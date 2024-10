Açores declaram a maior rede de AMP da Europa

And National Geographic Pristine Seas, which took part in the scientific explorations to establish the most important areas to protect, shares its views – along with eight marine species that characterise this mid-Atlantic attraction for divers. Fotografia by Manu San Félix

A maior rede de Áreas Marinhas Protegidas (AMP) da Europa está sendo estabelecida no meio do Atlântico, ao redor dos Açores, uma decisão que foi tomada antes da atual Conferência da ONU sobre Biodiversidade. A cúpula da COP16 visa avaliar o progresso na meta global '30×30' de proteger 30% do planeta até 2030.

Os Açores, nove ilhas que formam uma região de Portugal, aprovaram legislação para criar a RAMPA, a Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores, numa área de 287,000 km².

Quinze por cento de suas águas estão sendo designadas como totalmente protegidas e 15% como altamente protegidas, com pesca e outras atividades extrativas restritas ou proibidas.

Os Açores são um dos poucos lugares na Terra onde as raias-diabo-chilenas (Mobula tarapacana) se reúnem em grandes grupos. As ilhas representam o limite de distribuição mais ao norte para as raias mobulídeas no Atlântico e globalmente (Manu San Félix / Mares cristalinos da National Geographic)

Entre a vida marinha que será protegida estarão corais de águas profundas, baleias, golfinhos, tubarões, arraias manta, espécies de peixes e ecossistemas de fontes hidrotermais.

“Esta é uma conquista para os açorianos, com a região a liderar pelo exemplo a nível nacional, europeu e internacional na proteção e gestão de uma parte vital do nosso planeta: o mar”, disse o presidente dos Açores, José Manuel Bolieiro, sobre a iniciativa.

O garoupa-de-cauda-preta (Serranus atricauda) vive em fundos rochosos, desde o subtidal raso até cerca de 150 m de profundidade e é uma espécie comercial importante com desembarques crescentes nos portos portugueses (Manu San Félix / Mares cristalinos da National Geographic)

“Esperamos que nossa decisão inspire outras regiões, que devem agir para garantir a saúde futura do planeta.”

A meta de proteger 30% da terra e do oceano até 2030 foi definida pelos delegados na última cúpula internacional em 2022, mas dois anos depois, apenas 8% do oceano desfruta de algum nível de proteção, enquanto menos de 3% está total ou altamente protegido.

Sabella spallanzanii, também conhecida como lagarta-do-mar-do-mediterrâneo ou europeia, lagarta-do-lápis ou lagarta-do-mar-do-mar, é nativa de águas rasas do Atlântico nordeste e do Mediterrâneo (Manu San Félix / Mares cristalinos da National Geographic)

Modelo de proteção oceânica

“Enquanto os negociadores se reúnem em Cali, Colômbia, para avaliar o estado da proteção da natureza, o caso dos Açores fornece um modelo de proteção oceânica para o mundo seguir”, disse o fundador do National Geographic Pristine Seas, Enric Sala.

“O que é tão notável sobre a nova rede de áreas protegidas não é apenas seu tamanho enorme, mas também o fato de que tantos grupos locais trabalharam juntos para fazê-la acontecer.

“Autoridades governamentais, cientistas, representantes da indústria e cidadãos locais se uniram para criar um sistema de proteção que funcionasse para todos.

Tubarões-anequim (Isurus oxyrinchus) foram observados em 23% das estações de amostragem pelágica dos Açores, mas estão classificados pela IUCN como Ameaçados (Manu San Félix / Mares cristalinos da National Geographic)

“Com novas pesquisas revelando que precisamos de cerca de 190,000 pequenas AMPs em regiões costeiras e 300 grandes AMPs em áreas remotas ao largo até o final de 2030 para atingir a meta de 30×30, é encorajador ver os Açores moverem o mundo na direção certa.

“Agora é hora de outras regiões do mundo seguirem o exemplo deles”, disse Sala. “No entanto, é importante que não protejamos quaisquer 30%, mas os 30% certos para atingir os maiores benefícios de biodiversidade, clima e suprimento de alimentos que as AMPs podem oferecer.”

O dragão-marinho-azul (Glaucus atlanticus) é um nudibrânquio pelágico que flutua usando a tensão superficial da água para ficar de cabeça para baixo. Ele caça outros organismos pelágicos maiores – até mesmo a caravela-portuguesa (Manu San Félix / Mares cristalinos da National Geographic)

Área prioritária

Em 2018, em parceria com o governo regional, cientistas locais, o Waitt Institute, a Oceano Azul Foundation e outros parceiros, a Pristine Seas participou de expedições científicas nos Açores para ajudar a identificar áreas prioritárias para proteção.

Sua equipe de cientistas e cineastas locais e internacionais conduz pesquisas a pedido de governos que buscam cumprir seus compromissos com a proteção dos oceanos.

Usando ferramentas de alta tecnologia, como câmeras subaquáticas, para avaliar áreas costeiras, de mar aberto e de mar profundo, as expedições adicionaram novas informações sobre sua biodiversidade, bem como o impacto da atividade humana.

Enquanto caçam, os cachalotes (Physeter macrocephalus) mergulham por 40-50 minutos de cada vez, com intervalos de superfície de 10-20min. Eles estão atrás apenas da baleia-bicuda-de-cuvier como o animal que respira ar com mergulho mais profundo do planeta, tendo sido registrados a 2,250m (Manu San Félix / Mares cristalinos da National Geographic)

“Testemunhamos que os ecossistemas marinhos dos Açores são um dos mais diversos e dinâmicos do Atlântico Norte”, disse o cientista-chefe do Pristine Seas, Alan Friedlander, que, como Sala, participou da exploração científica da área.

“A localização geográfica única do arquipélago, combinada com sua complexa topografia subaquática, inclui montes submarinos, fontes hidrotermais e habitats de águas profundas que sustentam comunidades biológicas únicas e diversas de alto valor de conservação.

Um cardume de peixes-balista (Balistes carolinensis) na ilha das Flores (Manu San Félix / Mares cristalinos da National Geographic)

“A saúde e a sustentabilidade do ambiente marinho dos Açores são cruciais não apenas para as comunidades locais, mas também para a biodiversidade marinha global, estabilidade climática e saúde oceânica. Proteger este ecossistema é essencial para preservar seus valores ecológicos, econômicos e culturais.”

Desde 2008, Mares cristalinos da National Geographic afirma ter conduzido mais de 45 expedições ao redor do mundo e ajudado a estabelecer 29 reservas marinhas cobrindo mais de 6.8 milhões de km² de oceano.

