A detecção aérea de recifes elimina suposições na restauração de corais

À medida que os eventos de branqueamento de corais se tornam mais frequentes e graves, ocorre um declínio global na cobertura de corais. A restauração de corais pode ajudar, mas as técnicas permanecem em grande parte experimentais, logisticamente desafiadoras e caras.

É o que dizem os investigadores na Austrália que acabam de anunciar o desenvolvimento de um modelo avançado de detecção remota concebido para aliviar os desafios de gestão e restauração de recifes de coral danificados.

A equipe do Instituto Australiano de Ciências Marinhas (AIMS) e a Universidade da Austrália Ocidental (UWA) dizem que a sua ideia permite um mapeamento mais preciso dos habitats do fundo marinho. Ele identifica automaticamente os locais onde os corais jovens têm mais chances de se firmar e prosperar.

Para o seu projeto, os pesquisadores usaram dados disponíveis publicamente do satélite Sentinel-2, validados com fotos digitais de baixa tecnologia tiradas com câmeras drop-drop, para coletar detalhes da altura e da forma das características do recife no Scott Reef, na costa noroeste da Austrália Ocidental. .

Scott Reef visto do satélite Sentinel-2 (AIMS)

“O modelo incorpora muitos dos principais atributos do habitat que os corais necessitam para o recrutamento e a sobrevivência”, afirma o autor principal do estudo, Dr. Ben Radford.

“Podemos então usar o modelo para ajudar a decidir quais áreas de recife proteger ou gerenciar ativamente para garantir que os ciclos de vida dos corais continuem e, portanto, ajudar a reconstruir os recifes após eventos como o branqueamento dos corais.

“Queremos maximizar a sobrevivência dos corais, porque é muito caro empreender esforços de restauração.”

Combinação perfeita

Uma combinação de fatores contribui para criar o local ideal para restauração de recifes, dizem os cientistas. Para obter melhores chances de sucesso, é necessário um substrato duro situado em uma faixa de profundidade relativamente estreita. Não deve sofrer demasiada energia das ondas, demasiado – ou pouco – calor ou luz, nem ficar exposto durante as marés baixas.

O tipo de substrato é crítico, sendo um fator chave a presença de algas coralinas crustosas (CCA). Ao formar um esqueleto de carbonato de cálcio que contribui para a cimentação e estabilização do recife, o CCA melhora as probabilidades de fixação das larvas de coral, mas não compete com ele, como fariam as algas do relvado. Devem ser evitadas áreas com cascalho de coral ou areia desestabilizados.

Ao contrário dos modelos anteriores, diz-se que o desenvolvido pelos cientistas prevê com precisão áreas de CCA, turfa de algas, escombros de coral e areia em escalas de dezenas a centenas de metros.

“Não é possível gerir os corais a menos que saibamos onde estão distribuídos no recife e os ambientes que são, ou não, adequados para a sobrevivência e reprodução a longo prazo”, afirma o co-autor do estudo, Dr. James Gilmour.

“Os modelos de habitat irão, em última análise, ajudar a inferir como os recifes irão mudar no futuro com as alterações climáticas e outras perturbações. Podemos então explorar como certas intervenções ou atividades de gestão, como a restauração de recifes, podem ou não ajudar na sua trajetória no futuro.”

O Plano de Ação Global para Saúde Mental XNUMX-XNUMX da estudo é publicado no jornal Sensoriamento Remoto do Meio Ambiente.

