Heróis, um vilão e um milagre de naufrágio

SELCUK KOLAY não se tornou um ás da caça aos naufrágios sem persistência e uma dose de sorte, e ele se beneficia de ambas em sua busca por um navio a vapor do mar Egeu do século XIX afundado por outro navio de sua própria companhia.

Eu tinha em mente escrever um livro sobre os naufrágios nas águas turcas no Mar Egeu, então estava tentando reunir informações de várias fontes sobre perdas de navios no passado – com exceção dos naufrágios que eu já havia localizado e documentado.

Naufrágios da Era do Vapor são meu principal campo de interesse, então eu estava trabalhando nos arquivos, concentrando-me principalmente em navios a vapor perdidos.

Depois de algumas semanas, eu estava folheando alguns jornais locais antigos publicados em Istambul e Izmir (Esmirna) quando me deparei com um relato interessante. Ele se referia a uma colisão perto de Izmir, na qual um dos navios envolvidos afundou com grande perda de vidas no final de 1868.

Esta foi a época em que os navios estavam fazendo a transição da vela para o vapor, mantendo suas velas, mas usando motores a vapor acionando rodas de pás ou hélices como principal fonte de propulsão.

Estudos posteriores em arquivos estrangeiros de jornais publicados na mesma data revelaram ainda mais detalhes sobre o acidente e o naufrágio, com base em relatos de sobreviventes.

encontro mortal

O condenado navio a vapor Kalioub

As 1,125 toneladas Kalioub foi construído pela Pile Spence & Co de Hartlepool em 1864. Embora não fosse um dos maiores, este navio de ferro era um dos melhores navios da Companhia Azizieh do Egito, um país na época sob domínio otomano.

O navio navegava entre Alexandria e Istambul. Ele havia deixado o antigo porto sob o comando de Djezairli Mohammad com uma tripulação de 80 mãos e 85 passageiros na tarde de 15 de dezembro de 1868.

Com o clima favorável, ela fez uma rápida viagem ao redor da costa da Síria e pouco depois da meia-noite de 17 de dezembro – algumas horas antes do seu horário habitual – chegou ao Canal Cesme (Tschesme) entre a ilha de Chios e o continente turco.

A noite estava muito clara, com uma brisa leve e sem mar. Por volta da 1h da manhã, Kalioub havia liberado a passagem e estava contornando o Cabo Karaburun quando a luz vermelha de bombordo de outro navio a vapor foi vista bem à frente da proa de bombordo.

KalioubAs luzes de navegação do estavam brilhando intensamente naquele momento e sua luz vermelha de bombordo também deve ter sido vista pelo navio que se aproximava. Como este último ainda estava a uma certa distância, o Kalioub pressionado.

Depois de um curto período, os dois navios se aproximaram rapidamente, e o estranho – que a essa altura já havia sido reconhecido como outro navio a vapor da Companhia Azizieh, Sharkie – de repente virou para bombordo e correu de frente para o Kalioub antes que ela pudesse evitar a colisão.

Gritos de sobreviventes

Sharkie atingiu o Kalioub um pouco à frente do meio do navio no lado do porto, colidindo com o bunker de carvão e na caldeira mais à frente. Seu gurupés também derrubou o funil dianteiro. KalioubO mastro dianteiro do 's foi tão abalado pela colisão que, depois de um curto período, ele tombou.

Havia passageiros em Kalioub's proa, e vários devem ter morrido no local, enquanto os gritos dos sobreviventes se elevavam muito acima do barulho do vapor escapando e dos gritos conflitantes dos oficiais e tripulações dos dois navios.

Era evidente que o Kalioub estava afundando, então seu capitão implorou Sharkiecomandante do navio não desistiu – mas ele reverteu seus motores e continuou navegando, deixando Kalioub ao seu destino.

O capitão Mohammad, especialmente, e a maioria de seus oficiais se comportaram admiravelmente, mas a tripulação parecia ter compartilhado o pânico geral e muito tempo foi perdido em baixar os barcos na água.

Cinco dos seis barcos transportados pelo navio conseguiram ser baixados, mas novamente a luta para entrar neles causou a perda de várias vidas.

Foi então que o mastro dianteiro danificado caiu, atingindo e destruindo um barco lotado com um grupo misto de tripulantes e passageiros, incluindo o engenheiro britânico.

Enquanto eles lutavam na água – quase 45 minutos após a colisão – o vapor deu uma guinada e afundou, sugando com ele os fragmentos do barco e a maioria dos que ele continha. Outro barco que estava a apenas alguns metros de distância conseguiu pescar cinco deles – sem incluir aquele engenheiro britânico.

Das pessoas restantes que afundaram com o navio, acredita-se que nenhuma foi salva. O capitão Mohammad e o segundo oficial estavam entre as mais de 50 pessoas perdidas.

Os quatro barcos com os sobreviventes desembarcaram com alguma ajuda de moradores turcos locais perto da vila de Karaburun nas primeiras horas da manhã e foram levados para Urla (Vourla) antes de serem levados para Esmirna.

O Lloyds List emitiu um aviso mais sóbrio do que o New York vezes

Covardia do comandante

O heroísmo de KalioubO capitão contrastou com a covardia do comandante do Sharkie que, se tivesse permanecido perto do navio que estava afundando, poderia ter salvado todas as almas a bordo.

