Baltictech encontra outro naufrágio do 'Hannibal' a 90 m

Mergulhadores poloneses descobriram os destroços do Baltenlândia, um navio cargueiro alemão torpedeado por um submarino soviético em 1944 durante a Operação Hannibal, uma das maiores operações de evacuação marítima da Segunda Guerra Mundial.

Pouco resta da estrutura do grande navio 80 anos após a enorme explosão que o afundou, mas os destroços estavam há muito tempo na lista de locais desejados pela equipe de mergulho.

A Operação Hannibal, no início de 1945, transportou tropas e civis alemães para longe das áreas costeiras do Báltico, que estavam sendo isoladas pelo avanço do Exército Vermelho.

A equipe de mergulho Baltictech, que já descobriu vários naufrágios relacionados ao Hannibal no Mar Báltico, encontrou este a uma profundidade de 91 m, ao norte da cidade de Ustka e além das águas territoriais polonesas. Ele estava a cerca de 9 km do local de afundamento indicado em relatos da época.

'Uma quantidade infinita de rede' jaz nos destroços do Baltenland (Baltictech)

O naufrágio em um momento de clareza (Baltictech)

A equipe, liderada pelo caçador de naufrágios Tomasz Stachura, começou sua busca em 2020, encontrando o Karlsruhe naquele ano, o Frankfurt em 2021 e em 2023 o Geritz Fritzen.

Isso deixou apenas Orion e Baltenlândia, um grande alvo de 103 m de comprimento que teve origem no Reino Unido, tendo sido construído em Sunderland em 1904.

Embora ainda chamado de Valdona, ela foi capturada pelas forças alemãs em Roterdã em 1940, renomeada Baltenlândia e colocado para trabalhar entre Kiel e Gdynia, na Polônia – onde a Baltictech está sediada – transportando suprimentos para a frente oriental dos alemães e trazendo refugiados da Prússia.

O navio antes de 1940, quando recebeu o nome de Valdona (Baltictech)

Ela transportava uma grande remessa de suprimentos para o leste com outros dois navios mercantes e três escoltas quando, em 25 de dezembro, o comboio foi avistado pelo submarino soviético K-56.

Pouco antes das 2 da manhã do Boxing Day, K-56 disparou os dois torpedos que afundaram o Baltenlândia, embora, de acordo com relatos alemães, os navios de escolta tenham conseguido resgatar todo o efetivo do navio.

O barco de mergulho (Baltictech)

"Esses dois torpedos e uma enorme explosão de munição carregada causaram grande destruição nos destroços", declarou a Baltictech após visitar o local. No fundo do mar, encontraram apenas "um amontoado de blá blá blá, estragado por uma quantidade infinita de rede".

A visibilidade no mergulho raramente era superior a meio metro, mas a equipe conseguiu identificar equipamentos militares, incluindo munições e gás.máscaras bem como peças de reposição, calçados, pneus e hélices.

Discutindo o mergulho: Tomasz Stachura está à esquerda (Baltictech)

“É uma pena que os destroços sejam tão distantes e profundos, porque provavelmente escondem mais segredos”, afirmou Stachura, que é um fotógrafo de naufrágios profundos e fundador e CEO do fabricante de trajes de mergulho Santi Mergulho.

