Mergulhadores encontram outro leme raro – marcando um tesouro enterrado naufragado?

Após a descoberta de um leme revestido de metal de um navio de guerra do século XVIII naufragado na Sicília em 18, relatado em Divernet no mês passado, uma equipe de mergulho irlandesa entrou em contato sobre sua própria descoberta de leme ligada à Itália no verão passado.

O raro leme revestido de cobre encontrado pelos mergulhadores foi associado a um navio mercante britânico chamado Recuperacao. O navio de 30 m de comprimento estava supostamente carregado com valiosas estátuas italianas e outros tesouros quando foi desviado do curso e afundou em uma tempestade perto de Carnsore Point, Wexford, na costa sudeste da Irlanda, em 1787.

Seis tripulantes morreram no naufrágio, incluindo dois dos filhos do capitão.

O leme tem quase 7 m de comprimento (Equipe Endeavour)

Os mergulhadores encontraram o leme a uma profundidade de cerca de 20 m, numa área relativamente sem características do fundo do mar. Encontrava-se a cerca de 200 m de onde levantamentos anteriores com magnetômetro os levaram a crer que o RecuperacaoO casco de madeira do navio está enterrado a 2-3 m de profundidade. Acredita-se que uma variedade de artefatos de mármore, outras pedras e bronze permaneçam a bordo.

A localização de uma embarcação não identificada foi confirmada por uma série de pesquisas de sonar multifeixe realizadas a partir do navio de pesquisa Keary como parte do INFOMAR mapeamento de longo prazo do fundo do mar irlandês executado por Serviço Geológico da Irlanda e seus parceiros.

O leme com suporte de bronze (Endeavour Team)

A lâmina do leme de 6.8 m de comprimento foi encontrada completa, com seus pinos de bronze (parafusos de fixação) e parte do poste de popa ainda preso, sugerindo que o navio teve um fim repentino e violento.

Acredita-se que muito poucos exemplares desses lemes tenham sobrevivido, e a equipe de mergulho tem contatado museus marítimos ao redor do mundo na esperança de estabelecer o quão rara é sua descoberta.

Antes da era dos navios de ferro e aço, os navios mercantes de madeira às vezes eram revestidos de cobre para proteger seus cascos. A Marinha Real adotaria a prática para tornar seus navios de guerra mais rápidos – embora só na década de 1850.

Recuperacao foi construído em Chester em 1773 e naquela época, como a equipe de mergulho descobriu, apenas cerca de 200 dos 10,000 navios da frota mercante britânica eram revestidos de cobre.

Carga não segurada

O navio viajava de Londres para Dublin, transportando obras de arte, incluindo estátuas de mármore e outras pedras, compradas na Itália pelo Conde de Charlemont durante uma grande viagem de nove anos pela Europa. Ele havia obtido as esculturas para adornar a Alfândega que estava sendo construída na capital irlandesa na época, mas acredita-se que sua valiosa carga não estivesse segurada.

Recuperacao também foi dito que carregava “uma quantidade de curiosidades ricas e raras de arte e natureza” coletadas na Europa pelo banqueiro irlandês John La Touche que, como o Conde de Charlemont, tinha a reputação de estar entre os homens mais ricos da Europa.

Embora nenhum manifesto oficial tenha sido encontrado, acredita-se que outros tesouros estejam no navio, incluindo todo o conteúdo da casa de Daniel Corneille, o governador de Santa Helena que retornava.

A equipe de mergulho de cinco pessoas é liderada pelo pesquisador marítimo local Edmond O'Byrne, que também dirige um roupa seca negócio de reparo e vendas. Ele passou cerca de 40 anos procurando o Recuperacao, desde que as histórias sobre o navio capturaram sua imaginação pela primeira vez.

“Fomos dos primeiros mergulhadores de aqualung neste canto da Irlanda”, disse O'Byrne Divernet. “Encontramos principalmente destroços das guerras mundiais, mas depois ouvi falar de Recuperacao em 1985. Durante muito tempo, acreditou-se que o navio havia afundado em águas rasas, mas encontramos uma reportagem de jornal da época indicando que ele havia se perdido em águas mais profundas.

“É claro que não tínhamos GPS e o melhor que podíamos fazer naquela época era usar magnetômetros.”

Âncoras e bules

Acredita-se agora que o navio soterrado tenha se separado de suas âncoras, o que teria tornado os sinais do magnetômetro, na melhor das hipóteses, fracos. A equipe localizou o que acredita ser um dos Recuperacaoâncoras e correntes nas proximidades no ano passado.

Acredita-se também que esta âncora tenha vindo da Recuperação (Equipe Endeavour)

Corrente de âncora (Equipe Endeavour)

Joelho de navio e prancha de convés (Equipe Endeavour)

Somente em 2021 a equipe encontrou um local com madeiras se projetando do fundo arenoso do mar. Eles recuperaram um pedaço de madeira para análise, relataram a descoberta e encontraram itens como um bule de cobre ornamentado, um tinteiro e pedaços de um fogão de ferro fundido na área.

Acima e à direita: O bule de cobre (Equipe Endeavour)

Tinteiro encontrado no local do naufrágio (Equipe Endeavour)

'Descoberta significativa'

“Tenho 99% de certeza de que é o Recuperacao”, disse O'Byrne à Irlanda Serviço de Monumentos Nacionais, mas até o momento o NMS permaneceu inabalável diante da perspectiva de escavar o local. Afirmou que não tem planos de tentar identificar o naufrágio enquanto ele permanecer naturalmente protegido por areia, e se comprometeu apenas a dizer que "manterá a situação sob análise".

Os mergulhadores, que operam sob uma licença de não perturbação, naturalmente acolheriam a oportunidade de trabalhar com arqueólogos marítimos na escavação do local do naufrágio – então, encontrar o leme no verão passado deu um novo impulso à sua causa. "Foi muito emocionante – nunca esperávamos isso", diz O'Byrne.

Deixando de lado as discussões sobre o museu, ele espera que Divernet Os leitores podem ter informações que ajudem a contextualizar a descoberta. Se um leme revestido de cobre do século XVIII for comprovado como um achado tão raro quanto a equipe acredita, isso pode encorajar as autoridades a reconsiderar as potenciais vantagens de autorizar a escavação de um naufrágio.

Instituto Marítimo da Irlanda O presidente Joe Varley prestou homenagem à equipe de mergulho e chamou a descoberta do leme de "muito significativa", e os mergulhadores esperam que o item possa um dia ser erguido para conservação e exibição.

Qualquer pessoa com informações sobre a raridade ou não da descoberta da equipe de mergulho pode entrar em contato com Edmond O'Byrne pelo e-mail edmondobyrne@gmail.com ou ligar para 0868 173477.

