Reservando agora: mais 6 viagens de mergulho a serem consideradas

'Ultimate' escapadela solo feminina

Com seus 270 quartos, o Kandima Maldives é um dos maiores resorts insulares nas Maldivas, um local de "estilo de vida ativo" que oferece uma grande variedade de atrações, incluindo mergulho, mas entre suas alegações está que é o "melhor refúgio solo para mulheres viajantes".

O resort Kandima nas Maldivas

Quando você não estiver mergulhando, Kandima promete relaxamento, tratamentos holísticos de spa, sessões de ioga, mergulho com snorkel, parasailing, jet ski, pesca, conservação de corais, aulas de arte e cruzeiros ao pôr do sol, além de passatempos mais energéticos, como windsurf, caiaque, tênis e vôlei, sem mencionar "10 opções gastronômicas exclusivas".

“Para viajantes solo, especialmente mulheres, a segurança é uma prioridade máxima”, diz. Na frente do mergulho, os hóspedes encontrarão não apenas o centro de mergulho Aquaholics, mas um oficial de segurança de mergulho dedicado e uma câmara de descompressão no local.

Explorando o recife

Uma estadia de sete noites em novembro para ocupação individual em uma villa de praia com vista para a lagoa e acesso direto à praia custa a partir de US$ 575 (£ 440) por noite em pensão completa, incluindo um crédito de resort de US$ 100. Uso de equipamentos de esportes aquáticos uma vez ao dia, 20% de desconto no a la carte restaurantes, um jantar de três pratos no Flames Grill e uma sessão de fotos de 30 minutos também estão incluídos.

Também há algumas ofertas em mergulhos múltiplos: 6 a 11 custam US$ 60 cada e 12 ou mais US$ 55, embora você tenha que adicionar uma taxa de aluguel de barco de US$ 15 para um e US$ 25 para dois - todos os preços Aquaholics podem ser encontrados aqui.

Kandima Maldivas também tem um oferta de reserva de última hora com até 40% de desconto em estadias antes de 23 de dezembro se a reserva for feita antes do final de outubro.

Dirija, mergulhe e economize £ 400 em Bonaire

Peixe-anjo francês

Se você gosta de ficar no famoso Buddy Dive Resort em Bonaire em novembro, Mergulhe em todo o mundo está oferecendo uma economia de £ 400 por casal por semana.

O pacote inclui provisão para o estilo de mergulho “drive-and-dive” que tornou Bonaire famosa, com aluguel de carro e tanques fornecidos para permitir mergulhos ilimitados na costa oeste da ilha, com uma escolha de até 60 locais de mergulho marcados. Seis mergulhos de barco também estão incluídos.

Todo o litoral é um parque marinho designado, e mais de 470 espécies de peixes foram registradas lá, junto com tartarugas-de-pente, peixes-sapo gigantes, arraias-águia-pintadas e cavalos-marinhos.

O recife marginal fica a apenas 10 m da costa, a temperatura média da água fica em torno de 29 °C, a visibilidade geralmente ultrapassa os 30 m e, perto do continente sul-americano, Bonaire fica bem ao sul do cinturão de furacões.

Mergulho de praia em Bonaire

O resort, que oferece acomodações informais e relaxantes em estilo apartamento, também tem seu próprio recife de casa. Além do PADI 5* Buddy Dive Centre no local, há uma piscina, um clube infantil Buddy Rangers e uma seleção de restaurantes.

O preço da oferta especial de £ 2,595 por pessoa inclui voos de volta do Reino Unido, traslados, sete noites de acomodação (duas compartilhadas), aluguel de carro, seis mergulhos de barco e contribuição para o fundo de conservação.

Maior viagem para os Liveaboards do México

Live aboards no México está recebendo uma nova embarcação, Quino Del Mar, que substituirá Quino Del Guardião quando for lançado em julho do ano que vem. A operadora já está aceitando reservas para viagens para Socorro e o Mar de Cortez.

O casco de aço Quino Del Mar é maior que seu antecessor, com 36 m e 8 m de boca, e também maior que o outro barco da frota, Rocio del Mar, com a operadora prometendo mais espaço, estabilidade e conforto no que podem ser longas travessias do Pacífico.

Ainda em construção: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Possui 10 duplos en suite cabins, two at lower and eight at upper deck level. The main deck has a large salon, computador-station, dining-room and kitchen, while the dive-deck includes a fully equipped camera table; there is also a shaded sun-deck. There is air-conditioning throughout, and diving is from two 8m Achilles inflatable pangas.

A 10-day trip to Socorro is priced from ​​US $4,195 (£3,200); eight days to the Midriff islands in the Sea of Cortez from $3,095 (£2,360); 13 days exploring Baja Califórnia from $4,895 (£3,730) and an eight-day southern safari of the Sea of Cortez from $2,500 (£1,900).

