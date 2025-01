'Máquina do tempo' Ilhas Marshall obtém a primeira AMP

A primeira nova área marinha protegida (AMP) de 2025 foi anunciada na República das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, para proteger o que se diz ser uma enorme população de tubarões e a maior colônia de nidificação de tartarugas verdes do país.

A AMP ou santuário marinho nacional cobrirá dois atóis remotos que abrangem uma área de 48,000 km² ao redor das ilhas mais ao norte do país, Bikar e Bokak.

Filhote de tartaruga verde nadando pela primeira vez na lagoa do Atol de Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

As ilhas são desabitadas e descritas pela National Geographic Pristine Seas, que tem se envolvido fortemente no fornecimento dos dados nos quais a MPA se baseia, como “dois dos ecossistemas mais intocados do Oceano Pacífico”. Os atóis devem ser totalmente protegidos da pesca.

As Ilhas Marshall estão a fornecer protecção como parte de uma abordagem de conservação denominada “olhar para o futuro” ou Reimaanlok, com base em insights culturais e conhecimento tradicional. A ideia é que as comunidades costeiras trabalhem juntas para elaborar seus próprios planos de gestão de recursos para uso sustentável e equitativo de recursos terrestres e marinhos locais.

Um exemplo de coral saudável: recife frontal do Atol de Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

“O oceano como nossos ancestrais o conheciam está desaparecendo”, disse a presidente das Ilhas Marshall, Dra. Hilda Heine. “Sem ecossistemas oceânicos sustentáveis, nossa economia, estabilidade e identidade cultural entrarão em colapso.

“A única maneira de continuar a se beneficiar dos tesouros do oceano é protegê-lo. Estou orgulhoso do primeiro santuário marinho do nosso país, que certamente não será o último.”

Um cardume de carapaus-olhos-grandes no lado de barlavento do Atol de Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Fundador do Pristine Seas, Enric Sala, em um mergulho (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

“O oceano é vida”, disse Glen Joseph, diretor da Marshall Islands Marine Resources Authority (MIMRA). “O oceano do mundo está sendo degradado, mas somos capazes de trazer parte dele de volta ao reconhecer que proteção e produção de alimentos não são mutuamente exclusivas.

“A proteção de áreas de alta biodiversidade traz benefícios às comunidades locais que dependem de peixes e outros aspectos de um ambiente saudável. Nosso futuro depende da proteção do nosso oceano.”

Durante uma expedição a Bikar e Bokak em 2023, Pristine Seas e MIMRA coletaram dados sobre vida marinha desde a superfície até 2,340 m de profundidade, desde lagoas e recifes de corais até áreas muito distantes da costa, conforme relatado na época em Divernet.

Escola de barracudas no Atol de Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

A equipe de cientistas e cineastas usou pesquisas visuais de mergulho em recifes de corais e ambientes de águas abertas; jogou câmeras no fundo do mar; contou e identificou aves marinhas; testou material genético encontrado na água; e explorou áreas mais profundas e pouco conhecidas usando um submersível.

“Os recifes de corais de Bikar e Bokak são uma máquina do tempo, como mergulhar no oceano de 1,000 anos atrás”, disse Enric Sala, explorador residente da National Geographic e fundador da Pristine Seas. “Nesses atóis remotos, vimos as populações mais saudáveis ​​de corais, moluscos gigantes e peixes de recife no Pacífico central e ocidental. Eles são nossas melhores linhas de base para o que o oceano poderia parecer se realmente o deixássemos ser.”

Peixe-papagaio Steephead no Atol de Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Trabalhando com pesquisadores locais e funcionários do governo, a equipe conduziu 452 mergulhos em torno dos atóis de Bikar e Bokak, bem como de Bikini e Rongerik, compartilhando seu relatório científico com os tomadores de decisão para informar a Reimaanlok.

Eles observaram que Bikar e Bokak abrigavam as maiores colônias de nidificação de tartarugas verdes e aves marinhas nas Ilhas Marshall; tinham a maior cobertura de corais e densidades de moluscos gigantes no Pacífico central e ocidental; exibiam alta resiliência de corais ao aquecimento global; e tinham a maior biomassa de peixes de recife no Oceano Pacífico tropical.

Abundantes amêijoas gigantes na lagoa do Atol de Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)



A área também apresentava uma abundância de espécies vulneráveis, como garoupas grandes, bodiões-napoleão e peixes-papagaio-de-cabeça-vermelha; agregações de desova de peixes raros e tubarões em fase de acasalamento; e comunidades de águas profundas com espécies potencialmente novas de peixes e invertebrados, além de muitos tubarões.

Bodião-napoleão (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Grande cardume de tubarões cinzentos de recife no canal de sotavento de Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas diz que Bikar e Bokak contrastam com o Atol de Bikini, usado como um local de teste nuclear após a Segunda Guerra Mundial. A pedido da MIMRA, a Pristine Seas estudou o atol para ajudar as Ilhas Marshall a estabelecer seus primeiros locais de monitoramento de longo prazo, usando metodologias de coleta de dados padrão com o Atol de Rongerik como um local de referência não bombardeado.

Desde 2008, Mares cristalinos da National Geographic afirma que ajudou a estabelecer 29 das maiores AMPs do mundo, cobrindo um total de 6.8 milhões de km² – mais que o dobro do tamanho da Índia.

