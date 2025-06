Mergulhadores de Sydney caem 160 m no naufrágio do Nemesis

Mergulhadores técnicos australianos realizaram uma descida ultraprofunda a 160 m para inspecionar os destroços do navio a vapor construído pelos britânicos Nêmesis, que fica a 26 km de Wollongong, em Nova Gales do Sul.

O navio navegava para o sul, totalmente carregado de carvão, de Newcastle para Melbourne, em 1904, quando foi atingido por uma forte tempestade de inverno e desapareceu. Trinta e duas vidas foram perdidas, com corpos e destroços chegando à praia de Cronulla nos dias seguintes, mas o que agora se presume ser o naufrágio só foi localizado em 2022.

O Nemesis (herança de NSW)

Os quatro mergulhadores com rebreather, Samir Alhafith, Dave Apperley, Rus Pnevski e John Wooden, levaram nove minutos para chegar ao naufrágio. Eles estavam mergulhando como parte do Projeto Sidney (Wollongong fica ao sul de Sydney) e descreveram o naufrágio como “um dos últimos mistérios nas águas de Nova Gales do Sul”.

O mergulho estava inicialmente programado para 7 de junho, mas condições “não muito diferentes da noite do naufrágio” fizeram com que a tentativa tivesse que ser cancelada.

A equipe se reuniu novamente em 18 de junho, deixando o porto de Wollongong antes do nascer do sol no barco fretado Águia para a viagem de 90 minutos até o local do naufrágio.

O mar estava ficando agitado e ocorreu um contratempo quando a correnteza arrastou a linha de tiro para longe dos destroços, causando um atraso enquanto ela era recuperada para a superfície para um segundo lançamento que, felizmente, se manteve firme.

Implantando a linha de tiro (Projeto Sydney)

Os mergulhadores em sua descida a 112m (Projeto Sydney)

Equipados com DPVs, câmeras e luzes, os mergulhadores seguiram pela linha e, com clara visibilidade em profundidade, conseguiram ver os destroços do que antes era um navio de 73 m de comprimento a uma distância de 30 m.

A equipe de mergulho havia se concedido nove minutos para realizar a inspeção. Eles pousaram na proa, que havia sido esmagada pelo impacto com o fundo do mar, e se moveram para a parte central do navio e recuaram.

Derrick (Projeto Sydney)

Carvão espalhado (Projeto Sydney)

Guincho (Projeto Sydney)

A ponte (Projeto Sydney)

Isso lhes deu tempo para observar onde a ponte estava e capturar imagens em vídeo da chaminé, caldeiras de burro, uma torre de perfuração, restos do convés e a carga de carvão espalhada.

Os mergulhadores passaram mais seis horas subindo e pendurados na estação de descompressão antes de emergir na escuridão do inverno por volta das 6h.

Mergulhador do Projeto Sydney Rus Pnevski com DPV (Projeto Sydney)

Válvulas de segurança de vapor (Projeto Sydney)

Funil (Projeto Sydney)

Bar rockcod acima do deck (Projeto Sydney)

Berço para bote salva-vidas (Projeto Sydney)

Quase idêntico

O casco de ferro Nêmesis foi construído em Whitby em 1881 e durante a corrida do ouro da década de 1890 operou para a Austrália Ocidental transportando carga e passageiros, embora em seus últimos anos tenha sido usado exclusivamente para transportar carvão e coque.

O naufrágio vertical foi localizado por acaso durante uma busca por sonar no fundo do mar em busca de contêineres perdidos, com as imagens iniciais da câmera do ROV revelando danos nas seções central e da proa, mas sem confirmar a identidade do naufrágio.

Digitalização dos destroços do Nemesis (NSW Heritage)

Uma pesquisa posterior realizada pela Heritage NSW, relatado on Divernet no ano passado, indicou que era “altamente provável” que o naufrágio fosse o do Nêmesis. A identificação foi complicada pelo fato de que muitos navios construídos para uso de seu primeiro proprietário, a Huddart Parker Line, eram quase idênticos em design.

Os mergulhadores esperavam em algum momento localizar uma placa de identificação conclusiva ou até mesmo o sino do navio – um desafio considerável dado o curto tempo de inatividade disponível.

No Aquila (Projeto Sydney)

“Gostaríamos de voltar antes do fim do inverno e das correntes aumentarem”, disseram os mergulhadores do Projeto Sydney Divernet. “É um exercício caro e estamos pensando em fazer fotogrametria dos destroços, mas vamos tentar obter algum apoio financeiro do governo ou de empresas.”

Os mergulhadores planejam produzir um pequeno documentário para ajudá-los nessa ambição. "Será a primeira tentativa de realizar fotogrametria em tal profundidade por mergulhadores, mas podemos fazer isso – só precisamos fazer os mergulhos", disse a equipe confiante.

