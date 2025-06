Juramento do mergulhador: Como vão as coisas, US$ 1 milhão depois?

“É realmente a história do mergulho autônomo da década”, diz com orgulho Chris Goldblatt, fundador e CEO do Fish Reef Project. “Onde quer que eu vá, as pessoas perguntam: 'Por que nunca ouvi falar disso?' Bem, estou dando o meu melhor!

“Os recifes são um pouco remotos, um pouco difíceis de encontrar, mas se mais e mais mergulhadores começarem a ver isso com seus próprios olhos, acho que isso vai mudar.”

Chris está em casa, em Santa Bárbara, diante de uma reunião via Zoom com algas gigantes e peixes-garibaldi. Ele acabou de voltar de uma viagem a San Clemente, nas Ilhas do Canal da Califórnia, para avaliar a população de abalones: "Observei a população nos últimos 40 anos e ela se recuperou muito bem por lá", diz ele.

O Projeto Fish Reef está começando a parecer mais divertido! (FRP)

O Fish Reef Project tem o tipo de nome que pode sugerir apenas mais um empreendimento de habitat de vida marinha em pequena escala.

Então você descobre a escala de sua ambição — incluindo a reversão da perda drástica das outrora exuberantes florestas de algas do Pacífico oriental — e o fato de que Chris já investiu o que ele estima ser um milhão de dólares de seu próprio dinheiro para levar o projeto ao seu impressionante nível atual.

Tudo se baseia em um ímã de concreto em forma de tartaruga para a vida marinha, chamado Sea Cave, e uma promessa feita in extremis.

“Em 2003, sofri um acidente de barco horrível”, explica Chris. “Cinco amigos e eu fomos atingidos por um caminhão-tanque e afundamos no meio do Canal da Mancha.

"Enquanto eu estava lá fora sangrando até a morte, boiando 20 quilômetros no meio da noite, de cueca — bem, você faz muitos acordos com seu criador quando está nesse tipo de situação.

"A minha era que, se eu conseguisse sobreviver, passaria o resto da minha vida colocando mais vida no oceano do que havia tirado dele — e eu havia tirado muita. Já pesquei bastante na minha vida e não me envergonho disso, tanto como pescador submarino quanto quando fui pioneiro do movimento de frutos do mar sustentáveis ​​nos anos 90, como comerciante de frutos do mar."

Acampamento de verão de mergulho

Chris Goldblatt cresceu em Malibu: “Uma comunidade humilde naquela época, e se você quisesse algo bom para comer, você tinha que ir pescar”.

Ele praticava mergulho livre aos oito anos de idade e, quando tinha 13 anos, sua mãe o enviou para um acampamento de verão de mergulho em Catalina, o que poderia certificar alguém de sua idade.

Ele comprou seu primeiro barco na mesma época "e começou a mergulhar como um louco no único lugar que eu tinha acesso, que era a Baía de Santa Monica - toda lama e areia pontuada por algumas pedras e algumas estruturas feitas pelo homem.

“Ficou realmente claro na minha cabeça o que acontece se você for capaz de melhorar esse habitat limitado: você passa de um deserto para um oásis.”

Uma caverna marinha (FRP)

E é isso que o Projeto Recife de Peixes de Chris faz agora. Ele tem o poder de transformar terrenos baldios marinhos em ecossistemas marinhos biogênicos prósperos, capazes de abrigar algas marinhas, corais, mamíferos marinhos, peixes, crustáceos e aves marinhas, reduzindo a pressão da pesca sobre os recifes naturais existentes e criando atrações convidativas para mergulhadores.

Esses recifes fazem mais do que atrair a vida marinha, eles crescer isso, criando tanto que transborda para áreas vizinhas, diz Chris – assim como nos foi prometido que pode acontecer em Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) quando elas são realmente aplicadas.

Anatomia de uma caverna marinha

“Senti a necessidade de criar uma organização que não apenas fizesse recifes artificiais, mas algo que pudéssemos chamar de recife biogênico, desempenhando a função de um recife natural, mas, quando coberto, parecendo natural aos olhos humanos”, diz Chris. Nada de barcos sucateados ou pneus velhos para ele.

