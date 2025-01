Basta levar um snorkel para essas viagens de liveaboard

A operadora de turismo Dive Worldwide está associada a viagens de liveaboard e resorts para mergulhadores, mas às vezes o mergulho com snorkel é tudo o que é necessário — por mergulhadores que desejam encontros próximos com animais grandes, mas não têm permissão para interagir com eles no mergulho autônomo, por exemplo, ou simplesmente por não mergulhadores que desejam experiências de longo prazo no mar.

Mergulhe em todo o mundo, que conta com mais de 200 destinos no mundo todo, relata “uma tendência crescente entre seus clientes” por itinerários específicos para mergulho com snorkel, ao introduzir dois feriados desse tipo para 2025, na Indonésia e nas Maldivas.

“De animais icônicos como tubarões-baleia e arraias-manta a vibrantes recifes de corais, grande parte da magia dos nossos oceanos acontece nas águas rasas, e essas experiências maravilhosas agora são tão acessíveis para mergulhadores quanto para praticantes de mergulho com snorkel”, diz o gerente de marca da operadora, Phil North.

A Aventura de mergulho com snorkel no Triângulo de Coral é uma semana no Mar de Coral da Indonésia no 27m Bugis – que acomoda apenas oito hóspedes e tem oito tripulantes.

Construído em 2022, o barco de madeira foi projetado para causar o mínimo impacto ambiental, sem plástico de uso único a bordo e funcionando com combustível sintético feito de resíduos plásticos.

De maio a setembro, ele visita Komodo e de novembro ao final de março muda para o epicentro da biodiversidade Raja Ampat. As viagens de mergulho com snorkel começam em março e custam a partir de £ 3,495 pp para sete noites de acomodação e uma noite em Jacarta (todas as duas compartilhando), traslados e voos de volta do Reino Unido.

O espetáculo das arraias manta pode ser apreciado durante o mergulho com snorkel

Cruzeiros de conservação de mergulho com snorkel nas Maldivas são dedicados a encontros com arraias manta ou tubarões-baleia e são realizados em parceria com o Manta Trust e o Maldives Whale Shark Program, com oportunidades de se envolver em projetos de ciência cidadã e vivenciar a cultura local ao longo do caminho.

Sete noites a bordo (duas compartilhando uma cabine), incluindo atividades e guias, traslados e voos de volta do Reino Unido custam a partir de £ 2,545 pp. As partidas são em 2 de fevereiro, 2 de março, 23 de março, 18 de agosto, 4 de outubro e 21 de dezembro.

