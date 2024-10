Ustica: a joia do mergulho da Sicília

PENELOPE GRANYCOME conhecia a Sicília, mas nunca tinha experimentado o mergulho autônomo – uma viagem à pequena ilha na costa norte lhe deu a oportunidade de descobrir por que ela era tão bem avaliada

A ilha de Ustica pode não ser muito conhecida pelos mergulhadores do Reino Unido, mas mergulhar em suas águas recentemente foi como descobrir uma joia desconhecida, uma paisagem marinha de topázio azul cintilante acompanhada por uma topografia dramática, cavernas, passagens submersas e uma abundância de peixes – resultado da herança vulcânica de Ustica e seu status como a primeira reserva marinha protegida italiana desde 1986.

Chegada ao porto (Penelope Granycome)

Como um amante da Sicília, eu frequentemente notava a ilha ao descer para Palermo, e ficava encantado quando lia sobre sua biodiversidade e as possibilidades de mergulho que ela oferecia. A Sicília oferece naufrágios desafiadores, cavernas e ruínas subaquáticas e Ustica, com seu charme, facilidade e hospitalidade calorosa, parecia o lugar perfeito para começar a explorar seu mundo subaquático.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-Bolsa.

No pitoresco ponto de desembarque, fui recebido por Claire, uma das proprietárias do Orca Diving Ustica, um centro de mergulho PADI 5 estrelas, e Salvo, proprietário do hotel Sogni Nel Blu, onde eu ficaria hospedado.

Ligeiros degraus na cidade… (Penelope Granycome)

…levando em direção ao centro de mergulho (Penelope Granycome)

Depois de um rápido check-in, foi uma curta caminhada descendo um dos muitos lances de escadas até o centro de mergulho para uma introdução e preparação do equipamento. O coproprietário Davide me contou sobre a Área Marinha Protegida (MPA) da ilha, que cobre cerca de 15 km de litoral e é dividida em três zonas.

A Zona A, relativamente pequena, de 60 hectares, é a zona de proibição de captura, enquanto as Zonas B e C, cada uma cobrindo cerca de 8,000 hectares, são uma reserva geral e uma área de reserva parcial, respectivamente.

Descrever a singular cidadezinha como charmosa é pouco. A maioria dos restaurantes fica a minutos do hotel e trilhas foram definidas para explorar a ilha inteira.

Agrupados para mergulhar

Na manhã seguinte, depois de acordar com uma vista espetacular do porto e um delicioso café e croissant no café Salvo, encontrei os guias e outros mergulhadores em Orca. Todos foram agrupados para mergulhos às 8h e 11h com seus guias, os idiomas abordados foram inglês, francês, alemão e italiano.

Preparando-se para mergulhar (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and regs to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Entramos em águas com 29°C e visibilidade cristalina, e aquele primeiro mergulho em Punta Galera não decepcionou.

Ustica foi criada há um milhão de anos a partir de erupções subaquáticas contínuas e uma série contínua de processos (incluindo uma última grande erupção há 130,000 anos, bem como a submersão devido ao derretimento polar) que moldaram a topografia.

Uma rocha basáltica uniforme formada por lava resfriada rapidamente é uma característica, e nadamos para fora e para trás ao longo de um cinturão de rocha para sermos abençoados com a visão de barracudas, olhinhos, uma moreia e uma notável Aplysiida lebre-do-mar, uma lesma marinha gigante que voa graciosamente pela água e recebe esse nome por causa de seus rinóforos fofos, semelhantes a orelhas de coelho.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Também fascinantes são os hábitos de acasalamento das lebres-do-mar – sendo hermafroditas, elas acasalam em uma longa linha ou grupo. Davide mencionou a antiga superstição dos pescadores do Mediterrâneo de que tocar acidentalmente em uma lebre-do-mar resulta em calvície. O nome latino da Aplysia depilans variedade significa lebre do mar depilatória.

Após uma rápida troca de tanque e um intervalo na superfície com bastante água, chá gelado e lanches, seguimos para o norte da ilha e para o local Secca della Colombara, que pode ser traduzido do siciliano como "raso das pombas", onde as ondas quebram sobre o banco de areia de Dove Rock.

Abaixo do farol em Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Descendo em um pináculo e descendo por uma parede inclinada de 30 m, chegamos ao naufrágio de Ustica, uma vista dramática de um navio comercial que afundou em 2005 após atingir o banco de areia. Deitado de lado, ele serviu de pano de fundo para alguns peixes enormes, incluindo um garoupa escuro e um garoupa engarrafado. Davide também avistou uma lesma guarda-chuva e um peixe-escorpião lá.