Ao iniciar o projeto em 2010, ele inicialmente recorreu ao conhecido design de “bola de recife”, mas, além de preferir uma nova abordagem “por razões de propriedade intelectual”, tornou-se evidente que as bolas de recife eram muito mais adequadas à propagação de corais do que às algas marinhas.

A solução foi desenvolver as Cavernas Marinhas. Elas são feitas de concreto marinho, utilizando uma mistura de cimento cujo pH corresponde ao da água do mar e não emite gases. Acredita-se que a vida marinha que coloniza as unidades remove mais carbono do que o liberado no processo de fabricação do concreto.

Misturando uma Caverna Marinha (FRP)

Dispersão de graves em cavernas marinhas recentemente submersas (FRP)

Pesando 1,280 kg e com uma área de superfície de 8 m², as unidades são moldadas para resistir ao afundamento na areia e não se movem mesmo em condições com força de furacão, diz Chris. Suas áreas planas incentivam grandes algas marinhas a se fixarem, enquanto as cavidades atraem peixes reprodutores e outras criaturas a se instalarem.

Localizar cada unidade para obter o máximo benefício se tornou uma espécie de arte, mas as Cavernas Marinhas geralmente são instaladas na faixa de 6 a 20 m, onde o mar é limpo e não poluído.

Uma nova caverna marinha é instalada (FRP)

Seu design gera um efeito de ressurgência, desviando água mais fria e rica em nutrientes do fundo do mar para a coluna d'água. Podem ser personalizados para atender a espécies-alvo específicas que preferem certas profundidades e ambientes, e têm uma vida útil estimada de 500 anos.

Dizem que as Cavernas Marinhas produzem uma cobertura de algas mais densa, preparada para resistir a tempestades. Além disso, elas podem ser produzidas em massa sem perda de qualidade, diz Chris. Enquanto os sistemas concorrentes levavam de duas horas a duas semanas para serem fabricados, "nós inventamos um sistema que você pode fazer em um minuto!"

“Quando você produz algas marinhas, precisa produzi-las em um tamanho e escopo que permitam que elas se defendam”, diz ele. “Portanto, precisa ser uma grande floresta de algas marinhas, e se você quer exportar vida marinha e não ser um recife de atração, isso significa escala. Você precisa de uma unidade de alta eficiência que possa ser eliminada.”

A alga marinha decola (FRP)

Califórnia: O grande desafio

Chris tinha formação em pesca e administração e administrava três negócios de sucesso, incluindo comércio de frutos do mar e uma empresa de suplementos alimentares orgânicos, quando decidiu enfrentar o problema das algas marinhas em extinção na Califórnia. Mas ele dificilmente poderia ter escolhido um desafio maior do que estabelecer sua organização sem fins lucrativos em seu estado natal.

“Não existe um programa de reequilíbrio de recifes patrocinado pelo estado nem na Califórnia nem na Baixa Califórnia, como existe no restante do país e do México”, explica ele. “Ter o litoral mais extenso da união, e considerando os benefícios quantificáveis ​​e conhecidos, é bastante curioso, mas há razões políticas para isso. Na verdade, há dinheiro para isso, mas não é destinado ao reequilíbrio de recifes.”

Logo ele descobriu que precisaria passar por nada menos que 11 agências estaduais e federais para obter as licenças necessárias, e que esse processo, como se viu, levaria 10 anos. Ele compara a tarefa a concorrer a governador, batalhando para conquistar o apoio de todos, desde a academia até partidos políticos, grupos ambientalistas e interesses pesqueiros.

Na Flórida, existe apenas uma licença para recifes artificiais, mas na Califórnia você basicamente tem que passar pelo mesmo processo que a Exxon instalando uma plataforma de petróleo. Não há salvação, porque você está restaurando a floresta de algas marinhas!

De fato, as primeiras Cavernas Marinhas surgiram na costa leste da Carolina do Sul, compradas uma única vez pelo Departamento de Recursos Naturais: "Agora há pargos e garoupas gigantes, lagostas e peixes-boi por toda parte", diz Chris.

