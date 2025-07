A beleza dos recifes de coral é fundamental para a sua sobrevivência

É por isso que criamos uma maneira de medir essa beleza, explicam TIM LAMONT, da Universidade de Lancaster, e GITA ALISA e TRIES BLANDINE RAZAK, ambas da Universidade IPB, na Indonésia.

Por que as pessoas se preocupam com os recifes de coral? Por que seus danos causam tantos preocupação e indignação? O que leva as pessoas a irem para grandes distâncias para proteger e restaurar eles?

Claro, é em parte por causa de sua importância ecológica e valor econômico – mas também porque são lindos. Recifes de corais saudáveis estão entre os ecossistemas visualmente mais espetaculares do planeta – e essa beleza está longe de ser superficial.

Ela reforça o valor do patrimônio cultural, apoia as indústrias do turismo, incentiva a administração dos oceanos e aprofunda as conexões emocionais das pessoas com o mar.

Mas como se pode medir tamanha beleza? E quando ela é destruída, pode ser reconstruída?

Tradicionalmente, muitos programas de monitoramento e restauração de recifes de corais ignoram sua beleza, considerando-a subjetiva demais para ser mensurada. E, como equipe de cientistas, isso nos frustrava. Sabíamos que, para aproveitar esse fator-chave para a conservação dos corais de forma mais eficaz, precisávamos ser capazes de mensurar a beleza.

De certa forma, é uma tarefa impossível. Mas nosso novo estudo enfrenta esse desafio, oferecendo uma maneira de quantificar o valor estético de um recife de coral, bem como medir sua recuperação quando recifes previamente danificados são restaurados.

Recifes de corais saudáveis, repletos de cores, formas e texturas diversas, são considerados alguns dos ecossistemas visualmente mais espetaculares da Terra (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Programa de Marte

Nossa equipe internacional de cientistas marinhos tem trabalhado em o programa de restauração de corais de Marte (o maior projeto do gênero) na Indonésia central. Aqui, comunidades locais e empresas internacionais colaboram há mais de uma década, reconstruindo recifes que antes eram dizimados pela pesca com dinamite.

Esse método de pesca ilegal usa explosivos para atordoar e matar peixes para facilitar a coleta, ao mesmo tempo em que destrói recifes de corais em escombros, eliminando comunidades inteiras de recifes em segundos.

Este projeto indonésio já recifes de corais regenerados com sucesso. Mas queríamos explorar se esse programa tinha sido capaz de recriar o apelo visual de um ecossistema de recife natural.

Mergulhadores trabalham juntos para restaurar um recife no maior projeto de restauração de corais do mundo. As estruturas de metal sustentam fragmentos individuais de coral, que com o tempo se transformam em um recife de coral restaurado (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

Tiramos fotos padronizadas do fundo do mar usando configurações que ajustam automaticamente o balanço de branco e a cor para compensar as condições de iluminação subaquática. Isso nos permitiu capturar cores precisas em condições consistentes de águas rasas em recifes saudáveis, degradados e restaurados.

Então nós conduzimos online Pesquisas com mais de 3,000 participantes, pedindo-lhes que comparassem pares de fotografias e escolhessem a que considerassem mais bonita – o que nos permitiu obter uma classificação para cada fotografia. Nossos resultados mostraram que pessoas de origens muito diferentes compartilhavam consistentemente opiniões semelhantes sobre quais recifes eram mais bonitos.

Independentemente de os entrevistados serem jovens ou idosos, de países com ou sem recifes de corais, ou de terem diferentes níveis de educação e familiaridade com o oceano, eles tenderam a preferir imagens com alta cobertura de corais, cores vibrantes e estruturas complexas. Isso sugere que existe uma apreciação humana compartilhada pela beleza de recifes prósperos.

Também usamos essas classificações para treinar um algoritmo de aprendizado de máquina baseado em IA para prever com segurança as preferências visuais das pessoas por fotografias de diferentes habitats de corais.

Um recife de coral saudável em Sulawesi, Indonésia central (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Os resultados das respostas da pesquisa e do algoritmo de aprendizado de máquina foram os mesmos. Imagens de recifes restaurados foram consistentemente classificadas como tão bonitas quanto as de recifes saudáveis e muito mais agradáveis esteticamente do que recifes degradados.

Isso é encorajador e importante. Mostra que os esforços para reconstruir esses ecossistemas carismáticos podem recriar a beleza que os torna tão valorizados.

Acompanhamento da recuperação

Descobrimos que a beleza estava fortemente ligada ao número de cores presentes na imagem, à proporção da imagem ocupada por corais vivos e à complexidade das formas exibidas pelos corais. Enquanto isso, imagens que mostravam campos de entulho cinza de corais mortos com pouca vida foram consistentemente classificadas como as mais baixas.

Nossos resultados sugerem que promover uma gama de diferentes cores e formatos de corais não só ajudará a vida marinha, mas também restaurará o valor visual, cultural e turístico dos prósperos recifes de corais.

Especialistas em restauração de recifes podem conseguir isso escolhendo corais doadores – corais saudáveis transplantados para locais degradados para ajudar na recuperação – para adicionar cor e variedade aos recifes que plantam.

Isto também significa que a recuperação dos recifes de coral pode ser monitorizada através de métodos simples fotomonitoramento baseado em dados, como o usado em nosso estudo.

Os recifes de corais precisam de cuidados de longo prazo para sobreviver, prosperar e manter sua beleza e função ecológica. Para garantir que os ganhos iniciais da restauração não sejam perdidos rapidamente, esses esforços precisam ser aliados ao monitoramento e à manutenção contínuos.

Qualquer desenvolvimento turístico ao redor de recifes restaurados também precisa ser gerenciado com cuidado e sustentabilidade.

Práticas de restauração e turismo sustentável podem ajudar a proteger e sustentar os benefícios ecológicos e sociais de recifes bonitos e saudáveis. Em última análise, restaurar recifes bonitos será crucial para as comunidades que dependem do turismo marinho e para inspirar as pessoas a cuidar do oceano.

