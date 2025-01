Mergulho na lama em Pemuteran

ARNE HODALIC é um mergulhador altamente experiente, mas os prazeres macro do mergulho de bichos no noroeste de Bali, na Indonésia, eram algo completamente novo para ele. É tudo sobre a alegria de colecionar, diz este novo convertido, que tirou as fotos

Começou como a maioria das más ideias: com café e conversas casuais. Depois de anos explorando recifes de corais ao redor do mundo, pensei que já tinha visto de tudo.

“Não se trata de cores deslumbrantes ou paisagens de recifes extensos; na verdade, é bem perturbador”, diziam meus novos conhecidos. Fiquei intrigado.

Pemuteran no noroeste de Bali

Um mês depois, eu estava a caminho do noroeste de Bali, com uma mala abarrotada de equipamentos fotográficos, pronto para ver o que estava acontecendo.

À primeira vista, o muck-diving parece tirar o glamour dos locais de mergulho tradicionais e substituí-lo por um palco para o peculiar. Imagine um fundo marinho de areia vulcânica escura, lodo lamacento e, sim, uma ou duas latas enferrujadas ocasionais. Não é exatamente o material de cartões postais. No entanto, este cenário despretensioso é o lar de algumas das criaturas mais fascinantes do oceano.

À distância: primeiro você tem que escolher um local promissor

O termo “muck-diving” foi cunhado na década de 1980 pelo mergulhador Bob Halstead, e o sudeste da Ásia se tornou seu coração desde então. Para fotógrafos, é como explorar um mercado de antiguidades – cada mergulho promete achados raros e incomuns.

Esses ambientes degradados tornam mais fácil avistar criaturas que não vivem em recifes de corais ou são muito mais difíceis de encontrar lá. Sem estruturas de corais espalhadas para cobertura, elas são mais visíveis, e suas vidas cotidianas se tornam mais fáceis de observar e fotografar.

Vale a pena investigar um veículo abandonado para ver o que vive nele

Embora o muck-diving possa não agradar a todos à primeira vista, ele tem seguidores devotados entre mergulhadores e fotógrafos subaquáticos que buscam uma pausa dos suspeitos de sempre. Esta é uma chance de mergulhar em um mundo completamente diferente – e cheio de criaturas realmente especiais.

À medida que o momento do meu primeiro mergulho na lama se aproximava, mergulhar no que parecia ser o quintal esquecido de alguém começou a parecer uma péssima ideia. Quando desci pela primeira vez no fundo escuro, não fiquei impressionado. O fundo do mar parecia árido — apenas lodo, areia e um copo de plástico aqui e ali.

Este não é realmente um território de grande angular – você precisa chegar perto

Mas então, enquanto eu pairava e esperava, a cena começou a mudar. Um pequeno movimento aqui, um lampejo de cor ali, e de repente o "ferro-velho" estava vivo.

Com a ajuda do meu guia Rafi, que parecia ter um sexto sentido para detectar o invisível, lá estava: um peixe-sapo congelado como um vizinho mal-humorado se misturando ao fundo, um peixe-cachimbo fantasma imitando uma folha flutuante, um polvo desaparecendo no lodo com uma facilidade incrível.

Peixe-sapo

Este é o domínio deles, e ser um convidado nele é ao mesmo tempo humilhante e estimulante. Não é chamativo, mas é emocionante à sua maneira.

E como o muck-diving geralmente é feito em águas rasas e mornas, você não está correndo contra limites de descompressão ou consumo de ar. Há uma liberdade nesses mergulhos que permite que você se concentre totalmente em observar e tirar fotos.

Paciência é seu maior trunfo. Quanto mais você permanecer, mais o fundo do mar ganha vida. Nudibrânquios rastejam como pequenas joias coloridas. Caranguejos e camarões correm diligentemente, construindo casas e catando comida.

E então temos os destaques: vermes bobbit, com suas mandíbulas alienígenas, e polvos de anéis azuis, cuja beleza esconde um segredo mortal.

Nudibrânquio goniobrânquio reticulado

Caranguejo de porcelana

Camarão com faixas de coral

Visitantes sazonais aumentam a emoção. Mariposas-dragões-marinhas flutuam pela areia como criaturas do folclore. Polvos imitadores fazem apresentações, se transformando em outros animais com um ritmo quase cômico. E gurnardos voadores com seus asa-gostar barbatanas deslizam elegantemente como se desafiassem você a não assistir. Estes não são apenas foto-oportunidades; são histórias que você carrega com você muito depois do mergulho.