Uma lagosta espinhosa se move (FRP)

Levaria seis anos para que seu primeiro grande recife fosse criado, e isso aconteceu na distante Papua Nova Guiné (PNG). A primeira instalação no Pacífico Leste foi no México, cobrindo 26 hectares de leito marinho ao largo de San Quintin, onde as 730 unidades existentes em breve serão ampliadas para 1,000. Mais três locais na Baixa Califórnia estão na mira de Chris.

A Califórnia foi a campanha de longo prazo. Um projeto piloto em Goleta, perto de Santa Bárbara, onde a histórica floresta de algas gigantes foi destruída pelo El Niño de 1983, envolveu 16 cavernas marinhas e conseguiu demonstrar às diversas agências de licenciamento sua eficácia.

"Os resultados são simplesmente impressionantes", diz Chris. "Há algas marinhas na superfície, pequenos peixes-rocha, vieiras, lagostas e tudo o que você possa desejar."

A construção de um recife Sea Cave com dois hectares normalmente custa US$ 10 milhões, e o Fish Reef Project ainda busca financiamento para concluir os três locais que formam a espinha dorsal de seu sistema de recifes biogênicos na Califórnia: em Goleta, em um local próximo a Malibu e outro próximo a San Diego. Chris também está de olho em Point Conception, em Santa Bárbara.

Inspeção do recife de peixes (FRP)

Dinheiro e pesca

Cerca de metade do financiamento do Projeto Fish Reef veio das economias de Chris Goldblatt – "e eu não sou realmente um homem rico" – e o resto de doações.

"Mesmo estando em uma das regiões mais ricas do mundo, ainda não tivemos um doador de um milhão de dólares", diz ele, pesaroso. "Tive que adotar uma abordagem monástica, vivendo um estilo de vida muito austero por 15 anos e abrindo mão de todos os apetrechos aos quais estava acostumado como empresário."

Ele presta uma homenagem emocionante ao criador do Bob Esponja Calça Quadrada, Stephen Hillenburg, um colega de graduação da Universidade Humboldt da Califórnia, que forneceu o capital inicial.

Steve foi nosso primeiro doador em 2010 e nos enviou um cheque de US$ 10,000. Ele estava morrendo na época, tinha câncer e foi uma das últimas coisas que ele fez neste mundo. Isso nos impulsionou.

A pista está no nome Fish Reef Project, mas no cerne da questão está a crença fundamental de Chris em trabalhar com, e nunca contra, a comunidade pesqueira — uma atitude que nem sempre agrada aos conservacionistas.

"Os pescadores artesanais são seus melhores aliados", ele insiste. "Por exemplo, no México, trabalhamos com as cooperativas, que são conhecidas por suas práticas altamente sustentáveis. Reforçar sua capacidade de se alimentar nos dá acesso a toda a Península de Baja.

“O mesmo acontece na África e em Papua Nova Guiné, onde construímos seus primeiros recifes.” O Fish Reef Project assinou um acordo com os anciãos tribais da Papua-Nova Guiné, segundo o qual criaria um recife em troca da cessação voluntária da pesca com dinamite.

"Seis anos depois, não houve mais pesca com dinamite no recife, porque nós demos a eles a propriedade daquele recife." No México, um acordo semelhante foi feito sobre a pesca destrutiva com redes de emalhar.

Implantação de Cavernas Marinhas (FRP)

“Agora temos grupos nos pressionando para vir e construir um recife, e conseguimos arrecadar mais dinheiro de pessoas no Senegal, no Quênia ou em Papua-Nova Guiné para fazer isso do que de pessoas aqui mesmo em Santa Bárbara e Malibu.

“Isso é bastante irônico, mas essas comunidades entendem os benefícios da pesca, do ecoturismo e do mergulho. Então, agora que todos estão a bordo, temos carta branca operar de uma forma que outras organizações não operam.”

O núcleo duro

Como mergulhador, Chris aprecia o fato de cada caverna marinha acabar sendo "seu próprio recife", com seu próprio conjunto de características, o que multiplica as oportunidades de mergulho. Quanto tempo ele passa visitando os locais pessoalmente?

“Eu realmente me envolvi com mergulho livre por 25 anos e agora estou de volta ao mergulho autônomo, não apenas pelo componente científico do que fazemos, mas também pelo subaquático.fotografia componente. Mas quando estamos construindo os recifes, eu estou lá como capataz, dizendo: 'Mova isso um pouco para a esquerda!'."