Espetacular Astroides corais alaranjados se destacavam contra o azul, e todo o local provou ser um paraíso para observadores de espécies.

Depois de uma manhã maravilhosa e dois mergulhos bastante profundos, era hora de tirar um cochilo, depois tomar café e comer doces sicilianos na praça e, mais tarde, me juntei a todos os outros mergulhadores e guias para um aperitivo ao pôr do sol.

Gorgônias vermelhas

Um novo dia trouxe um mergulho matinal em Punta dell'Arpa, no sul da ilha. Era um lugar lindo, oferecendo a chance de pegar alguma profundidade e ver as gorgônias a cerca de 34m.

Gorgônias vermelhas cobrindo pedras e passagens de madreporas de corais pedregosos foram uma delícia. A Orca leva alunos de AOWD e Deep Speciality aqui para a profundidade protegida e o cenário deslumbrante.

Nudibrânquio Cratena peregrina (Fanny Floirat-Lohyer)

Sutta a Za Lisa foi o próximo, um playground de túneis e passagens estreitas, uma delas a 27m. Estar confortável é crucial, porque assim que você sai de um, já há outro para entrar.

Nosso guia Alex nos levou por vários mergulhos antes de subirmos para um cânion. Todo o local é rico em biodiversidade, com uma caverna contendo madreporas e um petrosia esponja que escurece sob exposição ao sol. Lagostas-chinelo e moreias podiam ser encontradas lá, e vimos ainda outro garoupa enorme.

Topografia subaquática rochosa (Fanny Floirat-Lohyer)

Dia final

O último dia foi especial, e um quilo perdido para ajustar minha flutuabilidade proporcionou um mergulho divino na Grotta della Pastizza, cujo nome deriva da rocha em formato de massa na superfície.

Este mergulho foi inicialmente através de três das quatro cavernas rasas, emergindo em uma na qual a luz salpicada gotejava. Decorada com uma estátua do santo padroeiro da ilha, San Bartolicchio, a calma da câmara nos manteve em admiração silenciosa.

Então descemos por uma parede rica em vida e ainda outro grande garoupa marrom a cerca de 25m. Este local também é usado para mergulhos noturnos para ver suas enguias e crustáceos, bem como lebres marinhas, chocos, polvos e nudis.

Nudibrânquio Felimida krohno (Fanny Floirat-Lohyer)

Por último, mas não menos importante, houve um emocionante passeio de barco RIB até o local mais famoso de Ustica, o Scoglio del Medico, ou Rocha do Doutor.

Para cobrir tudo isso, seriam necessários vários mergulhos. Descemos para uma caverna conhecida como Grotta della Balena, porque uma abertura lembra a boca de uma baleia, e uma vez lá dentro entramos em uma caverna menor para ver quatro garoupas alinhadas como um comitê de recepção.

Uma linha de garoupa escura (Fanny Floirat-Lohyer)

Este era outro refúgio para a vida marinha, incluindo caranguejos, peixes-escorpião e nudibrânquios, com muito para encontrar se você tiver tempo.

Depois de atravessar um túnel de cerca de 30 m, subimos em direção ao azul para um show mágico de peixes no pináculo, resplandecente com barracudas, peixes-boi, garoupas listradas e lebres marinhas.

Penélope com a equipe Orca Diving Ustica

Esses seis mergulhos, que devem sua magnificência à proteção oferecida pela reserva e à herança vulcânica de Ustica, sempre ficarão comigo. Depois das despedidas, voltei para Palermo, com aquela alegria pós-mergulho que não precisa de explicação para outros mergulhadores.

ARQUIVO DE FATOS Preços em Orca Mergulho Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to Divemaster and equipment rental are available. O Sonhos em Azul O hotel oferece quartos de 2 a 30 noites – uma estadia de duas noites custa a partir de 160 euros por quarto (dois compartilhados), incluindo traslados de ida e volta para o porto. Há voos para Palermo disponíveis na maioria dos aeroportos de Londres e duram menos de três horas, a partir de £ 56 ida e volta (Ryanair). Linhas da Liberdade opera um hidrofólio do Porto de Palermo até Ustica de 24 a 37 euros por travessia.

Também na Divernet: ATLÂNTIDA DA ITÁLIA – UM MERGULHO NA HISTÓRIA ANTIGA, NA COSTA DE CILENTO, GRANDES RESERVAS, GIGANTES DOS MORTOS-VIVOS MED

,