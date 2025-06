Mergulhando nas Ilhas Vitu

PIERRE CONSTANT visita uma cadeia de ilhas vulcânicas em Papua-Nova Guiné a bordo do tradicional FeBrina para um mergulho extremamente preservado. Ele tirou as fotos

Conheci Alan há 35 anos no bar exótico do Kavieng Hotel em Kavieng, Nova Irlanda, e tivemos uma conversa animada enquanto tomávamos alguns drinques.

Hoje, estou embarcando no barco do qual ele é dono e capitão, o FeBrina. Ele tem quase 68 anos e, com sua camisa colorida de marlin, parecia ter dobrado de tamanho! Ele se lembra de mim como o francês que fundou um centro de mergulho em Manus, nas remotas Ilhas do Almirantado, no extremo noroeste do país. Isso foi há um quarto de século.

FeBrina em Walindi

Partindo de Walindi, na Baía de Kimbe, na província de West New Britain, o cruzeiro de mergulho de nove dias tem como destino Vitu (aka Ilhas Witu, no Mar de Bismarck. Os passageiros são uma mistura cosmopolita de quatro australianos, três americanos, um ex-fuzileiro naval holandês e eu.

A equipe do PNG inclui Francis, o engenheiro; a cozinheira-chefe e instrutora de mergulho Josie com seus três assistentes, os guias de mergulho Lucas, Michael e Freddy; e o marinheiro Vincent, que meticulosamente lava o convés com mangueira o dia inteiro!

Construído na Austrália em 1973, FeBrina Tem 25 m de comprimento e sete cabines com capacidade para até 10 passageiros. O capitão australiano Alan Raabe o comprou em 1990.

Capitão Alan Raabe

A estação de mergulho

O salão do convés

Estão planejados sete dias de mergulho, com 4 a 5 mergulhos por dia – três mergulhos pela manhã, um à tarde e um noturno. Os passageiros chegam de Port Moresby com a Air Niugini, cujo horário de voo mudou pelo menos três vezes nos últimos meses.

A primeira noite é passada atracado no cais de Walindi. O motor ruge às 5 da manhã e eu pulo da cama para o primeiro mergulho às 6.30hXNUMX. Nitrox está disponível como um pacote para todos os mergulhos.

Anteriormente chamadas de Ilhas Francesas, as Ilhas Vitu, com 96 km² de extensão, ficam a noroeste da Baía de Kimbe, de origem vulcânica. As quatro grandes ilhas são Garove (Grande Vitu), Unea, Mundua (Ningau) e Nareoa (Naragé).

A última ilha é o remanescente de uma erupção que ocorreu por volta de 1892 e criou uma onda de tsunami de 100 m de altura que exterminou todos, exceto duas pessoas que viviam na vizinha Ningau.

De todas as ilhas da Papua-Nova Guiné, a Nova Bretanha é a mais vulcanicamente ativa. Com 520 km de comprimento e 146 km de largura, é a maior ilha do arquipélago de Bismarck. Suas cadeias de 27 vulcões se estendem por toda a sua extensão, mas principalmente ao longo da costa norte (ao redor de Rabaul) a leste e ao longo da Península de Willaumez (ao redor de Kimbe) a oeste.

Os povos indígenas da Nova Bretanha se dividem em dois grupos principais: os papuas, que vivem lá há dezenas de milhares de anos, e os austronésios, que chegaram há 3,000 anos. Pelo menos 50 línguas diferentes são faladas na ilha.

Recife Inglis

Engenheiro Francis

O primeiro mergulho é em um monte submarino na Baía de Kimbe. A visibilidade é ótima e a vida aquática é boa, mas o branqueamento dos corais é bem evidente devido à alta temperatura da água, acima de 31°C. O topo do recife, a 11 m, desce para 28 m e além.

Anêmona branqueada, Inglis Shoal

Vemos um pequeno tubarão-de-pontas-brancas, cardumes de peixes-unicórnio elegantes (Naso hexacanthus), unicórnios Vlaming (Naso vlamingii), peixe-cirurgião, garoupa-coral e pargo-preto (Macolor niger), com grandes esponjas alaranjadas em formato de orelhas, adicionando um toque de cor vibrante ao cenário. As anêmonas brancas com o peixe-palhaço rosa (Amphiprion perideraion) são deliciosas.

O Recife de Joelle, que recebeu esse nome em homenagem à filha de Alan, é outro monte submarino com águas claras e sem nenhuma correnteza.

