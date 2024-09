Nossos modelos digitais 3D podem ajudar a reviver enormes recifes de corais

For a team of marine biologists, assessing the health of thousands of square metres of coral reef can be a daunting prospect – but a digital revolution is changing that, say divers TIM LAMONT and RINDAH TALITHA VIDA of Lancaster University and TRIES BLANDINE RAZAK of IPB University in Indonesia

Muitas vezes temos que monitorar alguns dos mais ecossistemas biodiversos do planeta, e há um limite de tempo rigoroso devido às normas de segurança associadas ao mergulho.

Medir e classificar com precisão até mesmo pequenas áreas de recifes pode envolver passar muitas horas debaixo d'água. E com milhões de recifes ao redor do mundo que precisam de monitoramento diante da iminência ameaças à sua existência, a velocidade é crítica.

Mas agora, um digital revolution for coral-reef monitoring could be underway, enabled by recent advances in low-cost camera and computing technology. Our novo estudo shows how creating 3D computador models of entire reefs – sometimes known as digital twins – can help us monitor these precious ecosystems faster, more accurately and in greater detail than ever before.

Trabalhamos em 17 locais de estudo na Indonésia central – alguns recifes estavam degradados, outros estavam saudáveis ​​ou restaurados. Seguimos o mesmo protocolo em áreas retangulares medindo 1,000 m² em cada local, usando a técnica chamada “fotogrametria” para criar modelos 3D de cada habitat de recife.

Um de nós mergulhou e nadou 2m acima do coral para frente e para trás em um padrão de "cortador de grama" em cada metro quadrado deste recife, enquanto carregava duas câmeras subaquáticas programadas para tirar fotos do fundo do mar duas vezes por segundo. Em apenas meia hora, tiramos 10,000 fotos sobrepostas de alta resolução que cobriam toda a área.

Computador de alto desempenho

Later, we booted up a high-performance computador, and with the help of specialist experts from an underwater science tech company called Tritônia Científica, processamos essas imagens em representações 3D precisas para cada um dos 17 locais. Os modelos resultantes superam os métodos tradicionais de monitoramento em velocidade, custo e capacidade de reproduzir consistentemente medições precisas.

Nosso artigo de pesquisa aplica essa técnica para avaliar o sucesso do maior projeto de restauração de corais do mundo. Mars Coral Reef Projeto de Restauração está localizado na Ilha Bontosua, no Arquipélago Spermonde, em Sulawesi do Sul, Indonésia.

Nossas descobertas mostram que, quando bem administrados, os esforços de restauração de corais podem trazer de volta muitos elementos, incluindo a complexidade da estrutura dos recifes em grandes áreas.

Ao comparar os modelos 3D, podemos ver o quão complexa é a estrutura da superfície do recife de coral e medir seus detalhes em diferentes escalas — esses aspectos seriam muito complicados para mergulhadores medirem com precisão debaixo d'água.

Modelo 3D vídeo visualisation of a 50×20m reef restoration area

Em um anterior Estudo 2024, nossa equipe aplicou fotogrametria para medir as taxas de crescimento de corais no nível de colônias individuais. Ao capturar modelos 3D detalhados antes e depois de um ano de crescimento, nós revelamos que recifes restaurados podem atingir taxas de crescimento comparáveis ​​às de ecossistemas naturais saudáveis.

Essa descoberta é particularmente significativa, pois destaca o potencial dos recifes restaurados de se recuperarem e funcionarem de forma semelhante aos ambientes de recifes intocados.

Além dos recifes de corais

A fotogrametria está se tornando uma ferramenta amplamente adotada em vários campos, tanto na terra e no oceano. Além dos recifes de corais, ele é usado para monitorar florestas com drones, desenvolver modelos detalhados de planejamento arquitetônico e urbano e monitorar a erosão do solo e mudanças na paisagem.

Em ambientes marinhos, a fotogrametria é uma ferramenta poderosa para monitorar e medir mudanças ambientais como variações na cobertura de corais, mudanças na diversidade de espécies e alterações na estrutura do recife. Também tem sido usado para desenvolver métodos econômicos para medir a rugosidade do recife de corais (a irregularidade ou textura da superfície do recife).

Maior rugosidade geralmente indica habitats mais complexos, que podem suportar uma variedade maior de vida marinha e refletir sistemas de recifes mais saudáveis.

Além disso, ele mede a complexidade de diferentes formas e estruturas dentro do recife. Esses métodos fornecem linhas de base cruciais que ajudam cientistas como nós a rastrear mudanças ao longo do tempo e a projetar estratégias de conservação eficazes.

Embora esse método seja mais barato e rápido que o trabalho de campo tradicional, ainda existem barreiras financeiras significativas.

Custos e treinamento

O equipamento e software necessários podem variar de vários milhares a dezenas de milhares de dólares, dependendo do equipamento e software específicos usados, e dominar essas técnicas leva tempo. Pode levar algum tempo até que esses métodos se tornem padrão para a maioria dos biólogos de campo.

Além do monitoramento dos recifes de corais, a fotogrametria está sendo cada vez mais usada em realidade virtual e desenvolvimento de realidade aumentada, permitindo a criação de ambientes imersivos e realistas para educação, entretenimento e pesquisa.

Por exemplo, a agência norte-americana National Oceanic & Atmospheric Administration realidade virtual de recife de coral oferece uma maneira envolvente de explorar recifes de corais por meio da realidade virtual.

No futuro, a fotogrametria pode revolucionar o monitoramento ambiental ao oferecer linhas de base e avaliações mais rápidas e precisas de mudanças no ecossistema, como branqueamento de corais e mudanças na biodiversidade.

Espera-se que os avanços no aprendizado de máquina e na computação em nuvem automatizem e aprimorem ainda mais a fotogrametria, aumentando sua acessibilidade e escalabilidade e estabelecendo seu papel como uma ferramenta essencial na ciência da conservação.



