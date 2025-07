Mergulhando nos naufrágios das Bermudas (Triângulo)

Alguns acreditam que o que chamam de capital dos naufrágios do Atlântico surgiu como resultado da presença de OVNIs e/ou da cidade perdida de Atlântida, mas MICHAEL SALVAREZZA e CHRISTOPHER P WEAVER sabem mais. Uma pergunta ainda maior para eles é: qual é o segredo de todos esses corais duros?

O capitão Janis Valikos olhou para a escuridão profunda do meio do Oceano Atlântico e não viu nada. Era 16 de janeiro de 1940, uma noite calma, porém fria, de inverno. Apesar da relativa tranquilidade do oceano aberto, os ventos da guerra sopravam ferozmente há mais de um ano, e não era hora de baixar a guarda do navio.

Valikos já havia navegado pelas Bermudas muitas vezes antes e estava em sua última viagem antes da aposentadoria. Nesta viagem, ele era o capitão do Pelinaion, um navio cargueiro de 117 m carregado com minério de ferro e manganês. Ele havia deixado a África Ocidental dias antes e se dirigia ao porto seguro de Baltimore.

A Pelinaion naufragou perto desses recifes submersos

A Pelinaion foi construído em 1907 em Port Glasgow e foi originalmente denominado Vale da Colina. Depois que sua propriedade mudou para uma empresa de navegação grega, ela foi renomeada para Pelinaion em 1939. Talvez esta noite a má sorte geralmente associada à mudança de nome de um navio a alcançasse.

Pelinaion não estava programado para parar nas Bermudas em seu caminho para a América, mas, com falta de combustível, o Capitão Valikos decidiu fazer uma parada.

Por sua vez, as Bermudas ficaram às escuras durante a noite, numa tentativa dos britânicos de impedir que os alemães espionassem a ilha. Até o famoso Farol de St. David, que guardava o lado nordeste da ilha desde 1879, foi apagado naquela noite. De fato, tudo estava escuro.

O Farol de St David estava escuro na noite em que o Pelinaion naufragou

Pensando estar a 12 quilômetros das Bermudas, o capitão ordenou que o navio navegasse na escuridão. Ele estava enganado. A ilha das Bermudas estava, na verdade, a poucos metros de distância.

O som nauseante de metal sendo rasgado pelas presas de um recife de coral rochoso reverberou pelo navio. Estremecendo ao ser rasgado, o Pelinaion logo foi perdido.

Todas as mãos foram salvas quando ela afundou à vista da terra, mas o outrora obediente Pelinaion era agora mais uma vítima silenciosa da devastação da Segunda Guerra Mundial.

A Pelinaion está quebrado no fundo

Nós nos preparamos para mergulhar Pelinaion Numa manhã ensolarada de verão, a uma curta distância do Farol de St. David, ainda em serviço e piscando sua luz em um ritmo ininterrupto. Com a temperatura da água se aproximando de 27°C e a visibilidade de 25 m, os destroços do cargueiro imediatamente apareceram à nossa vista.

Descemos, sempre entusiasmados com a perspectiva de explorar um naufrágio e, ao mesmo tempo, conscientes da trágica história das vítimas da guerra.

Costelas do Pelinaion

A Pelinaion O local é um amontoado de metal quebrado espalhado por uma grande área do fundo do oceano. Oito décadas de furacões, tempestades de inverno e outras atividades destruíram grande parte da parte reconhecível do navio.

Uma parte do local do naufrágio que vale a pena destacar é a estrutura em forma de A, ainda intacta, que leva ao longo eixo da hélice. Seguindo por esse eixo em direção às águas mais profundas, os mergulhadores chegarão à hélice propriamente dita.

Repousando a cerca de 18 m de profundidade, o suporte conta a história da noite fatídica, enquanto se imagina o esforço para continuar girando e movendo o navio para frente após o impacto com o recife ter ocorrido.

A Pelinaionhélice de

Triângulo das Bermudas

A Pelinaion, um autêntico naufrágio com uma história triste, é apenas um dos pelo menos 300 naufrágios documentados nas águas que cercam a ilha de Bermudas.

O naufrágio mais antigo descoberto e identificado com uma data estabelecida é o San Pedro a partir de 1594. No entanto, registros históricos e relatos de navios naufragados nos recifes das Bermudas datam de 1543. Alguns mergulhadores apelidaram as Bermudas de "Capital dos Naufrágios do Atlântico".

Situado no extremo norte do "Triângulo das Bermudas", mas apesar das alegações fantasiosas de OVNIs, alienígenas ou da cidade perdida de Atlântida, a razão para a abundância de naufrágios nessas águas pode ser facilmente explicada: o recife.

