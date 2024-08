Reservando agora: 6 maneiras de mergulhar

Oferta da máfia

Os mergulhadores estão recebendo uma economia de £ 200 por cabeça, por semana, em um resort em Mafia, uma ilha da Tanzânia conhecida por suas oportunidades de mergulho. Pole Pole Lodge é uma propriedade “boutique” com 10 en suite bangalôs erguidos sobre palafitas acima da praia, além de bar e spa.

O mergulho é realizado na propriedade irmã Mafia Island Lodge, um centro de mergulho PADI 5* que oferece mergulho diário em barcos tradicionais dhows, mergulho em terra e uma variedade de cursos.

O Plano de Ação Global para Saúde Mental XNUMX-XNUMX da dhows-diz-se que o mergulho se estende desde a protegida e rasa Baía de Chloe, com seus recifes de coral, até as paredes Dindini e Juani, com seus tubarões e tartarugas em cruzeiro.

Pole Pole Lodge na Máfia

Quarto no Pole Pole Lodge (Dive Worldwide)

O preço da oferta especial de £ 2,275 por pessoa, reduzido de £ 2,474, inclui voos internacionais e domésticos, sete noites de B&B, traslados para o aeroporto, 10 mergulhos de barco, impostos locais e uma excursão diária gratuita. É válido durante todo o mês de setembro e de 16 de novembro a 19 de dezembro deste ano, e está disponível através Mergulhe em todo o mundo.

Um resort em uma ilha em Zanzibar

Não muito longe, no Oceano Índico e também na Tanzânia, a The Cocoon Collection abriu recentemente uma propriedade “uma ilha, um resort” anunciada como “o máximo luxo de Zanzibar”.

A Ilha Bawe fica a 15 minutos de lancha de Stonetown (ou se estiver com vontade, você pode pegar o helicóptero) e consiste em 70 vilas, cada uma com piscina privativa e serviço de mordomo.

Mergulho na Ilha Bawe (The Cocoon Collection)

Existem nada menos que cinco restaurantes para servir a “filosofia gourmet” e um spa, mas Bawe também possui “o mergulho e desportos aquáticos mais completo e equipado de toda Zanzibar”, com as operações de mergulho geridas pelo seu centro Dive Mission SSI.

“O recife de Bawe é considerado um dos mais deslumbrantes de Zanzibar, apresentando um local de mergulho único: as suas águas abrigam uma extraordinária variedade de peixes tropicais e vida marinha, facilmente explorada mesmo por mergulhadores iniciantes”, afirma o centro, sem revelando muito sobre o que os mergulhadores podem esperar.

As tarifas da Sunrise Villa para hóspedes em regime de meia pensão começam em US$ 1,700 por noite (dois compartilhamentos) – detalhes de A coleção Cocoon.

Reserve com antecedência para Komodo mantas

A Manta Expeditions está antecipando 22 de julho de 2026 e uma viagem live aboard de 10 noites ao Parque Nacional de Komodo, na Indonésia, quando planeja mergulhar em locais que incluem estações renomadas de limpeza de mantas, como Karang Makassar e Manta Alley, onde as arraias costumam se agregar. grandes números para socializar e acasalar.

A empresa mantém contato com a instituição de caridade britânica Manta Trust para realizar viagens com finalidade científica, e o parque tem uma das maiores populações de raias manta de recife durante todo o ano no mundo, incluindo a variedade black morph. Os cientistas coletarão imagens de identificação com foto e os convidados serão incentivados a participar na busca de novas mantas e a nomeá-las.

Brânquias da arraia manta de recife (Guy Stevens / Manta Trust)

Espera-se que outros locais como Batu Bolong, Crystal Rock e Shotgun ofereçam atrações para mergulhadores, como grandes cardumes de trevally, tubarões de pontas brancas e barracudas e jardins de corais, com criaturas abundantes como peixes-sapo, peixes-cachimbo fantasma, polvos mímicos e nudibrânquios. de Praia Rosa, Wainilu e Tiga Dara.

O barco é o Mestre Indo que tem 47m de altura e acomoda até 18 pessoas em nove quartos com ar-condicionado, en suite cabanas.

Embora o itinerário gire em torno de encontros com mantas, os dragões de Komodo certamente darão uma olhada no passeio pela ilha de mesmo nome incluído.

Os preços começam em US$ 5,150 por pessoa (cerca de £ 3,925) para uma cabine (duas compartilhadas) com transporte para o aeroporto ou hotel, até quatro mergulhos por dia e o passeio Komodo. Visita Expedições Manta ou envie um e-mail para o guia Manta Trust Niv Froman em info@mantaexpeditions.com.

O menor das Maldivas?

