expectativa de vida de 40 a 70 anos. Elas comem plâncton, plástico talvez, rolo de barril e podem mergulhar a profundidades de 1,400 m para se alimentar. A migração das mantas foi observada de Komodo a Bali.

As mantas estão na Lista Vermelha da IUCN como vulneráveis ​​à extinção e sua população mundial está diminuindo, mas agora estão protegidas na Indonésia, onde se estima que rendem 15 milhões de dólares anuais ao turismo.

buraco na rocha

Batu Bolong, o "buraco na rocha"

Outro local de mergulho que vale a pena é Batu Bolong ou “Hole in the Rock”. Encontrado ao norte de Manta Point, a noroeste da Ilha de Komodo, esta rocha isolada emerge de forma escassa e horizontal, com um arco conspícuo no topo.

Debaixo d'água, é um declive acentuado. Na maré vazante, a corrente corre descontroladamente de norte a sul em ambos os lados da rocha, e os mergulhadores têm que ziguezaguear de um lado para o outro na área protegida.

Napoleão e macaco rabilho, Batu Bolong

Corais de mesa e staghorn em Batu Bolong

Muitos peixes se reúnem ali, desde unicórnios elegantes, unicórnios Vlaminck e peixes-rabilho até peixes-doces gigantes (Plectorhinchus albovittatus), com tartarugas-de-pente se alimentando do coral. Grandes corais de mesa em águas rasas hospedam nuvens de anthias, donzelas, peixes-papagaio e bodiões.

Napoleon wrasse é uma visão comum, e ocasionalmente se tem a surpresa de uma grande cobra marinha listrada em uma caçada. Na maré alta, quando o fluxo da corrente se inverte, as temperaturas cairão de 28°C para 25°C.

Cobra-marinha-listrada em uma caçada por corais-de-taça-laranja, Batu Bolong

North Tatawa foi uma mudança bem-vinda. A ilha era seca, montanhosa e amarronzada, com penhascos vulcânicos brancos e praias desertas de areia branca.

O cenário subaquático era o de uma encosta colorida e um jardim de corais, com rochas e recifes cobertos de corais moles laranja e brancos. Dendroneftia roxo e Tubastrea corais verdes e grandes esponjas tubulares marrons.

Corais moles, peixes-anjo de seis faixas e lábios doces diagonais na Ilha North Tatawa

Peixe-morcego de borda laranja (Platax pinnatus) em uma estação de limpeza de Tatawa

Corais moles laranja e brancos e estrela do mar azul, Tatawa do Norte

Com muitos peixes de recife, algumas tartarugas-de-pente pastando no recife e oportunidades para fotos de grande angular contra o sol, o ambiente estimulante era um encanto.

Admiração e magia

Assim como Galápagos, Komodo tem um nome envolto em uma aura de admiração e magia. No entanto, o Parque Nacional de Komodo (KNP) pode ser vítima da fama que pode eventualmente levar à sua queda.

Camarão limpador em coral bolha

Em meus últimos mergulhos em Castle Rock e Crystal Rock no norte, fiquei chocado com a presença de 15 barcos de mergulho no local, o que se traduz em uma multidão de mergulhadores debaixo d'água. Não é o que você definiria como uma experiência autêntica e imaculada.

No final da década de 1990, 30,000 pessoas visitaram o Parque Nacional de Komodo. Isso subiu para 36,000 em 2009, em 2015 era 95,410 e em 2018, 176,000, com grandes projeções para os anos seguintes.

Aldeia tradicional de Manggarai, Belaraghi

Crianças da aldeia de Gelakoko

A situação estava saindo do controle e vários operadores de mergulho em Labuan Bajo, incluindo o Flores Diving Centre, estavam levantando suas vozes em desaprovação. Considerando as altas taxas cobradas de visitantes e mergulhadores, a gerência do KNP estava sendo um tanto irresponsável?

