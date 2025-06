Reserve agora: 10 ideias para sua próxima viagem de mergulho

O Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru compartilhou uma lista de datas importantes para encontros épicos de arraias-manta na Reserva da Biosfera da UNESCO no Atol de Baa, o que pode ajudar mergulhadores e praticantes de snorkel a planejar e reservar suas férias.

Com sede na mesma ilha, o Programa de Conservação da Manta das Maldivas, projeto fundador da instituição de caridade Manta Trust, sediada no Reino Unido, passou duas décadas estudando a maior população de arraias documentada do mundo.

Na temporada passada (maio a novembro), foram registrados avistamentos de 4,477 arraias-manta por especialistas e hóspedes do resort, que também observaram 26 tubarões-baleia e nove arraias-diabo.

Arraia-manta das Maldivas (Tchami)

Os especialistas passaram 469 horas praticando mergulho com snorkel e apneia para realizar pesquisas sobre 1,168 mantas, e suas previsões para este ano são baseadas em uma mistura de fases lunares, conhecimento das marés e previsões de plâncton.

As datas quentes restantes para 2025 são, segundo eles, 9 a 13 e 23 a 27 de junho, 8 a 12 e 22 a 26 de julho, 7 a 11 e 21 a 25 de agosto, 5 a 9 e 19 a 23 de setembro, 5 a 9 e 19 a 23 de outubro e 3 a 7 e 18 de novembro (sujeito a variáveis ​​como clima e humor das mantas).

Verifique o resort Relógio Manta ofertas disponíveis para duas pessoas em estadias de quatro noites ou mais, que incluem um Manta-on-Call (alerta telefônico pessoal quando mantas são avistadas), safári de lancha rápida e cruzeiro para observação de golfinhos.

Novas viagens da DW para o México e Maldivas

A operadora de turismo Dive Worldwide, que já conta com mais de 200 destinos, está lançando novas viagens para o México e as Maldivas neste ano de seu 25º aniversário.

A Baía Magdalena, entre as Ilhas Magdalena e Santa Margarita, no México, oferece uma oportunidade para mergulhadores e praticantes de snorkel testemunharem uma corrida de sardinhas, já que bolas de isca atraem aves marinhas, leões marinhos da Califórnia, marlins listrados, baleias cinzentas e de Bryde e outros predadores entre outubro e dezembro.

Marlin listrado na Baía Magdalena (Dive Worldwide)

Esta viagem de uma semana com duração de um liveaboard custa a partir de £ 4,095 por pessoa (dois para compartilhar) e cobre sete noites a bordo e uma noite de acomodação em hotel, seis mergulhos mais mergulho com snorkel, traslados e voos de volta do Reino Unido.

Nas Maldivas, a Dive Worldwide oferece tanto novos resorts quanto opções de liveaboard. O Makunudu Resort oferece 36 bangalôs com teto de palha, spa, restaurante, casa-recife e o centro de mergulho Dive Ocean PADI 5*. Sete noites de pensão completa em um bangalô de praia com nove mergulhos guiados, voos internacionais de ida e volta e traslados de lancha rápida custam £ 4,195 por pessoa (dois para compartilhar), e para reservas feitas até 30 de junho para viagens em setembro, há um desconto de 30% (£ 2,936 por pessoa).

Makunudu Resort (mergulho em todo o mundo)

A opção de viver a bordo é no deck de quatro Espírito das Maldivas, com passeios em águas isoladas, do Atol de Addu, entre janeiro e abril, até os atóis menos visitados do norte, com prováveis ​​encontros com mantas e cardumes de tubarões. Mergulhe em todo o mundo oferece um cruzeiro de sete noites com pensão completa, até 17 mergulhos, voos internacionais de ida e volta e traslados por £ 2,875 por pessoa.

Mergulhe gratuitamente em Galápagos

Uma experiência de mergulho a bordo do Galapagos Aggressor por US$ 7,300 está em jogo em um sorteio de mergulho lançado recentemente pelo fabricante de equipamentos Mares e aventuras do agressor.

O “Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes” oferece a qualquer mergulhador dos EUA ou Canadá que compre um novo Mares Quad Ci mergulho-computador a chance de experimentar o mundo subaquático livre do Galapagos Agressor III live aboard.