Resort pequeno, mas o centro de mergulho parece grande o suficiente (Boutique Beach)

Se “boutique” é outra maneira de dizer “no lado menor”, ​​a Dive Worldwide avalia que Boutique Beach pode ser o menor resort das Maldivas. O operador turístico descreve-o como uma localização perfeita para apreciar as oportunidades de mergulho oferecidas pelo South Ari Atoll, com o seu apelo agora reforçado pelas poupanças de 30% disponíveis.

O resort de seis quartos fica na ilha de Dhigurah, no sudeste do atol, e foi projetado e construído por mergulhadores para mergulhadores, afirma. Há um restaurante e lounge, mas observe que este é um resort "seco" (sem álcool).

Mergulho dhoni (Praia Boutique)

A partir do centro de mergulho, os hóspedes lúcidos podem fazer até três mergulhos por dia em mais de 50 locais para escolher, incluindo a vizinha Kuda Rah Thila e, exigindo um safári de dia inteiro, Manta Point.

A vida marinha varia de nudibrânquios, passando por cardumes de pargos, até tubarões cinzentos de recife e trevally gigante, com tubarões-baleia “sempre presentes” no atol.

Se você viajar antes de 31 de outubro e reservar com mais de sete dias de antecedência com Mergulhe em todo o mundo, você pode economizar 30% em acomodações com tudo incluído. Sete noites em quarto Deluxe são reduzidas para £ 2,495, incluindo voos do Reino Unido, traslados de lancha e até dois mergulhos por dia.

Para os aficionados por peixe

Acima e abaixo: O raro Trimma cavicapum goby (Blue Safari Seychelles)

O raro goby pigmeu de listras azuis é um peixe recém-identificado que parece ser peculiar ao grupo Alphonse de ilhas externas das Seychelles. Foi encontrado no Atol de St François.

Seychelles é o lar de 880 espécies de peixes e este foi originalmente pensado para ser outro goby, Trimma dalerocheila, até que dois espécimes de cores diferentes e marcados Trimma cavicapum foi encontrado e examinado.

A operação de mergulho local Blue Safari Seychelles avalia que o “novo” goby pode ser encontrado apenas em Alphonse e, mais ao sul, em Astove, onde um foi recentemente fotografado. Os visitantes mergulhadores são convidados a “experimentar a extraordinária biodiversidade e a estar entre os primeiros a testemunhar a nova espécie de goby pigmeu no seu habitat natural”.

De acordo com o centro, as águas quentes e ricas em nutrientes do atol significam que Alphonse oferece alguns dos melhores mergulhos do Oceano Índico.

A ilha tem um centro de mergulho PADI 5* com 24 locais a meia hora de viagem de barco, e dizem que estão repletos de peixes exóticos e coloridos, bem como tartarugas, bodiões-napoleão e arraias manta. Declives profundos e planaltos rasos ao largo de St François também são visitados.

Safari Azul Seicheles afirma que desempenha um papel ativo na investigação e conservação dos oceanos nesta parte do mundo. Os mergulhadores são convidados a participar do Alphonse com um pacote de mergulho de sete noites com todas as refeições que custa US$ 9,710 por pessoa (cerca de £ 7,350), incluindo cinco mergulhos com tanque duplo e um com tanque único cada e traslados para o aeroporto.

Orca e Breakers em Somabay

Mergulho no Mar Vermelho saindo de Somabay

Para preços de férias talvez mais administráveis, com clima confiável e voos do Reino Unido de no máximo cinco horas, uma aposta confiável é o resort de cinco propriedades do Mar Vermelho. Somabay perto de Hurghada.

Possui uma casa de recife acessível a partir do seu cais de 420m, bem como fácil acesso a cerca de 20 locais de mergulho de barco, como o Salem Express naufrágios e espetaculares colunas de corais Tubya Arbaa, tudo através do Orca Dive Club.

Os recifes domésticos apresentam jardins de corais, tartarugas, barracudas, raias e, ocasionalmente, Wally, o tubarão-baleia, e o Orca pode lidar com tudo, desde mergulhos de descoberta até treinamento com rebreather.

Um canto do complexo Somabay (Steve Weinman)

Os cinco hotéis situados em uma península isolada de 1,000 hectares cobrem uma ampla variedade de preços e estilos embora muitos mergulhadores optem pela propriedade descontraída mais próxima de Orca Alojamento de mergulho e surf Breakers, que foi totalmente reformado no ano passado.

As tarifas para um quarto duplo com vista para o mar começam em £ 73 por noite, e você paga a partir de £ 41 por um dia de mergulho em casa nos recifes e pode dobrar esse valor por um dia de mergulho em barco.