Os recifes marginais das Bermudas frequentemente se elevam abruptamente de águas relativamente profundas até centímetros da superfície. Esses recifes se estendem para o Atlântico e já causaram o naufrágio prematuro de muitos navios.

Um mergulhador explora os recifes rochosos das Bermudas

Outros fatores incluem a confluência das correntes oceânicas, nomeadamente a poderosa Corrente do Golfo, que não só atormenta os capitães dos navios como também cria condições meteorológicas imprevisíveis. Furacões, que geram ventos e ondas fortes, muitas vezes levam as correntes de água e ar que as direcionam para perto da ilha.

Não é preciso um OVNI para afundar um navio nas Bermudas!

Rita Zovetta

Continuamos nossa pequena amostragem dos destroços das Bermudas explorando os restos do Rita Zovetta. Ela foi construída em 1919 em um estaleiro escocês em Glasgow e era um navio de carga originalmente conhecido como Gascão de guerra. Mais tarde convertida para transportar carga seca, ela foi renomeada como Rita Zovetta pelos seus novos donos na Itália.

Rita Zovetta quebrou as costas nas pedras

Em 1924, enquanto navegava do porto de Poti, na Geórgia, no Mar Negro, para Baltimore, Maryland, o Rita Zovetta encalhou em mares agitados de inverno no lado nordeste das Bermudas, próximo ao Farol de St. David.

Felizmente, ninguém morreu no naufrágio, e a maior parte da carga de minério de manganês foi descarregada antes do naufrágio completo em 13 de fevereiro. Após a Segunda Guerra Mundial, os destroços foram amplamente recuperados para sucata.

A Rita Zovetta fica em 6-20m de água perto do Pelinaion Naufrágio. O navio está bastante destruído, com uma ampla área de destroços, mas a popa e o eixo propulsor permanecem intactos. O motor, guinchos, correntes e caldeiras podem ser encontrados entre os destroços.

O longo eixo propulsor do Rita Zovetta

O chassis em A intacto do Rita Zovetta

Enquanto explorávamos o naufrágio, nos deparamos com um punhado de peixes-leões invasores, além de vários peixes-papagaio e sargentos protegendo corajosamente suas massas de ovos.

Peixes-leões invasores estão se estabelecendo nas Bermudas

O peixe-cardeal patudo pode ser encontrado nos recifes rochosos

Em alguns dos recessos mais escuros dos destroços, encontramos alguns peixes-esquilo e um cardinal-olho-grande. O naufrágio tornou-se um lar para essas espécies, e as superfícies duras também fornecem um substrato sólido para o crescimento dos corais.

Aqui, como em todos os naufrágios que exploramos, o coral-cérebro parece ser a espécie dominante, embora outros corais também estejam prosperando.

O Taunton

Outro naufrágio com uma história para descobrir é o do TauntonConstruído em Copenhague em 1902, ele transportava uma carga de carvão de Norfolk, Virgínia, para St. George, Bermudas, quando se deparou com um banco de neblina ao se aproximar da ilha em 24 de novembro de 1920.

Apesar dos melhores esforços do capitão, ela atingiu o recife do norte e afundou sem nenhuma perda de vidas.

Como o navio está em águas rasas, com uma profundidade média de apenas 6 m, nós o exploramos como um segundo mergulho do dia. A proa está visivelmente intacta, e também nos divertimos nadando sobre as máquinas a vapor e caldeiras, que permaneciam firmes no fundo do oceano.

O Taunton inclinado para o lado do recife

Seção de proa do Taunton

O sino do navio foi recuperado pelo arqueólogo marinho Teddy Tucker e mais tarde usado como acessório no popular filme A profunda. Agora está em exposição no Museu do Farol de Gibbs Hill.

Mergulhando no naufrágio, encontramos bolsões de areia escura e pedaços de carvão, ainda no local mais de um século após o naufrágio! Esses restos da carga contam a história do navio para uma nova geração de exploradores – os mergulhadores que visitam os naufrágios das Bermudas.

O Taunton fica em águas rasas

Cristobal cólon

Talvez o naufrágio mais popular entre os mergulhadores nas Bermudas seja o do Cristobal cólon, um navio de luxo de 150 m que caiu no sistema de recifes de North Rock em 1936. O capitão confundiu uma torre de comunicações em North Rock com o Farol de Gibbs Hill e atingiu o recife na confusão.

A bordo, na época, estavam apenas 160 tripulantes, porque o navio havia completado recentemente uma viagem do México para a Espanha com 344 passageiros a bordo, e agora estava voltando para o México.