Peixe-unicórnio Vlaming, Recife de Joelle

Um pequeno cardume de patudos (Caranx sexfasciatus) pairam sobre o recife. Uma garoupa barramundi (Cromileptes altivelis), o peixe-cirurgião de máscara amarela (Acanthurius dussumieri), alguns peixes-morcego Teira (Platax teira), uma nuvem de peixes-borboleta piramidais (Hemitaurichthys polylepis) e vários garoupas-corais de grande porte (Plectropomus oligocanthus) são destaques de hoje.

Grande esponja laranja e mergulhador, Recife de Anne Sophie

Corredores arco-íris no recife de Anne Sophie

Após o terceiro mergulho no Recife de Anne-Sophie, partimos no meio da tarde para as Ilhas Vitu. A travessia em mar aberto tem duração prevista de sete horas.

O cone perfeito do vulcão Monte Wangore eleva-se a 1,155 m a estibordo sob o sol quente. Assim que dobramos o Cabo Hollmann, a ponta norte da Península Willaumez, o mar fica agitado. O jantar é agitado, e alguns dos hóspedes desaparecem rapidamente em suas cabines.

O Monte Wangore com 1.155 m de altura

FeBrina ancora em uma baía protegida ao sul da Ilha Garove, e todos finalmente desfrutam de uma boa noite de sono. Garove, ou Grande Vitu, é a maior das Ilhas Vitu e notável por sua caldeira interna. Esta se rompe no lado sul, permitindo que a água do mar inunde uma cratera com provavelmente 3 km de diâmetro.

Após serem ocupadas pelos alemães antes da Primeira Guerra Mundial, as Ilhas Vitu foram adquiridas pelo grupo comercial Burns Philp para plantações. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram ocupadas pelos japoneses. Em 1, uma missão católica foi estabelecida dentro da grande caldeira de Vitu.

Indo para um mergulho

De manhã cedo, o céu está nublado e chove um pouco. Nossos dois primeiros mergulhos são no Recife Vitu, na costa oeste de Garove. O mergulho na parede escura revela poucos peixes além de um cardume de fuzileiros azuis e amarelos.Cesio teres) disparando direto para cima ao longo da parede.

Mergulho matinal no penhasco, Vitu Reef

Coralimorfo, Recife Vitu

Escola de fuzileiros azuis e amarelos, Recife Vitu

Me deparo com algumas laranjas-nadadeira peixe-palhaço com cauda branca (Amphiprion chrysopterus). Nadando ao redor do ponto, as coisas se animam com um cardume de pargos da meia-noite (Macolor macularis), atum azul, pargo vermelho, alguns atuns gigantes (Caranx ignobilis) e uma nuvem de peixes-borboleta piramidais (Hemitaurichthys polylepis).

O sol finalmente nasce enquanto o barco se move para o leste, em direção ao Porto de Vitu, para ancorar. À tarde, está previsto um mergulho na areia negra vulcânica.

Baía de Wirey

Mergulho na lama, Wirey Bay

O mergulho na lama me permite ver um camarão imperador (Periclimenes imperador) trabalhando em um pepino-do-mar de areia (Holothuria scabra). Saindo de seu buraco, uma curiosa enguia de fita azul (Rhinomuraena quaesita) parece complacente com as intenções macro deste fotógrafo.

Camarão imperador em pepino-do-mar de peixe-areia, Baía de Wirey

Enguia de fita azul, Wirey Bay

Peixe-anêmona Spinecheek, Baía de Wirey

Lindos corais em vasos (Turbinaria peltata) hospeda uma coleção de pargos-de-linha-azul juvenis (Lutjanus Kasmira). As esponjas de barril verticais são impressionantes e coralimórficos chamam minha atenção. Forrageando agressivamente na areia, uma grande arraia levanta uma nuvem de lodo cinza e, ao me aproximar, inicia um voo frenético.

Mergulhador saindo da água, Porto de Vitu

Costa da Baía de Wirey

O mergulho noturno em Wirey Bay não é grande coisa, mas encontro muitos caranguejos eremitas, uma tímida arraia-azul e um peixe-vaca-longo (Lactoria cornuta) atraído pela luz da minha tocha para uma foto macro. Uma concha vômer (Vômer de Strombus) desliza na lama sob o barco, me observando comicamente com seus olhos em movimento.

Peixe-cabra sardento juvenil visto em mergulho noturno na Baía de Wirey

Peixe-vaca-longhorn, Baía de Wirey

Concha Vomer, Baía de Wirey

A Ilha Ningau faz parte das Ilhas Mundua a noroeste. Alan planeja mergulhar nos Arcos de Goru, um recife isolado na costa, mas os ilhéus pedem sem rodeios uma taxa de um milhão. quinas (£ 261,000) para usar o site! Loucura.