A Avaliação de Perspectiva de Conservação do Patrimônio Mundial da IUCN 2017 para o KNP denunciou práticas de pesca abusivas e ilegais e aumentos não regulamentados no número de turistas. Ameaças sérias também vieram da população humana em termos de poluição e lixo, e a listagem do Patrimônio Mundial do KNP se tornou uma "preocupação significativa".

Gobi em caule hidróide

Mergulhadores relaxando na superfície no final de um mergulho

Os pescadores não respeitavam as zonas de exclusão de captura e as capturas de tubarões estavam aumentando; os guardas florestais não aplicavam nem puniam os infratores de forma eficaz, os passeios de barco para mergulho estavam aumentando exponencialmente – tudo isso exigia regulamentação do acesso de barco aos locais de mergulho.

Instalações de ancoragem precisavam ser implementadas para evitar danos de âncoras aos recifes de corais. Zoneamento era necessário em que atividades específicas eram permitidas ou proibidas.

Então veio a pandemia da Covid, e em 2022 o turismo caiu para cerca de 50,000 por ano. Em 2023, o parque recebeu 300,488 visitantes, um aumento substancial em relação ao ano anterior. Enquanto os visitantes de Labuan Bajo quadruplicaram entre 2019-2024, a previsão é que cheguem a um milhão este ano.

Ilhas de Labuan Bajo

Um estudo anterior indicou que o número de visitantes anuais de Komodo deveria ser limitado a um máximo de 219,000 por causa do impacto de grandes multidões no comportamento dos dragões de Komodo. As autoridades há muito buscam maneiras de limitar os números aumentando as taxas do parque.

Consequentemente, a administração do parque, a BTNK, agora planeja fechá-lo em certos dias da semana para regenerar o ecossistema e redirecionar os turistas para outras atrações na região. Espera-se que essa política seja implementada a partir de 2025. Os moradores da Ilha de Komodo são contra o plano, porque sua renda e sustento dependem do turismo.

A taxa de entrada diária para a Ilha Padar é atualmente de 150,000 rupias (£ 7.40) em dias úteis e 250,000 rupias (£ 12.40) nos fins de semana. Para pessoas que vão em um cruzeiro, a taxa de entrada para o KNP foi atualizada em abril de 2024 para 400,000 rupias para nacionais e 700,000 rupias (£ 34.70) para estrangeiros.

Vista panorâmica, ilha Padar

Mergulho

Nenhuma viagem a Flores estaria completa sem um mergulho em Maumere, no lado leste da ilha. Maumere foi dramaticamente destruída em 1992 por um terremoto de 6.8 com epicentro no Mar de Flores, seguido por um tsunami devastador que matou 2500 pessoas.

Indo para mergulhar em Maumere

Gobies sinalizadores, Signigobius biocellatus

Lagos da cratera Kelimutu, Moni, centro de Flores

Os recifes de corais sofreram danos consequentes e, embora tenha havido alguma regeneração desde então, a área não se compara ao mergulho no Parque Nacional de Komodo.

Dito isso, deve-se considerar o muito bom muck-diving oferecido. Ele mistura tanto entulho de coral quanto manchas de areia vulcânica, silte fino e até mesmo leitos de ervas marinhas, que hospedam o cavalo-marinho Flores, entre outros.

Os encontros com nudibrânquios foram deliciosos e incluíram espécies como: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui com cerata azul e pontas laranja, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum e várias Filodésmio espécies incluindo P magnum.

Phyllodesmium magnum nudibrânquio

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris nudibrânquio

O destaque de todos eles para mim foi o gigantesco Niamira Alleni ex-Ceratosma sp nudibranch, uma visão muito rara e minha primeira! Branco perolado, é coberto de botões e exibe uma incrível cruz de apêndices em suas costas, com as guelras prateadas peroladas como uma flor no meio.