O outrora luxuoso transatlântico permaneceu em pé e praticamente fora d'água por muitos meses. Danificado além do reparo, tornou-se alvo de saqueadores, que pilharam inúmeros itens do navio.

Resto de um banco do Cristobal Colon

Até hoje, artefatos do Cristobal cólon podem ser encontrados em casas e estabelecimentos por toda a ilha. A retirada de itens do navio era ilegal, e vários bermudenses foram presos e julgados. Segundo um relato, um réu apresentou a seguinte defesa no tribunal: "Por que eu roubaria um rádio espanhol se não falo espanhol?"

Uma caldeira do Cristobal Colon

A Cristobal cólon Foi usado pelas forças britânicas e americanas para prática de tiro ao alvo durante a Segunda Guerra Mundial e acabou afundando. Com o tempo, e como resultado da prática de tiro ao alvo, o naufrágio se fragmentou e se espalhou por 2 m² de fundo marinho. Encontra-se em águas com profundidades entre 9,300 e 5 m.

Ao explorarmos este naufrágio, pudemos ver os motores, as turbinas a vapor e seu eixo propulsor duplo. Este é um naufrágio ideal para mergulhadores de todos os níveis, que não só avistarão peixes-papagaio, barracudas, pargos e castanhetas, como também nadarão sobre e entre uma parte significativa da história marítima das Bermudas.

O pargo cinzento se esconde sob as saliências

Os ossos do Cristobal Colon

Outros naufrágios

Há centenas de naufrágios para explorar nessas águas, e muitos outros ainda a serem descobertos.

Alguns dos locais mais visitados pelos mergulhadores incluem L'Herminie, um navio de guerra britânico de 1824; o Maria Celestia, um navio de bloqueio confederado que afundou em 1864; e o Niobe Corinthian. Este cassino flutuante foi convertido de um navio petroleiro e foi afundado como um recife artificial em 2017, depois que o governo tomou posse do navio abandonado com seu histórico conturbado.

Enquanto explorávamos os naufrágios e recifes das Bermudas, uma pergunta me veio à mente. Considerando que os invernos são frios lá (as temperaturas do ar caem para uma média de 16°C em janeiro e fevereiro, com as temperaturas da água caindo para a faixa de 14-17°C, levando muitos mergulhadores de inverno a usar roupas secas e trajes mais grossos de 7 mm), como os corais duros sobrevivem?

Sabemos que os corais existem em uma faixa estreita de temperaturas e, embora muitos tenham dificuldade para sobreviver em águas aquecidas pelo aumento das condições climáticas, nos perguntamos sobre o limite inferior de sua tolerância à temperatura.

Nas Bermudas, descobrimos que os recifes de corais duros são bastante saudáveis. Ao contrário de muitas outras áreas nas proximidades Caribe e na Flórida, esses corais estão prosperando.

Os corais-cérebro estão prosperando nas águas das Bermudas

Sonda de coral BIOS

Por meio de discussões com operadores de mergulho e moradores locais das Bermudas, aprendemos que o Instituto de Ciências Oceânicas das Bermudas (BIOS) está conduzindo pesquisas sobre a genética dos corais da ilha, buscando pistas sobre sua resiliência inerente e talvez encontrando maneiras de povoar recifes ao redor do mundo com espécies que possam tolerar melhor grandes oscilações de temperatura. Aguardamos ansiosamente as descobertas que o BIOS poderá fazer.

Bermudas é uma ilha cativante com um rico tesouro marítimo de navios naufragados à espera de mergulhadores para explorar. E embora as lendas do Triângulo das Bermudas possam divertir e intrigar, é a composição natural desta ilha que contribuiu para esse legado.

As famosas praias de areia rosa das Bermudas

Ainda assim, permanecem perguntas, mistérios e tragédias sem solução. Nos aprofundamos um pouco mais nesse aspecto das águas lendárias das Bermudas ao concluir a certificação de especialidade PADI Bermuda Triangle Diver.

A princípio, esperávamos que isso fosse um truque, mas à medida que avançávamos no curso oferecido por Mergulho Bermudas aprendemos o verdadeiro motivo por trás dos naufrágios nas Bermudas, fomos expostos a alguns dos mistérios que ainda permanecem e ganhamos uma apreciação muito melhor dos recifes, naufrágios e arqueologia da ilha.

Estamos apenas arranhando a superfície.

Também por Salvarezza & Weaver no Divernet: Naufrágios do sul do Mar de Cortez, Mergulho de fim de semana prolongado na República Dominicana, Portal para Tubbataha, Júpiter: Fora deste mundo, Onde a água encontra o céu, Fronteira desaparecendo