Em vez disso, ele navegou para o sul até Cesme nas horas seguintes ao acidente e correu para a costa, alegando que havia batido em pedras. Depois de passar por alguns reparos, o navio foi reflutuado e navegou para Alexandria.

Achei a história interessante o suficiente para justificar completá-la localizando os destroços do Kalioub, mais de 150 anos após seu naufrágio.

Esta seria uma busca complicada, porque nenhum prazo havia sido fornecido. De acordo com os registros do jornal Kalioub havia passado pela Passagem de Cesme à 1h da manhã e estava contornando o Cabo Karaburun, que na verdade é uma enorme península de 20 milhas apontando para o norte, correndo paralelamente a Quios, com o mar no meio, dividido entre águas turcas e gregas.

Minha única esperança era localizar o naufrágio em águas turcas, se é que ele estava lá — e isso significava escanear uma área de aproximadamente 130 km²!

Imagem de sonar mostra danos de colisão no lado do porto entre funis (Selcuk Kolay)

Visão mais próxima do ponto de colisão (Selcuk Kolay)

Danos de colisão (Selcuk Kolay)

Área da ponte entre os funis (filmagem do ROV editada por Selcuk Kolay)

Demorou cerca de seis meses até que eu visse o formato de um naufrágio na tela do meu sonar de varredura lateral. Ele estava a uma profundidade de cerca de 80 m. As dimensões pareciam corresponder às especificações que eu havia coletado dos arquivos, mas não havia fotos ou plantas do navio disponíveis.

A imagem do sonar sozinha não seria suficiente para verificar a identidade do naufrágio, então minha equipe e eu precisaríamos realizar alguns mergulhos. No entanto, primeiro precisávamos obter uma imagem do navio para comparar com o que veríamos no local do naufrágio.

O milagre

Mais alguns meses se passaram enquanto eu tentava encontrar uma imagem ou planta do Kalioub. Então ocorreu um milagre. Eu estava visitando um amigo meu leiloeiro em Istambul quando de repente notei na parede quatro litografias emolduradas dos navios a vapor pertencentes à Companhia Azizieh. Uma delas era a Kalioub – um elegante navio a vapor com gurupés, três mastros e duas chaminés!

Selcuk Kolay prepara-se (Ahmet Tasci)

Fiz o primeiro mergulho com meu companheiro Kaya Yarar em circuito aberto, usando hélio trimix 18/45 como nossa mistura de fundo. A visibilidade era tremenda – já podíamos ver o naufrágio a uma profundidade de 50m!

A linha de tiro pousou bem ao lado do gurupés e iniciamos nosso passeio pelo lado do porto em direção à popa, permanecendo cerca de 3 m acima do naufrágio.

O arco (Selcuk Kolay)

Fiquei surpreso com sua condição. Eu esperava um naufrágio quase todo destruído, mas ele estava ereto, apontando para nordeste, e sua proa estava em condições tão sólidas que o navio parecia ter afundado há apenas alguns anos!

Meu objetivo era ver os danos da colisão e as chaminés como outras provas sólidas da identidade do navio. E sim, chegando perto da seção central, podíamos ver claramente os enormes danos da colisão e a chaminé dianteira caída, ainda encostada na ponte.

Kaya Yarar acima do convés de proa (Selcuk Kolay)

Convés a meio do navio no ponto de colisão, com o funil dianteiro caído (filmagem do ROV editada por Selcuk Kolay)

Vigia na área de jantar a estibordo no meio do navio (Ali Hakan Egilmez)

Pratos e garrafas na área de jantar (Ali Hakan Egilmez)

Acima da sala da caldeira (Ali Hakan Egilmez)

Ali Ethem Keskin inspecionando o porão de carga traseiro (Ali Hakan Egilmez)

Pratos e jarras no porão (Ali Hakan Egilmez)

Era como se o tempo tivesse congelado. Eu conseguia visualizar os momentos após a colisão e me perguntava como o navio conseguiu ficar flutuando por três quartos de hora após esse terrível acidente, tendo sofrido danos tão grandes.

Nadando mais para trás sobre a escotilha da sala de máquinas e escotilhas de porão de popa, alcançamos os restos do aparelho de direção bem na popa e completamos nosso passeio pelo naufrágio. Eu tinha visto tudo o que queria ver neste único mergulho…

Restos do aparelho de direção no convés de popa (filmagens do ROV editadas por Selcuk Kolay)

Mergulhos com rebreather

Mergulhos adicionais foram realizados pelos meus membros de equipe Ali Ethem Keskin e Ali Hakan Egilmez para fins de filmagem e medição para completar a verificação da identidade do naufrágio. Eles usaram rebreathers de circuito fechado rEvo com um trimix de hélio 18/45 como diluente e EAN 50/50 como misturas deco.

Outro navio perdido e há muito esquecido foi localizado e documentado em águas turcas – um navio com uma curta vida útil que chegou a um fim trágico. Um navio que veio de Hartlepool e acabou nas profundezas do Mar Egeu.

Selcuk Kolay (Ahmet Tasci)

Selcuk Kolay é autor de Ecos das Profundezas: Campanha dos Naufrágios dos Dardanelos. Outros artigos dele no Divernet incluem: HMS Hythe: Mergulho profundo no trágico naufrágio de Gallipoli, Como encontrei um petroleiro de 125 anos ainda com vazamento, Nantes dias, Navios perdidos da Batalha de Oinousses