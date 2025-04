Pagar aos pescadores para libertar tubarões – há um porém

Incentivar as comunidades pesqueiras a soltar tubarões e raias capturados acidentalmente em suas redes pode ser uma medida positiva para a conservação, mas a abordagem pode ter consequências não intencionais, explica HOLLIE BOOTH, da Universidade de Oxford.

Tubarões e raias estão entre as espécies mais ameaçadas do mundo, principalmente devido à sobrepescaÀs vezes, são alvos por suas barbatanas e carne, mas são capturados com mais frequência como captura acidental em redes destinadas a capturar outros peixes. O declínio desses predadores oceânicos pode perturbe teias alimentares, prejudicar renda do turismo e piorar mudanças climáticas, minando a resiliência dos ecossistemas oceânicos.

No entanto, é difícil travar a sobrepesca de tubarões e raias porque a dinâmica social em torno dela é integrações. Muitas espécies ameaçadas são capturadas em pescarias mistas de pequena escala em áreas costeiras tropicais, onde as famílias dependem dos peixes que capturam — incluindo tubarões e raias ameaçados de extinção — para alimentação e renda.

Nos últimos cinco anos, tenho pesquisado como apoiar tanto a vida marinha quanto as pessoas que dependem da pesca. Faço parte de uma equipe global de pesquisadores interdisciplinares com foco na conservação de tubarões e raias na pesca de pequena escala na Indonésia.

A colaboração entre pesquisadores e pescadores é uma parte fundamental de qualquer programa de conservação bem-sucedido (© Francesca Page)

Nossa novo estudo, acaba de ser publicado em Os avanços da ciência, sugere que pagar pescadores para soltar espécies ameaçadas de extinção pode incentivar comportamentos de conservação e promover o bem-estar dos pescadores.

No entanto, esses pagamentos também podem ter consequências não intencionais, o que pode prejudicar os objetivos de conservação, por isso é muito importante elaborar incentivos com cuidado e avaliar rigorosamente as iniciativas à medida que progridem.

Presente de Deus

Embora tubarões e raias não sejam necessariamente alvos de pescadores de pequena escala, espécies ameaçadas, como peixes-cunha e tubarões-martelo, são frequentemente capturadas.

Milhões de tubarões criticamente ameaçados, como este peixe-cunha, morrem todos os anos ao ficarem presos em redes de pesca não seletivas (© Francesca Page)

No nosso Estudo 2020, os pescadores frequentemente nos disseram que o peixe-cunha e o tubarão-martelo são "apenas capturas acessórias". No entanto, investigações posteriores revelaram que os pescadores continuam relutantes em reduzir as capturas dessas espécies porque perder comida e renda.

“Traz mais dinheiro, mesmo que não seja o alvo”, disse-nos um pescador. “É sustento” (um presente de Deus). “Se eu devolvê-lo ao oceano, é Mubazir” (desperdício e Deus ficará descontente).

Sabendo disso, exploramos os diferentes incentivos positivos e negativos que podem motivar pescadores para mudar seu comportamentoDescobrimos que os pagamentos condicionais em dinheiro, que compensam os pescadores pela libertação segura de peixes-cunha e tubarões-martelo no mar, poderiam ser uma solução forma rentável para conservar essas espécies sem prejudicar os meios de subsistência dos pescadores.

Inspirado pelos nossos resultados, trabalhei com estudantes e colaboradores para estabelecer uma pequena organização de caridade local para colocar as nossas descobertas em prática – Kebersamaan para Lautan (uma frase indonésia que significa “união pelo oceano”).

Concordámos em compensar os pescadores com pagamentos em dinheiro – normalmente 2-7 dólares americanos (1.50-5 libras) por peixe – se eles se submeterem vídeos de peixes-cunha e tubarões-martelo sendo liberados com segurança.

Testando o incentivo

No entanto, incentivos podem alterar o comportamento da pesca de maneiras imprevistas. Por exemplo, os pescadores podem aumentar suas capturas para receber mais pagamentos em detrimento de objetivos de conservação. Os pagamentos também podem acabar indo para pessoas que reduziriam as capturas de qualquer maneira, ou podem liberar restrições orçamentárias, permitindo que os pescadores comprem mais redes.

Para verificar se e como os pagamentos de conservação funcionaram na prática, realizámos uma experimento controlado, dividindo aleatoriamente 87 navios de Aceh e West Nusa Tenggara, na Indonésia, em dois grupos.

Embarcações de pesca de pequena escala no porto, Aceh, Indonésia (© Francesca Page)

Um grupo recebeu compensação por solturas vivas, enquanto o outro não. Coletamos dados sobre solturas vivas relatadas e capturas retidas de peixes-cunha e tubarões-martelo, e sobre os níveis de satisfação dos pescadores com o programa e com a vida em geral. Em seguida, comparamos os dois grupos.

Desde que lançamos o programa de pagamento para soltura em maio de 2022, mais de 1,200 peixes-cunha e tubarões-martelo foram soltos em segurança. Todos os pescadores participantes e suas famílias ficaram satisfeitos.

"Usamos o dinheiro da indenização para cobrir nossas necessidades diárias. Esperamos que o programa continue no futuro", disse a esposa de um pescador participante.

O projeto KUL une a conservação e o bem-estar da comunidade ao incentivar os pescadores a soltar tubarões e raias em perigo crítico de extinção (© Francesca Page)

Torção de plotagem

Minha equipe e eu ficamos inicialmente perturbados com o resultado. No entanto, sem o rigoroso experimento controlado, jamais teríamos detectado essas consequências indesejadas.

Com base em nossos resultados, revisamos o preço da compensação e limitamos o número de liberações compensadas que cada embarcação pode reivindicar por semana. Também estamos testando um novo esquema de troca de equipamentos, no qual os pescadores trocam suas redes por armadilhas, que têm taxas de captura acidental muito menores. Dados preliminares sugerem que essas mudanças aumentaram a eficácia do programa.

Rusdi, um pescador local da KUL, mergulha para inspecionar uma das novas armadilhas para peixes (© Francesca Page)

Nossa equipe em Oxford trabalha em estreita colaboração com outros pesquisadores locais e organizações de conservação para ajudá-los a projetar e avaliar seus próprios programas de incentivo apropriados localmente.

Outro estudo recente de uma instituição de caridade de conservação Tubarão-raposa da Indonésia mostra que o seu programa de subsistência alternativo reduziu as capturas de tubarões-raposa ameaçados de extinção em mais de 90%.

A colaboração de Hollie Booth com pescadores na Indonésia para reduzir a captura acidental de tubarões – filme de Liam Webb

Incentivos positivos são um instrumento importante para resolver a crise da biodiversidade de forma equitativa. É injusto e desleal esperar que os pequenos usuários de recursos nos países em desenvolvimento arquem com a maior parte dos custos da conservação, especialmente quando usuários mais ricos e poderosos do oceano – como as empresas comerciais de frutos do mar – causam grandes prejuízos. impactos negativos da sobrepesca ao mesmo tempo em que extraía enormes lucros.

No entanto, os incentivos de conservação devem ser bem elaborados e rigorosamente avaliados para garantir que incentivem as ações corretas e produzam os resultados pretendidos.

Pescador de Aceh (© Francesca Page)

Holly Booth é um Pesquisador Associado em Ciências da Conservação na Universidade de Oxford. Este artigo foi republicado de A Conversação sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