Ainda mais impressionante era a extensão do apêndice em forma de sonda subindo alto do topo de sua cabeça, também coberta de protuberâncias. Uma criatura de tirar o fôlego, que me deixou ofegante como se estivesse tendo uma visão alucinógena…

O raríssimo nudibrânquio gigante Niamira alleni

Por que os dragões de Komodo são tão grandes? Dragões de komodo O tamanho gigantesco do dragão de Komodo é explicado por ser uma “população relíquia” de grandes lagartos varanídeos que viveram na Indonésia e na Austrália na era Pleistoceno. Fósseis encontrados na Austrália foram datados em 3.8 milhões de anos. Há 900,000 anos, na Ilha das Flores, os dragões de Komodo alimentavam-se de elefantes anões (Estegodon sondari). Hoje, sua alimentação é principalmente veados de Timor, embora também comam carniça, invertebrados, pássaros e até peixes. Antigamente, pensava-se que sua mordida venenosa era devido a bactérias potentes na boca, mas agora descobriu-se que há glândulas de veneno na mandíbula inferior que secretam várias proteínas tóxicas e um anticoagulante, entre outros. Isso induz a redução da pressão arterial, paralisia muscular e perda de consciência. Os dragões matam usando a dentição para causar choque e trauma. Surpreendentemente, eles têm boa higiene bucal. Após se alimentarem, eles passam até 15 minutos lambendo os lábios e esfregando a cabeça nas folhas. O acasalamento ocorre entre maio e agosto e os ovos são postos em setembro. Os machos lutam pelas fêmeas. Os dragões podem ser monogâmicos e formar “laços de pares”, um comportamento raro para lagartos. Sessenta por cento dos ovos são depositados no ninho do megapode de pés alaranjados, 20% no nível do solo e 20% em áreas montanhosas. Eles colocam ninhadas de até 20 ovos em média, com um período de incubação de 7 a 8 meses. Dragões recém-nascidos quebram o ovo com um dente de ovo. Vulneráveis ​​ao nascer, eles medem 46 cm e buscam refúgio nas árvores durante os primeiros anos de existência para evitar a predação de adultos canibais. Leva de 8 a 9 anos para um dragão amadurecer, e ele pode viver até 30 anos. Os veados de Timor são as principais presas dos dragões Um fenômeno surpreendente foi observado no Chester Zoo, na Inglaterra, em 2005. Uma fêmea cativa chamada Flora, que não teve contato com um macho por mais de dois anos, teve uma ninhada de 11 ovos. Sete eclodiram e todos eram machos. Cientistas inicialmente presumiram que Flora poderia ter armazenado esperma de um encontro anterior com um macho, mas isso foi provado incorreto. Foi o primeiro exemplo de partenogênese em dragões de Komodo. Um segundo caso foi observado no Zoológico do Condado de Sedgwick, no Kansas, em 2008, quando dois ovos não fertilizados também deram filhotes machos. Essa adaptação reprodutiva permite que uma fêmea isolada – ou seja, um nicho de ilha – produza descendentes machos por partenogênese e acasale com eles para garantir uma população sexualmente reprodutiva de descendentes machos e fêmeas. Vinte e quatro ataques a humanos foram relatados entre 1974 e 2012. Em 2008, um grupo de cinco mergulhadores encalhados na praia da Ilha Rinca foram atacados por dragões de Komodo. Eles foram resgatados dois dias depois por um barco de resgate indonésio. Pôr do sol no Parque Nacional de Komodo, visto de Labuan Bajo Em 2009, um guia do parque nacional estacionado em Rinca foi emboscado e atacado por um dragão que estava escondido sob sua mesa. Em maio de 2017, um turista de Cingapura de 50 anos que caminhava sozinho na ilha de Komodo, apesar de todos os conselhos, sobreviveu a um ataque, mas ficou gravemente ferido em uma perna. Em 2015, a população em declínio de dragões foi avaliada em 3,014 indivíduos. O dragão de Komodo foi extinto na Ilha Padar em 1975. Uma espécie vulnerável na lista da IUCN, o dragão de Komodo é oficialmente protegido desde 1980.

