Queda recorde na cobertura de corais duros da GBR

Mergulhadores ainda podem encontrar muitos corais duros atraentes na Grande Barreira de Corais da Austrália, em comparação a muitas partes do mundo, mas são as tendências subjacentes que preocupam os cientistas.
A cobertura de corais duros na GBR diminuiu substancialmente em relação aos altos níveis dos últimos anos e retornou a níveis próximos à média de longo prazo — enfatizando o quão volátil a situação se tornou, de acordo com o último relatório anual de pesquisa produzido pelo Instituto Australiano de Ciências Marinhas (AIMS).
A GBR sofreu o maior declínio anual na cobertura de corais em duas das suas três regiões (norte, central e sul) desde AIMS começou a monitorar há 39 anos.
Isso foi causado principalmente pelo estresse térmico induzido pelas mudanças climáticas, que levou à mortalidade dos corais devido ao evento de branqueamento em massa de 2024, mas também pelo impacto de ciclones e surtos de estrelas-do-mar coroa-de-espinhos.
Na região norte, a cobertura de corais caiu ao longo do ano em quase 25% a 30%; a região central viu uma queda menor, de 13.9%, para 28.6%, e a cobertura da região sul caiu 31%, para 26.9%.
De uma base alta
“As perdas recordes deste ano na cobertura de corais duros partiram de uma base alta, graças ao recorde dos últimos anos”, afirma o Dr. Mike Emslie, líder do Programa de Monitoramento de Longo Prazo do AIMS. “Estamos observando agora uma volatilidade crescente nos níveis de cobertura de corais duros.
Este é um fenômeno que surgiu nos últimos 15 anos e aponta para um ecossistema sob estresse. Observamos a cobertura de corais oscilar entre níveis recordes de baixa e alta em um período relativamente curto, enquanto antes essas flutuações eram moderadas.
A cobertura de corais agora se encontra próxima da média de longo prazo em cada região. Embora a Grande Barreira de Corais esteja em condições comparativamente melhores do que muitos outros recifes de corais no mundo após o evento global de branqueamento em massa de corais, os impactos foram graves.
Dos 124 recifes de corais pesquisados, 77 registraram de 10% a 30% de cobertura de corais duros, 33 recifes, de 30% a 50%, e apenas dois apresentaram cobertura superior a 75%. Dois recifes apresentaram cobertura inferior a 10%.
Recifes de corais dominados por Acropora espécies estavam entre as mais afetadas pelo branqueamento em massa de corais e pelos dois ciclones, diz Emslie.
“Já dissemos no passado que esses corais crescem mais rápido e são os primeiros a desaparecer, pois são suscetíveis ao estresse por calor, ciclones e são o alimento favorito das estrelas-do-mar coroa-de-espinhos, e os resultados deste ano ilustram isso.
“Esta também é a primeira vez que observamos impactos substanciais de branqueamento na região sul, levando ao maior declínio anual desde o início do monitoramento.”
Maior pegada até agora
O branqueamento em massa do ano passado, parte de um evento global que começou no Hemisfério Norte em 2023, foi o quinto na GBR desde 2016 e teve a maior pegada até agora, com branqueamento alto a extremo em todas as três regiões.
“Este ano, os recifes da Austrália Ocidental também sofreram o pior estresse térmico já registrado”, comentou a CEO da AIMS, Prof. Selina Stead. “É a primeira vez que vemos um único evento de branqueamento afetar quase todos os recifes de corais da Austrália.”
Tais eventos estavam se tornando mais intensos e frequentes, disse ela, como evidenciado pelos de 2024 e 2025, a segunda vez em uma década que o recife sofreu branqueamento em massa em dois anos consecutivos.
“Esses resultados fornecem fortes evidências de que o aquecimento dos oceanos, causado pelas mudanças climáticas, continua a causar impactos substanciais e rápidos nas comunidades de corais recifais.
“O futuro dos recifes de corais do mundo depende da forte redução das emissões de gases de efeito estufa, da gestão das pressões locais e regionais e do desenvolvimento de abordagens para ajudar os recifes a se adaptarem e se recuperarem dos impactos das mudanças climáticas e outras pressões.”
Objetivos 2025 Programa de Monitoramento de Longo Prazo quantifica tendências no estado das comunidades de corais GBR e as últimas resumo anual relata os resultados de pesquisas de recifes de agosto de 2024 a maio de 2025 e avalia o impacto do evento de branqueamento em massa de 2024.