Se o computador Se o produto for adquirido de um revendedor autorizado Mares entre agora e o final de 2025, o proprietário precisa apenas baixar o aplicativo Mares ou SSI, criar um perfil e registrar sua compra na seção Equipamentos. Seu nome será inserido no sorteio automaticamente, e um vencedor será sorteado em 15 de janeiro.

O prêmio é uma viagem de uma semana para uma pessoa em acomodação compartilhada em camarote de luxo – passagens aéreas, traslados e nitrox não estão incluídos.

Para Infiniti e além com o Adventurer

O liveaboard Infiniti está ligado ao Atlantis Filipinas

A Atlantis Filipinas adquiriu a bem estabelecida Infiniti liveaboard no final do ano passado e deve realizar uma atualização em julho antes de retomar as operações em seus dois itinerários – Visayas Norte e Visayas Sul – com 30% de desconto nas tarifas padrão para cruzeiros de verão selecionados.

Visayas Norte abrange Malapascua, Southern Leyte e Bohol, enquanto a rota sul passa por Cebu, Bohol e Negros.

O atual liveaboard da empresa Atlantis Açores foi renomeado Aventureiro de Atlântida para refletir uma abordagem mais exploratória, abrangendo "destinos remotos e menos explorados". Uma dessas rotas, com início em junho, é para Camiguin, em uma rota Anda que também inclui Bohol, Silinog, Aliguay e Siquijor.

De volta ao resort, o Atlantis continua com suas semanas “Crianças comem, dormem e mergulham de graça”, com o objetivo de tratar 500 crianças por ano e “ajudar a desenvolver o segmento mais jovem da nossa comunidade de mergulho”. Verifique as últimas taxas no local da Atlântida.

Acréscimo de sol em Zanzibar

Quarto com piscina na praia (Sunshine Group Zanzibar)

O Sunshine Azure, um novo hotel boutique na Praia Matemwe, em Zanzibar, é a mais recente adição ao portfólio do Sunshine Group na Tanzânia.

O hotel conta com 16 quartos, duas piscinas, restaurante, uma "praia de areia branca sem fim" e, o mais importante, o centro de mergulho Dive Point Zanzibar, também parte do Sunshine Group. O Dive Point é um resort PADI 5* e sua localização na costa nordeste da ilha o coloca em frente ao Atol de Mnemba, que, segundo ele, oferece alguns dos melhores mergulhos em Zanzibar. Sol Azul

A experiência dos medos

Barco de mergulho Les Illes

O Hotel & Diving Les Illes, em L'Estartit, no sul da Espanha, oferece aos mergulhadores acesso ao parque marinho das Ilhas Medes, prometendo temperaturas agradáveis ​​dentro e fora da água e muito para ver com boa visibilidade subaquática neste verão.

O pacote de estadia e mergulho de oito dias oferece sete noites de pensão completa com 12 mergulhos de barco a partir de 923 euros (£ 780) entre 2 de agosto e 6 de setembro. Hotel e Mergulho Les Illes

Mergulho com gigantes no Camp Dominica

Encontro com cachalotes na Dominica (EYOS Expditions)

Dominica é um dos poucos locais com cachalotes residentes, e a experiência "Mergulho com Gigantes" oferece aos hóspedes a rara oportunidade de mergulhar com eles no Caribe. A EYOS Expeditions e o Camp Dominica realizam viagens entre novembro e abril de cada ano, quando os machos migratórios se juntam aos grupos de baleias residentes para se reproduzir.

As expedições são lideradas pelo mergulhador livre e fotógrafo Adam Slama e pelo conservacionista Jackson Mawhinney com o "encantador de baleias" local Wendell Ettienne, e o preço inclui uma contribuição para a pesquisa em andamento sobre a linguagem das baleias.

Os hóspedes ficam em vilas no topo de um penhasco no resort 6* certificado pela Green Globe em Secret Bay, recebem aulas de ioga e exercícios de respiração e procuram baleias no conforto de um veleiro Lagoon 55.

Apenas o mergulho com snorkel é obrigatório, mas passeios paralelos para mergulhadores autônomos e apneia também estão disponíveis. O Camp Dominica está disponível para grupos privados com preços a partir de US$ 180,000 (£ 133,500) para seis pessoas, embora seja possível personalizar o passeio.