Mergulhador trabalhando usando uma linha umbilical (FRP)

Chris conta com os voluntários dedicados que o apoiaram ao longo dos anos – os cinco diretores do conselho, incluindo seu fiel apoiador desde o início, o secretário Lonnie Nelson. Algumas experiências problemáticas posteriores com pessoas que, segundo ele, queriam sequestrar o projeto de alto risco o deixaram um pouco "assustado" com aqueles que não conhece bem.

Em cada projeto, uma instalação de concreto pré-moldado semipermanente precisa ser montada e um diretor de projeto encarregado das operações locais, incluindo a organização dos rebocadores e barcaças necessários, com Chris e o conselho se revezando para ajudar a gerenciar a força de trabalho local remunerada.

Voluntários do Projeto Fish Reef – Chris Goldblatt no centro (FRP)

O Fish Reef Project tem status de observador permanente junto à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA) da ONU, situação mais associada recentemente às pressões para iniciar a mineração em águas profundas. "Isso lhe dá os mesmos privilégios e acesso de um delegado nacional", diz Chris, "para que possamos solicitar reuniões em todo o mundo com presidentes, primeiros-ministros e ministros das finanças."

"Respeitamos muito esse privilégio. Eu queria ser incluído nos ministérios de alto escalão dos vários países que nos acolheriam, e foi uma boa estratégia."

O Projeto Recife de Peixes foi de fato muito bem recebido por Papua-Nova Guiné, Quênia e Senegal, embora tenha sofrido com falsos começos em países como Gana e Bangladesh.

“Quando você é convidado para conhecer todo mundo em um país, isso pode acontecer de duas maneiras”, explica Chris. “Às vezes, as pessoas entendem mal e pensam que estamos chegando com uma Bolsa de dinheiro, e então ele pode sair dos trilhos.

"Ou eles entendem que têm interesse no projeto e precisam participar da captação de recursos." Mecanismos de financiamento, desde relações bilaterais até bancos de carbono azul, precisam ser explorados, o que pode levar tempo.

“Nossos megaprojetos estão no Senegal e no Quênia, com o que chamamos de Grande Recife Alimentar Africano, porque é uma maneira de alimentar uma grande parte da África, convertendo pescarias de alto impacto e alta captura acidental em pescarias de baixo impacto, como a captura de lagostas por mergulho, usando anzóis de linha de mão para capturar pargos, garoupas ou lagostas de alto valor e aprimorando a indústria do turismo de mergulho.

“As Maldivas também se esforçaram, então sucesso gera sucesso, mas cada projeto é um processo que leva vários anos.”

Suposições educadas

Um sítio de caverna marinha (FRP)

“No início, havia tantas incógnitas”, reflete Chris. “Tudo se resumia a palpites, incluindo a engenharia da própria Caverna Marinha.

“Nós aparecíamos nesses lugares com todo mundo pensando que tínhamos todo o dinheiro do mundo porque parecia uma operação muito cara — mas era literalmente todo o nosso capital para aquela operação, sem salários para a equipe dos EUA ou algo do tipo.

"Já estive naquela situação em que pagamos o depósito das nossas barcaças, toda a equipe está pronta e eu estou diante de um clima instável, sabendo que o local do recife fica a 90 quilômetros do local de carregamento. Todo mundo vai morrer se eu disser para ir?

“Tomar essas decisões e depois ficar flutuando de costas gritando para um bando de caras que não falam inglês sobre para onde ir – você pode imaginar o nível de estresse. Mas agora eu sei exatamente o que podemos fazer, estamos entrando – ouso dizer? – no reino do prazer!” Saiba mais sobre o Projeto Recife de Peixes.

Também na Divernet: REFEIÇÕES PICANTES DOS TUBARÕES PODEM SER A SALVAÇÃO PARA AS ALGAS ALGAS, POR QUE COLOCAMOS ESPOROS DE ALGAS MARINHAS EM CONCHAS DE VIEIRA USADAS, O RECIFE DESCONHECIDO, MERGULHADORES INSTALARAM O PRIMEIRO 'MINTER HOTEL' AO LONGO DE SUSSEX