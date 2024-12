Komodo Aggressor zarpa a partir de maio – com descontos

A operadora global de liveaboard Aggressor Adventures está pronta para receber mergulhadores em sua mais nova embarcação com descontos especiais de lançamento de até US$ 1,000 no próximo ano a partir do início de maio. O barco para 16 passageiros Agressor de Komodo é um tradicional Phinisi Veleiro de madeira indonésio pronto para explorar seis itinerários no coração do Triângulo de Coral.

As excursões de sete, nove, 10 e 11 noites cobrirão o Parque Nacional de Komodo (Norte), o Parque Nacional de Komodo (Norte e Sul), Komodo e Sumbawa, Sulawesi Norte e Sul, o Mar de Banda e o arquipélago de Alor. A região é conhecida por suas paredes de corais moles imaculadas, atividade pelágica prolífica e as criaturas minúsculas de outro mundo encontradas em "mergulhos em areia preta".

Para comemorar, Aggressor Adventures é oferecer Economias de $ 500, $ 600 e $ 1,000 por pessoa para novas viagens do Komodo Aggressor entre 1º de maio e 1 de dezembro de 25. Os hóspedes devem fazer suas reservas antes de 2025 de dezembro de 31 para aproveitar as ofertas.

“Esta região rica é tão encantadora acima da água quanto abaixo dela”, diz o presidente e CEO da Aggressor Adventures, Wayne Brown. “Majestosos dragões de Komodo, praias de areia rosa e grandes vulcões criam um cenário incrível para as águas da Indonésia, que abrigam tubarões-baleia, mantas, tubarões-martelo e impressionantes recifes de corais moles e duros.

“Como fotógrafo subaquático, eu me deleito com a infinita variedade de criaturas macro, como chocos extravagantes, polvos de anéis azuis e peixes-cachimbo fantasmas ornamentados. Esta fronteira intocada, combinada com o luxo e as comodidades de classe mundial do Agressor de Komodo, cria uma aventura inesquecível para nossos hóspedes Aggressor.”

Agressor de Komodo (Aventuras do Agressor)

Projetado para mergulhadores, o iate de três andares conta com oito cabines com ar-condicionado, cada uma com banheiro privativo e opção de cama de casal ou de solteiro.

Duas suítes de nível superior oferecem varandas privativas, que dizem ser perfeitas para aproveitar o serviço de café da manhã e pôr do sol de tirar o fôlego. O chef de bordo cria iguarias indonésias e europeias preparadas na hora, diz o operador, servidas em uma espaçosa sala de jantar no convés principal construída em teca, pau-ferro e outros materiais nativos da Indonésia. Todos os mergulhos são feitos em dois grandes tenders de mergulho.

A Agressor de Komodo fornece aos mergulhadores recargas de nitrox, mesas para câmeras, estações de recarga, tanques de enxágue e seções separadas para equipamentos secos e molhados. Reservas de mergulho autônomo podem ser feitas online em aventuras do agressor.

