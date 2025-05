Mergulhadores convidados a participar da Semana de Naufrágios das Ilhas Virgens Britânicas

Mergulhadores podem visitar locais de naufrágios nas Ilhas Virgens Britânicas o ano todo, mas todo mês de junho acontece o que a ilha caribenha chama de Semana do Naufrágio, uma "celebração de sete dias do rico passado marítimo do território e do vibrante mundo subaquático que o traz à vida".

O evento deste ano acontece de 15 a 21 de junho. O naufrágio histórico é o famoso navio a vapor Royal Mail do século XIX. Rhone em Salt Island, como mostrado no filme de quase 50 anos A profunda. Os 90m Rhone transportava correspondência e passageiros da Inglaterra usando vela e vapor, mas foi perdido em um furacão, causando a perda de 123 pessoas em 1867.

RMS Ródano

Outras atrações subaquáticas intactas e de fácil acesso das Ilhas Virgens Britânicas foram deliberadamente afundadas, de uma forma ou de outra. Entre elas, estão os "recifes de arte" Sharkplaneo em Virgin Gorda – três aeronaves abandonadas transformadas criativamente em meio avião/meio tubarão pelo grupo Beyond The Reef – e Rainha Kodiak, uma barcaça de combustível da Marinha da Segunda Guerra Mundial sobrepujada por uma escultura de kraken de 2 m.

Sharkplaneo

Rainha Kodiak pré-afundamento em 2017

Willy T e Wreck Alley

Este ano, o Willy T., um antigo bar flutuante “navio pirata”, será afundado em Peter Island como um acréscimo a esta coleção eclética de atrações subaquáticas.

Depois, há o quarteto de navios condenados Wreck Alley, composto por Selo da Ilha naufrágio de carga de 2006, rebocado para o local da Ilha Cooper para se juntar a outro barco de carga, Maria L, e os rebocadores Palmadinha e Beata. Tudo pode ser visitado em um único mergulho.

Arraia em Wreck Alley

Beata em Wreck Alley

Em Tortola, os mergulhadores podem explorar a Chikuzen, um navio frigorífico coreano de 74 metros danificado por um furacão em 1981, após o qual seus proprietários o incendiaram em uma tentativa frustrada de se desfazer dele. Chikuzen e outros naufrágios das Ilhas Virgens Britânicas que atuam como recifes artificiais podem atrair uma grande variedade de vida marinha, incluindo tubarões, arraias, tartarugas, barracudas e peixes de recife.

Entre os mergulhos, a Semana do Naufrágio é marcada por banquetes, festas com fogueiras na praia, danças e música ao vivo, apresentações culturais e uma limpeza de praia. Também estão disponíveis, para coincidir com a semana, pacotes privados de mergulho e navegação com Horizon Yacht Charters de 14 a 22 de junho. Encontre detalhes da BVI Wreck Week no site do conselho de turismo.