Por fim, Josie nos informa que devemos mergulhar em Dicky's Knob, a oeste do Recife Vitu. Os peixes lá são abundantes: um cardume de peixes-balista oceânicos (Canthidermis maculata), cardumes de fuzileiros, atum azul e gigante, e peixe preto (Caranx lugubris) ocasionalmente, e atum dente-de-cão (Gymnosarda unicolor).

Fuzileiros azuis e amarelos em Dicky's Knob

macaco gigante

Bluefin Jack

Ao redor do monte submarino, sou surpreendido por um cardume de corredores arco-íris. Gorgônias e corais-chicote vermelhos ficam lindos, e a cúpula é coberta de anêmonas, com algumas esponjas esféricas e pontiagudas.Oceanapia sp).

De manhã cedo, o Recife Ningau é um mergulho de parede em um canal onde uma forte corrente vem do norte. Descendo para 28 m, de repente, me deparo com quatro magníficos pargos-veleiros (Symphorichthys spilurus), uma das minhas espécies favoritas.

Pargo-veleiro, recife de Ningau

Ao me virar para encarar a corrente, um tubarão-cinzento-de-recife se aproxima de mim do nada. Consigo enquadrá-lo corretamente, o que é uma sorte, pois será meu único encontro com um tubarão no cruzeiro.

Tubarão-cinzento-de-recife a 25 m, Recife de Ningau

FeBrina avança para o canal de 200 m de profundidade da caldeira de Garove enquanto almoçamos e ancora atrás da pequena Ilha Peel. A vegetação é exuberante e verde, com pandanos e coqueiros.

Formação de nuvens perto da Ilha Garove

Golfinhos-rotadores ao nascer do sol, Ilha Garove

A igreja católica brilha branca sob o sol do meio-dia em uma península que se projeta a oeste. Algumas meninas e crianças vêm trocar frutas e vegetais em suas canoas, carregando também flores de frangipani rosa como oferendas.

Crianças vêm trocar frutas e vegetais em sua canoa, Garove Is

Canoa vista de baixo

Ilha da Casca

O mergulho na lama da tarde, em um fundo vulcânico siltoso, tem profundidade média de 15 m e apresenta tocos de árvores antigas que caíram perto da costa e muitas esponjas-barril, de formato arredondado ou altas e fusiformes.

Ilha Peel, dentro da cratera da Ilha Garove

Tocos de árvores no azul, Ilha Peel

Nudibrânquios risbecia de Tryon, Peel Island

Encontramos alguns nudibrânquios de risbecia de Tryon (Risbecia tryoni), de cor creme com manchas azul-escuras, aura branca e cintura azul. Há também Phyllidia coelestis e pustulosa, preto com espinhas brancas e cachos de coral margarida (Alveopora gigas) formando montes visíveis perto da costa.

Ostras em zigue-zague e coral Porites, Ilha Peel

Coral margarida

Esponjas amarelas na cratera

Cortinas de esponjas amarelo-alaranjadas ficam eretas sob um pequeno penhasco, um bom lugar para fotos do ambiente enquanto os raios de sol filtram.

Esponja de barril oblongo

No mergulho seguinte, descubro os destroços enferrujados de um velho barco de pesca, um monte arredondado, semelhante a um cérebro, de Euphyllia parancora coral e um raro pepino-do-mar branco com pequenos espinhos e manchas pretas circundados por um halo branco que eu nunca tinha visto antes.

Naufrágio de barco de pesca

Monte de corais em forma de flor, Ilha Peel

O lado leste da Ilha Garove tem o que considero os melhores recifes das Ilhas Vitu e provavelmente são os segredos mais bem guardados de Alan. Depois, ele me olha com um olhar malicioso e pergunta: "Como você se sentiu com aquele mergulho?"

Lama Shoal

Além do Cabo Watuwabuna, e ao largo de um ancoradouro de mesmo nome, este recife tem pouca corrente. É logo após o nascer do sol e usamos tochas para explorar a parede.

Estou com problemas com minha câmera subaquática. A lente de zoom e até o obturador congelam sem aviso, e estou perplexo sem saber como resolver o problema. De volta à cabine, a câmera parece estar funcionando, mas depois acontece de novo.

Considero pulverizar WD40 na janela do botão da caixa e, magicamente, o emitem está resolvido. Retomo as filmagens sem incidentes no próximo mergulho – com um cardume de peixes-morcego Teira (Platax teira), unicórnios elegantes, corredores arco-íris, um cardume de pargos pretos, nuvens de peixes-balista oceânicos, grandes peixes-boi, pargos-de-cauda-de-pátula (Lutjanus gibbus) e garoupa coral de barbatana alta.

