De volta ao redil: Encontrando um Ju-88 no Mar Egeu

Two Greek divers unveil a hidden piece of history, a long-lost virgin Junkers Ju-88 plane wreck – ROSS J ROBERTSON tells the story based on research by NIKOLAOS SIDIROPOULIS who, with DR KIMON PAPADIMITRIOU, provides the images

“Enquanto eu descia para as profundezas do Mar Egeu, o contorno inconfundível do Junkers Ju-88 emergiu, suspenso abaixo de mim. Sua fuselagem e envergadura jaziam graciosamente esticadas sobre um leito de areia, aninhadas por faixas ondulantes de ervas marinhas. Uma emoção surreal me percorreu – Kimon e eu fomos os primeiros a contemplar de perto este naufrágio em mais de 80 anos!”

Nikolaos Sidiropoulos descreve a descoberta notável da sétima aeronave desse tipo encontrada em águas gregas, estando estacionada na ilha de Psara, a uma profundidade de apenas 25 m.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Junkers Ju-88 alemão foi um avião de combate bimotor bem-sucedido em múltiplas funções. Graças aos esforços de Manolis Roxanas, a história deste avião em particular, incluindo um relato do piloto encontrado em um livro de Peter Taghon, já era conhecida – mas os destroços em si há muito tempo escapavam à descoberta.

O Junkers Ju-88 como ele se apresenta hoje

ovelha perdida

A ansiedade do tenente Gert Winterfeld deve ter sido palpável enquanto ele pilotava seu Ju-88 A4 L1+CK pelo turbulento céu noturno em 13 de dezembro de 1943. A missão – um ataque de bombardeio de baixa altitude no porto de Bari, na Itália – rapidamente se tornou caótica.

À medida que o tempo piorava e o fogo antiaéreo se intensificava, a tripulação conseguiu lançar suas bombas, embora fosse impossível confirmar qualquer acerto. Duas aeronaves alemãs foram abatidas no caos antes do restante dos Grupos I e III do 1º Esquadrão de Treinamento Operacional. Asa 1 poderia escapar.

O ataque dispersou os invasores enquanto navegavam para casa. Enquanto muitas das aeronaves pousavam na Albânia, Winterfeld e sua tripulação seguiram as ordens e retornaram à sua base em Elefsina, perto de Atenas.

No entanto, nuvens pesadas e pouca visibilidade atrapalharam seu progresso. O operador de rádio Unteroffizier Erwin Kielhorn logo relatou que eles haviam perdido todo o contato por rádio e estavam dependentes da bússola e da esperança de avistar pontos de referência familiares.

Sem saber, eles voaram muito para o leste, cruzando o Mar Egeu sem avistar terra firme. À medida que o combustível se esgotava e a percepção do inevitável se instalava, uma pequena ilha surgiu milagrosamente no horizonte. Sem opções, Winterfeld decidiu abandonar a aeronave.

Três Junkers Ju-88 sobre Creta em 1943 (Bundesarchiv)

Um Ju-88 individual (Bundesarchiv)

Eles sobrevoaram a ilha, lançando sinalizadores vermelhos para pedir socorro, antes que Winterfeld iniciasse sua aproximação. Sob o luar intermitente, ele lutou para manter o Ju-88 nivelado. A 80 m, ordenou a Kielhorn que soltasse o canopy, mas este se soltou violentamente, colidindo com a cauda.nadadeira e fazendo com que a aeronave mergulhasse no mar.

Milagrosamente, a tripulação emergiu relativamente ilesa, mas as ondas os atingiram enquanto lutavam para evacuar o avião. O bote salva-vidas não foi acionado, deixando-os à deriva em águas escuras.

Winterfeld nadou em direção a um afloramento rochoso, agarrando-se à esperança. “Minha vida-jaqueta "Não tinha inflado, o que, no fim das contas, foi uma bênção", lembrou ele. Após desembarcar, um morador local o guiou até o prefeito da ilha, onde encontrou seu artilheiro Alfred Raidt em segurança, mas soube que os outros dois tripulantes estavam desaparecidos.

"Os quatro tripulantes sobreviveram ao acidente", lembrou o ilhéu Manolis Agapousis, cujo pai testemunhou os acontecimentos. "Dois nadaram para o leste, embora estivessem perto da costa e devessem ter visto a montanha, Mavri Rachi, mesmo à noite. Infelizmente, eles se afogaram", disse ele sombriamente. "Os outros dois conseguiram chegar à ilha."

Os aviadores não tinham ideia de onde estavam, mas, segundo Manolis, avistaram uma lanterna de igreja e seguiram sua luz. Seu pai, fluente em vários idiomas, os ajudou a obter ajuda da guarnição alemã local.

Depois que os corpos de seus companheiros foram encontrados, Winterfeld e Raidt compareceram ao enterro deles na ilha vizinha de Chios antes de retornarem à sua unidade.

Mergulho de reconhecimento

Nikolaos e Kimon da Underwater Survey Team (UST), um grupo de pesquisadores e entusiastas voluntários de naufrágios com sede na Grécia, estiveram na ilha de Psara no início deste ano para um documentário de TV chamado Thalatta – Segredos do Egeu quando ouviram rumores sobre um acidente de aeronave local.