O verão continua na Espanha

Barco de mergulho Les Illes

Não desista ainda do verão na Europa – até o final de novembro a temperatura da água é ideal para explorar o fundo marinho da Costa del Montgrí, o parque natural das Ilhas Medes, diz Hotel e Mergulho Les Illes em L'Estartit, na costa mediterrânea da Espanha.

O centro de mergulho Les Illes foi fundado em 1985 e leva apenas 10 minutos para que seu barco de mergulho chegue à reserva marinha protegida, onde você pode mergulhar em prados de posidônia e ver muitas espécies impressionantes de peixes, vida séssil e crustáceos.

Uma estadia de oito dias e sete noites em pensão completa com 12 mergulhos de barco custa a partir de 774 euros (£ 650) e há voos econômicos disponíveis para Girona saindo do Reino Unido.

O liveaboard Infiniti se uniu ao Atlantis Filipinas

A Atlantis Filipinas, que opera resorts em Dumaguete e Puerto Galera e há muito tempo opera seu próprio liveaboard, o 32m Atlantis Açores, agora formou uma parceria com o que descreve como outro “verdadeiro iate de águas azuis”, o Infiniti live aboard.

Diz que após anos de consideração Infiniti provou ser uma das poucas embarcações a atender seus padrões exigentes de qualidade de serviço e valor para os hóspedes. “Não é a embarcação típica de salvamento ou embarcação costeira de madeira comumente vendida como barcos de mergulho nas Filipinas”, é seu veredito severo.

Infiniti foi construído “por mergulhadores para mergulhadores” na Tailândia em 2013 e é um barco de 39 m todo em aço com quatro decks e 11 cabines. Ele também tem dois RIBs de 5 m. A mudança mais que dobrou a capacidade do Atlantis, relata a operação, e você pode ter que entrar rápido porque ele relata que já está lotado até 2026.

O Atlantis também está oferecendo mais uma vez às famílias mergulhadoras suas semanas “Kids Dive Free”, onde os adultos podem mergulhar com seus filhos menores de 18 anos sem custo extra – ou seja: um paga, o outro vai de graça, então as crianças podem ficar, comer e mergulhar de graça durante essas semanas especiais.

Vai além, com membros mais velhos da família com idade entre 18 e 30 anos se qualificando para taxas de mergulhador ou não mergulhador pela metade do preço, e este último ofereceu um Try Scuba gratuito. Famílias com mais de duas crianças também recebem descontos de 50% em seus mergulhos. Observe que o Atlantis não fornece serviços de babá.

As próximas semanas KDF em Puerto Galera são de 21 de dezembro a 11 de janeiro e em Dumaguete de 30 de novembro a 8 de dezembro e de 14 de dezembro a 11 de janeiro. No ano que vem, ambos os resorts estarão realizando as semanas especiais de 1 a 12 de julho e de 23 de agosto a 6 de setembro.

Entre as mantas gigantes

Expedições Manta está aceitando reservas para uma viagem de mergulho terrestre no Equador no ano que vem. O país sul-americano tem a maior arraia-manta oceânica registrada do mundo (Mobula birostris) população e está na rota de migração das baleias jubarte, com 400 a 2,000 baleias chegando para dar à luz e acasalar na época da expedição.

A base é Isla de la Plata, perto de Manabi, parte do Parque Nacional Machalilla, e a viagem de nove noites vai de 15 a 24 de agosto de 2025. Nessa época, as mantas oceânicas visitam em números tão grandes que 30 a 40 indivíduos podem ser registrados durante um dia de mergulho. Não são apenas os números que são grandes — as arraias individuais também.

Manta birostris (Proyecto Mantas Equador)

Os locais de mergulho também abrigam uma grande população de tartarugas verdes, peixes de recife, moreias, arraias extraordinariamente grandes e, ocasionalmente, peixes-lua.

Os hóspedes têm a oportunidade de vivenciar e participar de pesquisas de conservação de ponta para proteger as raias, trabalhando em conjunto com a instituição de caridade sediada no Reino Unido. Confiança Manta e cientistas afiliados do Projecto Mantas Equador. Eles estarão implantando marcadores, coletando amostras de biópsia e fotografando imagens de identificação.

A acomodação é no hotel Victor Hugo e mergulho com o centro de mergulho PADI 5* Exploramar. O preço de US$ 2,750 (£ 2,100) inclui acomodação B&B (dois compartilhados), traslados entre o Aeroporto de Guayaquil e Puerto Lopez, seis passeios de barco privativos de dia inteiro para Isla de la Plata com almoço, dois mergulhos guiados por dia, imposto municipal, um passeio guiado pela ilha e um passeio guiado pela selva. O número máximo de hóspedes é oito. Envie um e-mail para Niv em info@mantaexpeditions.com

