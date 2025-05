Peixes-palhaço encolhem durante ondas de calor marinhas

Esses peixes-palhaço não apenas emagrecem para lidar com a situação – eles ficam mais curto, dizem THERESA RUGER, CHANCEY MacDONALD e MELUSSA VERSTEEG da Universidade de Newcastle, que acabaram de publicar um novo estudo sobre o fenômeno

Enquanto o mundo pensa em lidar com temperaturas mais extremas, um peixe de recife de coral encontrou uma nova maneira de vencer o calor: encolhendo.

Querendo saber como os peixes-palhaço lidam com as mudanças em seu ambiente, medimos repetidamente 134 peixes selvagens na Baía de Kimbe, Papua Nova Guiné, durante uma onda de calor marinha que começou em março de 2023 e faz parte de um processo contínuo evento global de branqueamento em massa de corais. Os peixes-palhaço têm marcações únicas, o que torna fácil identificá-los e medi-los debaixo d'água.

Para nossa completa surpresa, descobrimos que 100 dos peixes que medimos diminuíram durante nosso estudo de fevereiro a agosto de 2023. Aqueles que diminuíram tiveram mais chances de sobreviver à onda de calor.

Peixe-palhaço (amphiprion percula) vivem em pequenos grupos sociais dentro de anêmonas em recifes de corais. Como o filme Procurando Nemo indicado, os peixes-palhaço raramente, ou nunca, deixam sua anêmona hospedeira porque oferece-lhes proteção de predadores.

Os peixes-palhaço não têm liberdade para vagar por áreas mais frias (Morgan Bennett-Smith)

Infelizmente, isso também significa que os peixes-palhaço não podem migrar para áreas mais frias devido às ondas de calor marinhas. tornam-se mais comuns em recifes de corais devido ao aumento das temperaturas globais. Os peixes-palhaço precisam de outras estratégias para sobreviver ao calor.

Esta é a primeira vez que se comprova que peixes de recifes de coral encolhem em resposta ao estresse térmico. E por encolher, não queremos dizer ficar mais magros, mas sim mais baixos.

Isso é surpreendente, porque o crescimento em vertebrados (animais com coluna vertebral, como nós) é geralmente considerado uma via de mão única. Você fica maior com o tempo e pode parar de crescer se estiver estressado ou ao atingir seu comprimento máximo, mas é raro encontrar vertebrados encolhendo, especialmente em períodos tão curtos quanto um mês e em resposta a condições ambientais.

Também pode parecer contraintuitivo encolher. Afinal, indivíduos menores são mais propensos a serem comidos e procriar menos.

Aqui, no entanto, ser menor aumentou as chances de sobrevivência do peixe-palhaço, possivelmente porque os peixes menores precisa de menos comida e são normalmente mais eficientes na busca de alimento e usando oxigênio, que é mais escasso em água quente.

Peixe-palhaço laranja em uma anêmona branqueada durante a onda de calor de 2023 na Baía de Kimbe, Papua Nova Guiné (Morgan Bennett-Smith)

Se você encolher, eu encolho

Descobrimos que há um componente social em encolher e sobreviver a uma onda de calor.

Uma característica notável dos grupos sociais de peixes-palhaço é que eles mantêm hierarquias rígidas baseadas no tamanho. Isso significa que o crescimento – e o encolhimento – não afeta apenas o indivíduo em questão, mas também gera conflitos dentro do grupo, o que pode forçar a expulsão do peixe, o que geralmente leva à morte. Portanto, o encolhimento é uma proposta arriscada.

Em cada anêmona, o maior peixe-palhaço é uma fêmea, o segundo maior é um macho, e juntos formam um casal reprodutor. Para evitar brigas no casal, os machos controlam seu crescimento para manter uma proporção de tamanho fixa entre os dois.

Em nosso estudo, os casais reprodutores em que ambos os peixes encolheram tiveram mais probabilidade de sobreviver à onda de calor do que se apenas um ou nenhum peixe encolhesse.

Também descobrimos que os peixes que encolheram muito conseguiram recuperar o peso e crescer rapidamente quando as condições melhoraram. Isso significa que não é apenas o encolhimento que ajuda, mas a capacidade de encolher e crescer com flexibilidade para atender às suas necessidades.

Um casal reprodutor de peixes-palhaço. A fêmea grande está à direita e o macho menor à esquerda (Theresa Rueger)

Embora nem todos os peixes tenham superado o calor e sobrevivido, nenhum dos peixes que encolheram várias vezes em nosso estudo morreu, e mesmo encolher uma vez aumentou a probabilidade de sobrevivência de um peixe-palhaço durante a onda de calor em 78%.

Nossa pesquisa não investigou como os peixes-palhaço fazem isso, mas estudos com outros vertebrados podem nos dar pistas. Iguanas marinhas nas Ilhas Galápagos, por exemplo, encolher durante os anos de El Niño, quando as temperaturas da água no Oceano Pacífico tropical oriental e central aumentam.

Isso reduz o quantidade de comida e faz com que os répteis encolham, absorvendo parte de seus ossos.

O tamanho médio de muitas espécies de peixes marinhos em todo o mundo é ficando menor, de acordo com pesquisas de longo prazo. Isso pode ser em parte resultado de pesca removendo peixes maiores das populações, bem como do aquecimento climático alterando o crescimento ou tamanhos máximos de peixe.

Se nossa descoberta de que peixes adultos encolhem em resposta ao estresse ambiental for mais difundida, pode ser outra razão pela qual os peixes nos oceanos do mundo estão ficando menores.

A novo estudo é publicado na revista Ciência Avanços.

