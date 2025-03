Mudanças climáticas podem fazer com que mais tartarugas sejam fêmeas

at

at 8h

…mas alguns deles estão começando a se adaptar à nova realidade, relatam os biólogos marinhos MOLLIE RICKWOOD, ANNETTE BRODERICK e ROBIN SNAPE da Universidade de Exeter

O aumento das temperaturas globais é uma ameaça particularmente grave para as tartarugas marinhas do mundo. Isso ocorre porque temperatura do ninho de uma tartaruga controla o sexo da prole.

Ao desembarcar em uma praia (geralmente a praia de onde eclodiram), as tartarugas marinhas usam suas nadadeiras para retirar cuidadosamente a areia e criar ninhos em formato de frasco na areia, nos quais depositam seus ovos. Não há cuidado maternal para esses ninhos – seu sucesso depende unicamente do ambiente.

Ninhos mais quentes produzirão mais filhotes fêmeas, mas menos bebês sobreviverão até a idade adulta quando as temperaturas subirem acima de um limite crítico.

A menos que as tartarugas marinhas encontrem uma maneira de neutralizar o aumento da temperatura dos ninhos, as mudanças climáticas podem produzir um número crescente de fêmeas e menos descendentes – um cenário assustador para biólogos de tartarugas marinhas como nós.

Felizmente, ficamos satisfeitos ao descobrir que verde e tartarugas cabeçudas que se reproduzem no Chipre do Norte estão chegando mais cedo no ano para compensar alguns dos impactos do aumento das temperaturas de incubação.

Filhote de tartaruga verde (Stefan Hunt)

Desde os primeiros 1990s, o Sociedade para a Proteção das Tartarugas e nossa equipe na Universidade de Exeter têm trabalhado juntos para monitorar e proteger as tartarugas verdes e cabeçudas que nidificam nas praias do Chipre do Norte.

Todo verão, uma equipe de voluntários dedicados patrulha praias de nidificação para registrar cada ninho que foi posto. Eles colocam registradores de dados de temperatura nesses ninhos e marcam cada fêmea que encontram.

O resultado é um banco de dados exclusivo de mais de 1,300 tartarugas fêmeas individuais, cujas datas, locais e sucessos de eclosão dos ninhos são conhecidos.

Usando esse banco de dados, conseguimos mostrar que, desde 1992, tartarugas verdes e cabeçudas no Chipre do Norte estão nidificando mais da metade de um dia antes a cada ano (verdes 0.61 dias, cabeçudas 0.78 dias). Antes de meados dos anos 2000, nenhuma tartaruga havia sido registrada nidificando antes de junho, mas agora esperamos ver alguns ninhos a partir do início de maio.

As estações parecem cada vez mais estranhas para você? Você não está sozinho. A mudança climática está distorcendo o calendário da natureza, fazendo com que as plantas floresçam cedo e os animais surjam na hora errada.

Este artigo faz parte de uma série, Temporadas Selvagens, sobre como as estações estão mudando – e como elas podem se parecer eventualmente.

Se as temperaturas continuarem subindo nas taxas atuais, estimamos que, para manter as proporções sexuais atuais, as tartarugas cabeçudas precisariam continuar a nidificar meio dia mais cedo a cada ano. Para evitar uma diminuição nas taxas de eclosão, elas precisarão nidificar 0.7 dia mais cedo a cada ano.

Isso significa que, por enquanto, nossas tartarugas-cabeçudas estão mudando suas datas de nidificação cedo o suficiente para manter as temperaturas de incubação atuais e, portanto, as proporções sexuais e o sucesso da eclosão. Boas notícias.

Embora nosso estudo em tartarugas-cabeçudas ofereça motivos para otimismo, não há garantia de que as fêmeas continuarão a nidificar cada vez mais cedo a cada ano. Para tentar entender se esse pode ser o caso, queríamos entender se a temperatura era o principal fator que impulsionava essa nidificação mais cedo.

Temperatura não é tudo

Para tartarugas verdes individuais, confirmamos que a temperatura é um fator importante para fazê-las nidificar mais cedo. De fato, descobrimos que as fêmeas individuais nidificarão 6.47 dias antes para cada grau Celsius de aumento na temperatura do mar.

No entanto, também mostramos que quantas vezes uma fêmea se reproduziu antes e o número de vezes que ela põe ovos em uma estação de reprodução explicam uma quantidade igual da variação em suas datas de postura. Essas observações têm efeitos importantes quando pensamos sobre o que está acontecendo com a população de tartarugas-verdes como um todo.

Tartaruga cabeçuda (Pixabay)

Como resultado de medidas de conservação, como proteger os ninhos de predação e realocar ninhos colocados muito perto da linha de água alta, vimos um grande aumento populacional de tartarugas verdes em nosso local de estudo no Chipre do Norte. Desde 1992, os números cresceram de 55 ninhos por ano para mais de 400.

Entender a tendência atual de nidificação mais cedo é complicado. Mas, por enquanto, podemos ter certeza de que as tartarugas marinhas estão fazendo apenas o suficiente para neutralizar os efeitos negativos das mudanças climáticas – o que é uma notícia fantástica.

As tartarugas estão fazendo a sua parte. Agora, cabe a nós garantir a conservação contínua e o monitoramento de longo prazo deste carismático embaixador do oceano para dar a elas a melhor chance de sobrevivência em nosso mundo em mudança.

Não tem tempo para ler sobre as mudanças climáticas tanto quanto gostaria?

Receba um resumo semanal em sua caixa de entrada. Todas as quartas-feiras, o editor de meio ambiente do The Conversation escreve Imagine, um pequeno e-mail que se aprofunda um pouco mais em apenas uma questão climática. Junte-se aos mais de 40,000 leitores que se inscreveram até agora.

Também na Divernet: VIA SEXUAL DA TARTARUGA VERDE: NOVA CAUSA DE PREOCUPAÇÃO, O MILAGRE DAS TARTARUGAS MARINHAS, 400 HORAS DE MERGULHO ENQUANTO ESTUDANTE DE BIODEFENDE TARTARUGAS TUMORESSAS, RASTREANDO TARTARUGAS TROPICAIS – DEEP DOWN