Duas saídas programadas também estão disponíveis na temporada 2025/26, com inscrições individuais por US$ 25,000 por pessoa (£ 18,750). Detalhes completos em Expedições Eyos.

Mantas do amor em Yin e Yang

Yin e Yang

A Manta Expeditions, que organiza viagens de ciência cidadã, está no terceiro ano de sua parceria nas Maldivas com a ScubaSpa para o que chama de "Semana do Amor às Mantas", que envolve mergulhos em pontos famosos de mantas, bem como em estações de limpeza menos conhecidas.

Também estão incluídas palestras e workshops diários de cientistas da Manta Trust, explicando a melhor forma de ajudar a proteger as espécies ameaçadas.

Os iates ScubaSpa são Yang (19 a 26 de julho) e Yin (18 a 25 de outubro), e os preços para uma semana a bordo começam em US$ 2,950 por pessoa (cerca de £ 2,330) para duas pessoas.

A reserva para o próximo ano é The 500 Miles, uma viagem de 14 noites no Contagem máxima Liveaboard que leva os hóspedes de Fuvahmulah, no extremo sul das Maldivas, até Male. A pedreira inclui mantas de recife e oceânicas, além de mais de 10 espécies de tubarões, incluindo tigres e tubarões-martelo.

Datas para isso Expedições Manta a viagem será de 22 de março a 5 de abril de 2026 e os preços começam em US$ 4,590 por pessoa (£ 3,460).

Aurora se junta à Shack em Anguilla

Peixe anjo real (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

O Aurora Anguilla Resort & Golf Club fez uma parceria com a Scuba Shack para oferecer o que eles chamam de experiências de mergulho de luxo para seus hóspedes, com cinco locais de mergulho em paredões em chaves marítimas para mergulhadores mais avançados, sete recifes artificiais (principalmente navios de carga com casco de aço) e 20 mergulhos em recifes entre 6 e 30 m de profundidade no menu.

Anguilla possui quatro parques marinhos protegidos e biodiversos e, segundo o resort, não possui grandes navios de cruzeiro que poluam o meio ambiente. A ilha promete recifes de corais repletos de peixes, tartarugas-verdes e-de-pente, bancos de ervas marinhas, tubarões-lixa, tubarões-de-recife e, ocasionalmente, tubarões-tigre, arraias, moreias e nudibrânquios.

O centro de mergulho, a uma curta distância de carro do Aurora Anguila resort, é administrado por Matthew Billington, que tem mais de 33 anos de experiência em mergulho.

Vida no parque em Creta

Ombrosgialos, local para um novo parque de mergulho (Google Earth)

Já pensou em Creta para férias de mergulho? Os cronogramas dos projetos de mergulho anunciados na Grécia já se mostraram flexíveis, mas a maior ilha do país espera atrair mergulhadores com a inauguração de um parque de mergulho em Ombrosgialos, perto do porto de Chania, neste verão. A construção começou em outubro passado e a inauguração estava prevista para breve.

Um recife artificial está sendo construído em uma área de 60,000 m² (o tamanho de oito campos de futebol), com 37 estruturas especialmente projetadas e dois navios de guerra desativados, prontos para receber a vida marinha. A profundidade prevista é de 8.5 a 25 m para acomodar mergulhadores iniciantes e experientes, guiados por três rotas sinalizadas.

Dizem que os recifes artificiais já estão construídos e aguardam instalação. Este parque subaquático foi discutido pela primeira vez por volta de 2018, mas o governo só deu sinal verde para o projeto em setembro passado, e até agora estima-se que tenha custado quase meio milhão de euros. conselho oficial de turismo deve ter o mais recente.

O Ministério da Cultura e Esportes do país também anunciou a criação de uma nova organização chamada Dive in Greece para transformar o país em um importante destino internacional de mergulho livre. Aguarde.

Também na Divernet: RESERVE AGORA: MAIS 6 VIAGENS DE MERGULHO A CONSIDERAR, RESERVE AGORA: 6 FORMAS DE MERGULHAR, RESERVANDO AGORA: 8 IDEIAS DE FÉRIAS DE MERGULHO, RESERVANDO AGORA: 6 IDEIAS DE VIAGEM DE MERGULHO NA VIDA SELVAGEM, MERGULHE COMO UM PROFISSIONAL: EMBALAGEM DE EQUIPAMENTO PARA UMA VIAGEM DE MERGULHO