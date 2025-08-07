Queda recorde na cobertura de corais duros da GBR

Mergulhadores ainda podem encontrar muitos corais duros atraentes na Grande Barreira de Corais da Austrália, em comparação a muitas partes do mundo, mas são as tendências subjacentes que preocupam os cientistas.

A cobertura de corais duros na GBR diminuiu substancialmente em relação aos altos níveis dos últimos anos e retornou a níveis próximos à média de longo prazo — enfatizando o quão volátil a situação se tornou, de acordo com o último relatório anual de pesquisa produzido pelo Instituto Australiano de Ciências Marinhas (AIMS).

A GBR sofreu o maior declínio anual na cobertura de corais em duas das suas três regiões (norte, central e sul) desde AIMS começou a monitorar há 39 anos.

Branqueamento parcial e mortalidade em uma colônia de Platygyra na região central (AIMS LTMP)

Isso foi causado principalmente pelo estresse térmico induzido pelas mudanças climáticas, que levou à mortalidade dos corais devido ao evento de branqueamento em massa de 2024, mas também pelo impacto de ciclones e surtos de estrelas-do-mar coroa-de-espinhos.

Na região norte, a cobertura de corais caiu ao longo do ano em quase 25% a 30%; a região central viu uma queda menor, de 13.9%, para 28.6%, e a cobertura da região sul caiu 31%, para 26.9%.

De uma base alta

“As perdas recordes deste ano na cobertura de corais duros partiram de uma base alta, graças ao recorde dos últimos anos”, afirma o Dr. Mike Emslie, líder do Programa de Monitoramento de Longo Prazo do AIMS. “Estamos observando agora uma volatilidade crescente nos níveis de cobertura de corais duros.

Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)

Este é um fenômeno que surgiu nos últimos 15 anos e aponta para um ecossistema sob estresse. Observamos a cobertura de corais oscilar entre níveis recordes de baixa e alta em um período relativamente curto, enquanto antes essas flutuações eram moderadas.

A cobertura de corais agora se encontra próxima da média de longo prazo em cada região. Embora a Grande Barreira de Corais esteja em condições comparativamente melhores do que muitos outros recifes de corais no mundo após o evento global de branqueamento em massa de corais, os impactos foram graves.

Dos 124 recifes de corais pesquisados, 77 registraram de 10% a 30% de cobertura de corais duros, 33 recifes, de 30% a 50%, e apenas dois apresentaram cobertura superior a 75%. Dois recifes apresentaram cobertura inferior a 10%.

Mergulhador envolvido em um levantamento de recifes (AIMS LTMP)

Recifes de corais dominados por Acropora espécies estavam entre as mais afetadas pelo branqueamento em massa de corais e pelos dois ciclones, diz Emslie.

“Já dissemos no passado que esses corais crescem mais rápido e são os primeiros a desaparecer, pois são suscetíveis ao estresse por calor, ciclones e são o alimento favorito das estrelas-do-mar coroa-de-espinhos, e os resultados deste ano ilustram isso.

As infestações de estrelas-do-mar coroa-de-espinhos ainda estão em níveis de surto em vários recifes no sul da GBR, incluindo a Ilha Tern (AIMS LTMP)

“Esta também é a primeira vez que observamos impactos substanciais de branqueamento na região sul, levando ao maior declínio anual desde o início do monitoramento.”

O branqueamento em massa do ano passado, parte de um evento global que começou no Hemisfério Norte em 2023, foi o quinto na GBR desde 2016 e teve a maior pegada até agora, com branqueamento alto a extremo em todas as três regiões.

Foi registado um pequeno branqueamento em vários recifes ao longo do norte da GBR, como esta colónia de Acropora em Lagoon Reef (AIMS LTMP)

“Este ano, os recifes da Austrália Ocidental também sofreram o pior estresse térmico já registrado”, comentou a CEO da AIMS, Prof. Selina Stead. “É a primeira vez que vemos um único evento de branqueamento afetar quase todos os recifes de corais da Austrália.”

Tais eventos estavam se tornando mais intensos e frequentes, disse ela, como evidenciado pelos de 2024 e 2025, a segunda vez em uma década que o recife sofreu branqueamento em massa em dois anos consecutivos.

“Esses resultados fornecem fortes evidências de que o aquecimento dos oceanos, causado pelas mudanças climáticas, continua a causar impactos substanciais e rápidos nas comunidades de corais recifais.

Trabalho de campo na Grande Barreira de Corais (AIMS LTMP)

“O futuro dos recifes de corais do mundo depende da forte redução das emissões de gases de efeito estufa, da gestão das pressões locais e regionais e do desenvolvimento de abordagens para ajudar os recifes a se adaptarem e se recuperarem dos impactos das mudanças climáticas e outras pressões.”

Objetivos 2025 Programa de Monitoramento de Longo Prazo quantifica tendências no estado das comunidades de corais GBR e as últimas resumo anual relata os resultados de pesquisas de recifes de agosto de 2024 a maio de 2025 e avalia o impacto do evento de branqueamento em massa de 2024.