Peixe-palhaço anêmona

Um caranguejo decorador que realmente se destacou

Peixe-vaca-longhorn

É o tipo de mergulho que muda você. Ele muda sua atenção para o pequeno, o sutil e o estranho. É uma prática de paciência, onde as recompensas vêm para aqueles que tiram um tempo para olhar de perto. Você volta se perguntando quantas vezes você deixou passar algo especial porque não era alto ou óbvio.

Aqui embaixo, são as coisas silenciosas que deixam a maior impressão – se você estiver disposto a prestar atenção e talvez apertar os olhos um pouco.

5 MELHORES LOCAIS DE MERGULHO NA LAMA NO NORTE DE BALI

1. BAÍA DA LAMA

Quem não ama um bom muck-dive? Muck Bay oferece uma vista diferente dos recifes de corais usuais, mas não se deixe enganar. Ela está cheia de vida – e que vida verdadeiramente alienígena ela é!

PROFUNDIDADE: 2-12m

MOradores comuns: nudibrânquios, gurnardos voadores, camarões, caranguejos, enguias, cavalos-marinhos, chocos

CONVIDADOS ESPECIAIS: Peixe-sapo, polvos-mímicos, peixe-cachimbo fantasma ornamentado

Peixe-cachimbo fantasma ornamentado

2. BAÍA SECRETA

Explorar Secret Bay em Gilimanuk é uma experiência única. A baía rasa oferece mergulho em lama no seu melhor, um contraste vívido com os recifes de Menjagan ou Pemuteran. Um local de mergulho crepuscular muito popular para fotógrafos subaquáticos e amantes de macro, famoso por pequenas criaturas alienígenas e o verme bobbit.

PROFUNDIDADE: 2-12m

MOradores comuns: enguias-cobra, cobras-do-mar-oliva, peixes-sapo, nudibrânquios, camarões, peixes-diabo, peixes-cachimbo-fantasma

CONVIDADOS ESPECIAIS: Bobbit worms, cobras marinhas listradas, dragonetes, polvos mimetizadores, gurnardos voadores

Halgerda batangas nudibrânquio

3. PURI JATI

Outro excelente local de mergulho com uma rica variedade de criaturas marinhas e diferentes espécies de polvo, ótimo para fotos macro. O fundo consiste em areia vulcânica preta, tornando-o um cenário perfeito para close-ups de alto contraste. Como este é um local de mergulho raso, geralmente aproveitamos ao máximo e mergulhamos por mais tempo.

PROFUNDIDADE: 2-18m

MORADORES COMUNS: Polvos mimetizadores, camarões arlequim, enguias-cobra, peixes-escorpião Ambon, dragões, observadores de estrelas

CONVIDADOS ESPECIAIS: Peixe-sapo peludo, polvo-de-anéis-azuis, polvo-de-coco, nudibrânquios Shaun the Sheep

Peixe-lagarto de recife

4. MATAHARI

Matahari é um local de mergulho macro recém-descoberto na Baía de Pemuteran. O que o diferencia é que é o único local de mergulho próximo à costa de Pemuteran que hospeda o maravilhoso mimic polvo. Se você tiver muita sorte, poderá até avistar um ou dois dugongos!

PROFUNDIDADE: 4-20m

MORADORES COMUNS: Polvos imitadores, enguias de jardim, camarões esqueleto rosa

CONVIDADOS ESPECIAIS: Dugongos, arraias-de-manchas-azuis

Um par de camarões anêmona

5. PRAIA DE NUDI

Nudi Beach é um ótimo lugar para mergulho macro. Sua encosta de areia branca com manchas de coral espalhadas é o lar de muitos nudibrânquios, incluindo alguns achados raros que aparecem em quase todos os mergulhos.

PROFUNDIDADE: 5-25m

MOradores comuns: Nudibrânquios aos montes!

CONVIDADOS ESPECIAIS: Mariposas marinhas, peixes-cachimbo fantasma, camarões dançantes, cavalos-marinhos, arraias-de-manchas-azuis

Crocodilo cabeça chata

Mergulhadores fáceis em Bali tem sido um pilar fundamental do mergulho no noroeste de Bali desde 1998. Como um PADI 5* Eco Dive-Center e Gold Green Fins membro, combina sustentabilidade com serviço de primeira linha. Você pode explorar ótimos locais de lama ou ir para a Ilha Menjangan para paredes de corais verticais no único parque nacional de Bali.