Peixe-morcego Teira em Lama Shoal

garoupa coral

Jack de olhos grandes

Existe até um grande cardume de barracudas-de-barbatana-preta (Sphyraena qenie) girando em direção ao azul – é o paraíso dos fotógrafos.

Barracuda de barbatana preta, Lama Shoal

Pargo preto

Imperador do atum amarelo

Baiacu de mapa

Recife de Barney

Coral Dendronephthya, Recife de Barney

O cenário é idêntico na manhã seguinte, com alguns mergulhos neste recife quadrado mais ao norte de Lama Shoal, com paredes em todos os lados, até 45 m na areia.

Cardumes de patudo, pargo (Lutjanus bohar), pargos pretos e pargos da meia-noite se misturando e um cardume de tambores de barbatana longa (Kyphosus vaigensis) são visíveis na borda do declive.

cioba

Escola de bateristas de barbatana longa

Grande esponja laranja na parede do Barney's Reef

No topo do recife, uma faixa de lábios doces diagonais (Plectorhinchus lineatus) fique de olho em mim enquanto me aproximo furtivamente. Um deslumbrante cromodoris de Kunie (Chromodoris kuniei) e um caranguejo orangotango (Oncinopus sp) em coral bolha complete meu foto sessão requintadamente – um mergulho excelente de fato!

Lábios doces diagonais

Cromodoris de Kunie

Caranguejo orangotango em coral bolha, Barney's Reef

Anêmonas e esponjas, Barney's Reef

Peixe-cirurgião imitador

A semana de mergulho chega ao fim quando, no meio da tarde, o Capitão Alan decide retornar à Baía de Kimbe. Teremos nossos últimos mergulhos no dia seguinte. Às 9h. FeBrina lança âncora em uma baía protegida da costa nordeste da Península Willaumez.

Acordo às 5.15hXNUMX e verifico meu cilindro e equipamento no posto de mergulho. Está escuro lá fora e garoa. Um bando de passarinhos que lembram petréis-da-tempestade voa ao redor do barco. O animado Lucas me conta que vamos mergulhar em um avião japonês destruído esta manhã.

Guia de mergulho Lucas

Japonês Zero

Mergulhadores no naufrágio do Zero japonês

Do final da cauda

Vista frontal com suporte

Localizada em uma baía abrigada no sopé do Monte Wangore, uma aeronave icônica descoberta em 2000 por pescadores locais repousa sobre um leito volátil de lodo marrom a 15-17 m.

Produzido em agosto de 1942, o caça japonês Zero fazia parte do Grupo Aéreo 204, que deixou Rabaul em 27 de dezembro de 1943, enquanto a 1ª Divisão de Fuzileiros Navais dos EUA desembarcava em Cabo Gloucester, na ponta sudoeste da Nova Bretanha.

Devido a um problema técnico, o piloto Tomi Haru Honda pousou em águas rasas perto da península de Willaumez. O Zero não possui nenhuma marcação, mas permanece intacto.

Esponjas cinzentas incrustadas envolvem a fuselagem como uma mortalha. Em pé, uma das pás da hélice carrega esponjas vermelhas chamativas, com três aglomerados de coral-bolha em sua base.

A hélice do Zero com esponjas vermelhas e coral-bolha

Freddie aponta a metralhadora à esquerda asa

Uma impressionante anêmona branca, completa com um peixe-palhaço rosa, instalou-se atrás da cabine aberta. Freddie aponta para a metralhadora na ponta da esquerda. asa como lábios doces pintados (Diagrama de imagem) esgueirar-se, curioso sobre os visitantes do dia.

Conclusão

Dia de Deco – Pierre na cratera do vulcão Monte Garbuna

Papagaio Eclectus fêmea na floresta do Monte Garbuna

Dois calaus de Blyth

O aquecimento global e as temperaturas elevadas da água afetaram mais a Baía de Kimbe do que as Ilhas Vitu, que são abertas ao Mar de Bismarck, e alguns corais duros foram substancialmente afetados.

No entanto, isso não se aplica a todas as espécies, e os corais moles, chicote e chicote vermelho continuam tão espetaculares como sempre. Se as temperaturas baixarem com o tempo e as condições voltarem ao normal, os corais poderão se rejuvenescer – dedos cruzados.

Pierre Constant é o autor do livro de mesa de centro de 1998 Manus, Ilhas do Almirantado – Mundo Perdido dos Titãs (PNG) e é executado Experiência de Vida Calao. Entre em contato com ele pelo e-mail calaolife@yahoo.com. Saiba mais sobre o liveaboard FeBrina.