As informações de Manolis, juntamente com informações valiosas do pescador local Spiros Louloudias, foram cruciais. Spiros lembrou-se de ter interrompido suas expedições de pesca em uma área específica na década de 1970, depois que seu equipamento ficou preso. Isso ajudou Nikolaos e Kimon a identificar coordenadas que se alinhavam com o terreno irregular marcado nas cartas náuticas.

Munidos desse conhecimento, eles se prepararam para um mergulho de reconhecimento, na esperança de documentar o naufrágio e criar um modelo fotogramétrico 3D detalhado.

“A aeronave está notavelmente bem preservada, embora a cauda tenha sido deslocada”, lembra Nikolaos. “Agora, ela jaz invertida e voltada para a direção errada, no topo da fuselagem, sem dúvida arrastada até lá por redes de pesca.

“Fragmentos dessas redes agarram-se aos estabilizadores horizontais quase intactos, evidência clara de perturbação não intencional dos destroços.

Seção da cauda

Kimon e eu circulamos a cauda danificada, cada um absorvendo a cena sinistra. Espiei pela escotilha aberta e avistei a roda traseira retraída e seu mecanismo. Mais adiante, restos do ponto de fixação do leme despertaram minha curiosidade, juntamente com os furos de combustível de descarte embutidos em um patim reforçado.

A vista da fuselagem a partir do ponto de ruptura, olhando para a frente, revelava nervuras estruturais agora escondidas sob uma vibrante tapeçaria de vegetação marinha. No interior, cilindros esféricos de oxigênio – provavelmente ainda pressurizados – permaneciam firmemente presos no lugar, uma visão rara para um Ju-88, que normalmente possuía cilindros cilíndricos.

“Também era notável a escotilha aberta que levava ao compartimento de bombas traseiro, cuja carga útil havia sido lançada há muito tempo sobre a Itália.”

Dentro da fuselagem

Os dois motores do Jumo 211 permanecem montados, embora as hélices de madeira tenham se desintegrado há muito tempo. "Um motor, sem a carenagem, expôs os medidores de pressão e temperatura do óleo, que antes eram vitais para a tripulação, mas agora estão opacos.

“Não pude deixar de imaginar o piloto olhando por cima do ombro para aqueles mesmos mostradores da cabine, dependendo deles para se manter vivo.

O motor de bombordo do Junkers Ju-88

Vista lateral do motor que perdeu a carenagem

Motor de bombordo

“À medida que nos aproximávamos, notei o trem de pouso da porta quebrado abaixo do asa, com o pneu estranhamente intacto, como se ainda contivesse ar.

A cabine, com sua cobertura há muito perdida, expôs o assento do piloto, com seu característico pescoço longo, projetado para proteção contra balas. As posições dos outros três tripulantes ainda são visíveis, embora grande parte da cabine tenha se desintegrado, restando apenas fragmentos de instrumentos e medidores.

A cabine de comando

Vista lateral do cockpit

“Imaginei a tripulação espremida naquele espaço confinado, tomada pelo desespero enquanto sobrevoavam o Mar Egeu, perdida e ficando sem combustível.”

Momento de admiração

Pairando sobre os destroços, Nikolaos e Kimon compartilharam um momento tranquilo de admiração. "Agora envolta em uma fina camada de algas verdes e lar de uma vibrante vida marinha, esta aeronave outrora voou orgulhosamente pelos céus, com sua tripulação em batalha contra os Aliados — mas eles também tinham seus próprios amigos, famílias, sonhos e aspirações."

Embora seus destinos fossem conhecidos, sua história permaneceu incompleta – até agora. Após décadas perdidas na história, suas aeronaves jaziam diante de nós e, finalmente, a história completa pôde ser contada, esperando apenas que retornássemos à superfície.

Afinal, toda ovelha perdida merece ser encontrada.

A Equipe de Pesquisa Subaquática agradece a Manolis Agapousis por compartilhar o relato de seu pai, Manolis Roxanas por fornecer a identificação da aeronave e da tripulação, Spyros Louloudias por indicar o local e Thomas Panagiotopoulos, capitão do navio de apoio ártico. O depoimento do piloto foi encontrado no livro La Lehrgeschwader 1, l'Escadre au Griffon. Tomo 2 por Peter Taghon. NIKOLAOS SIDIROPOULOS é um mergulhador apaixonado e cofundador da UST. Começou a mergulhar em 2002, obtendo diversas certificações, incluindo a TecRec 50, e realiza pesquisas de arquivo sobre naufrágios, escreve artigos, palestras e cria documentários para promover a história e a importância do patrimônio marítimo. ROSS J. ROBERTSON, mergulhador avançado em águas abertas e Nitrox, é autor e educador com grande interesse em naufrágios no Mar Egeu e na história da Segunda Guerra Mundial grega. Reunindo esses elementos em inúmeras revista e artigos de jornal, ele também é o curador do site Histórias da 2ª Guerra Mundial

