Parque dos golfinhos de Malta: é um zoológico ou um circo? 

Uma lacuna na legislação de bem-estar animal de Malta, com 10 anos de existência, explica por que razão o único delfinário no popular destino de mergulho do Mediterrâneo ainda pode cobrar aos visitantes para verem golfinhos em cativeiro a actuar para eles.

É o próprio facto de o Parque Marinho Mediterraneo estar registado como jardim zoológico que lhe permitiu continuar as suas actividades face aos contínuos protestos de defensores do bem-estar animal - e talvez explique por que razão as autoridades ficam caladas quando abordadas para comentar por esses activistas. e Divernet.

Os golfinhos-nariz-de-garrafa do Mediterraneo, nome comercial da Marineland Ltd na costa nordeste de Malta, estão lá há mais de 20 anos para se apresentarem e interagirem com o público.

Golfinhos se apresentando no parque marinho maltês (Marine Connection)

Há dois anos, as mortes das três fêmeas do parque foram trazidas à luz pelas organizações colaboradoras Marine Connection, Libertação Animal Malta e Projeto Golfinho.

Mediterraneo atribuiu as mortes a um empreiteiro de mergulho que deixou uma bolsa cheia de chumbo na piscina dos golfinhos, resultando em um mês na sua mortes por envenenamento, conforme relatado em Divernet.

Os cinco golfinhos machos do parque sobreviveram, após cerca de três meses de tratamento. O mais velho, Sol, foi capturado em Cuba em 2000, e os outros nasceram no parque – os dois filhos de Sol, Rohan (5) e Luqa (4), e Ninu (14) e Cha (13).

'Mudou-se para Espanha'

Os ativistas da época disseram que o delfinário não informou o público sobre as mortes e só deu a explicação sobre os pesos de chumbo um ano depois, depois que a equipe disse a um visitante que as fêmeas haviam sido transferidas para a Espanha – um afirmação exposta como falsa.

Este verão, preocupada com o facto de os restantes cinco golfinhos machos poderem estar a sofrer por viverem em piscinas que se dizem estar “gravemente deterioradas” após terem sido invadidas por algas, a organização Marine Connection, sediada no Reino Unido, contactou a comissária de bem-estar animal de Malta, Alison Bezzina.

Conexão Marítima foi formada por Liz Sandeman e Margaux Dodds há mais de 30 anos, após o seu sucesso na campanha pelo encerramento dos últimos delfinários remanescentes no Reino Unido. Apelaram a Bezzina para instigar testes independentes regulares da água nas piscinas pelo Departamento de Regulação Veterinária (VRD) de Malta com urgência.

As condições de vida nas piscinas dos golfinhos deterioraram-se (acima e abaixo), dizem os ativistas (Marine Connection)

“Também achamos que, como o Mediterrâneo atualmente opera sob licença de zoológico, isso deve ser revisto e, dadas as circunstâncias, revogado”, disse Dodds a Bezzina.

“Esses golfinhos estão sendo usados ​​em shows e sessões de interação pública; este facto por si só contraria o propósito de um jardim zoológico, não estão a ser utilizados para quaisquer esforços de conservação e, como tal, a validade da licença é questionável.”

Definição de circo

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the treinamento thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Esta legislação define circo como “qualquer exposição organizada pelos expositores com fins lucrativos e vista pelo público para entretenimento, que oferece diversão e exibição, e onde os animais são obrigados a realizar truques ou manobras, que não refletem o seu comportamento natural ou não oferecer qualquer valor educacional”.

Contudo, uma isenção (31E) estabelece que os termos “não se aplicam aos jardins zoológicos licenciados ao abrigo desta Lei, com o fundamento de que a isenção não prejudica os objectivos das disposições desta Lei”.

Em Junho, Bezzina disse à Marine Connection que estava em contacto com a VRD para esclarecer os detalhes das suas inspecções no Mediterrâneo, mas a organização afirma que, apesar dos contínuos pedidos de feedback, o comissário não forneceu mais detalhes desde então.

Divernet também contactou Bezzina para esclarecimento da situação, mas ela respondeu apenas que o licenciamento e regulamentação de entidades como o Mediterraneo era da responsabilidade do VRD, remetendo o inquérito ao veterinário da direcção, Dr. Duncan Chetcuti Ganado. Ele não respondeu às perguntas.

‘Analisar se for necessário’

Parque Marinho do Mediterrâneo, no entanto, tem sido mais acessível. “Nossos tanques são analisados ​​diariamente quanto aos parâmetros físicos e químicos”, disse o gerente Pietro Pecchioni Divernet.

“Uma vez por mês é realizada uma análise microbiológica de um (terceiro) laboratório externo. Todos os parâmetros estão alinhados com as normas e diretrizes. O governo está em contato conosco para qualquer inspeção e análise adicional, se necessário.”

Questionado sobre o cumprimento da lei de bem-estar animal, Pecchioni disse: “Convido você a ler com atenção a mesma lei. Nossa instituição é um zoológico credenciado.”

O parque afirmou anteriormente que uma equipa de mergulhadores é utilizada para limpar as piscinas e gerir o crescimento de algas e, embora o crescimento possa parecer desagradável, diz-se que não é prejudicial para os golfinhos.

Golfinhos na piscina do Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

“Aparentemente foram feitos testes de água, mas isso é o próprio parque que se regula, pois é feito pelo pessoal lá”, diz Sandeman. “Por que não publicam os resultados destes testes ou permitem a inspeção independente das instalações e dos seus golfinhos?”

“A nossa missão é defender a conservação da vida marinha e transmitir conhecimentos valiosos ao público sobre a importância crítica da preservação dos nossos oceanos e das magníficas criaturas que os habitam”, afirma o Mediterraneo Marine Park.

Por sua vez, a Marine Connection afirma no seu website: “O facto de o Parque Marinho Mediterraneo continuar a funcionar sugere que as autoridades estão a fechar os olhos a estas questões de bem-estar animal, que não podemos tolerar”.

