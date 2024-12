Mergulhador livre: mais profundamente no mundo de Molchanov

Filmes sobre mergulho livre, sejam documentários ou fictícios, provaram ser surpreendentemente populares com o público espectador nos últimos anos. A Netflix tem desfrutado de alguns números de visualização gratificantes – sem mencionar um processo judicial.

Eles tendem a ter nomes pouco imaginativos – A respiração mais profunda, uma respiração, sem limite, prenda a respiração – então pode facilmente se confundir na memória. Mas as pessoas parecem fascinadas pelas tentativas obstinadas de atletas aquáticos de esticar os limites do corpo humano, enquanto estão cientes de que uma tragédia potencial espreita no final de cada downline.

A mais recente adição está prestes a ser lançada em uma das plataformas digitais com menos assinantes, o Paramount+, mas é muito aguardada porque trata do indiscutível rei atual do esporte, o mergulhador russo Alexey Molchanov.

Pôster (Paramount Pictures)

Enquanto os filmes de mergulho livre geralmente giram em torno da tentativa de quebrar um recorde mundial — e não imagino que o espectador típico se importe muito se isso é em nadadeiras duplas de peso variável, imersão livre ou qualquer outra disciplina — a reviravolta neste filme é que Molchanov tem como objetivo quebrar todos os recordes mundiais de profundidade no espaço de um ano.

Mergulhadores livres e adeptos do esporte saberão muito bem se ele teve sucesso em sua meta ou não, mas a maioria dos espectadores não, então é um cenário legal e organizado.

Molchanov após um mergulho (Paramount Pictures)

Eles podem nem estar cientes de que Molchanov continua vivo e bem, mas o elemento trágico está, de qualquer forma, embutido, e não há prêmios para adivinhar que isso está no relacionamento de Alexey com sua mãe fenomenal. Natalya Molchanova governou o mergulho livre feminino até sua morte em 2015 no que para ela deveria ter sido um mergulho divertido de 40m.

O mergulho livre tende a oscilar entre o prático e o espiritual, e a cena de preparação me levou a temer que esta produção pudesse explorar os mistérios das profundezas refletidos na psique humana, etc.

Nada poderia estar mais longe da verdade – este é um documentário alegremente factual, projetado para fornecer uma visão da vida de um atleta de elite. Molchanov enfrenta não apenas os desafios físicos e mentais que vêm com o esporte, mas também questões práticas como ser impedido de atuar no cenário mundial como um russo por causa da invasão ilegal da Ucrânia pelo país.

O homem do terno dourado (Paramount Pictures)

Mergulhador consegue tornar sua estrela mais acessível. Nós o conhecemos no ano passado, aos 36 anos, com a cabeça em um tanque enquanto uma fisiologista o monitora. Ela é cautelosa e quer que ele descanse, enquanto ele está determinado a fazer mais e sabe que pode usar charme e determinação para prevalecer. É o dia anterior a uma tentativa de recorde em Bonaire.

Conhecemos sua esposa Elena: "Estou sempre apavorada", ela diz sobre seu trabalho. Aprendemos que ele era um prodígio da natação desde os quatro anos de idade. A mãe Natalia, que quebrou 41 recordes mundiais em seu tempo, foi sua treinadora desde o início e seu vínculo era tão profundo quanto possível.

Natalia Molchanova (Paramount Pictures)

Ela e seu pai se separaram há muito tempo – foi esse trauma que a impulsionou para o mergulho livre. O padre Oleg está presente para oferecer suas opiniões.

Alexey, que expressa seu desejo de perpetuar o legado de sua mãe, celebra seus triunfos com bolo e sorvete enquanto viaja pelo mundo, demonstrando suas habilidades sobre-humanas repetidamente.

Pai e filho (Paramount Pictures)

Na competição Vertical Blue de William Trubridge, nas Bahamas, o recorde de 102 m sem nadadeiras, há muito protegido pelo organizador, está na mira de Molchanov.

Participantes russos não foram bem-vindos no ano anterior, o que, está implícito, foi pessoalmente conveniente para Trubridge, mas agora Molchanov está sendo autorizado a participar, sob uma bandeira neutra – eu gostaria de saber mais sobre o que isso significava. É sugerido que ele quer vingança.

Um momento dramático relacionado a isso mais adiante no filme indica que, mesmo no auge de seus poderes, os incêndios que o levaram a quebrar recordes podem dar lugar a outras prioridades na vida.

Como diz o diretor e escritor Michael John Warren: “O equilíbrio entre mente, corpo e elementos terrestres é a essência do mergulho livre. Ninguém entende essa conexão melhor do que o mergulhador livre experiente. Mas às vezes, eles esquecem. "

Este é um documentário altamente realizado contendo filmagens subaquáticas que são lindamente filmadas, mas não são permitidas a tomar o lugar da observação humana. Com muitas filmagens históricas fascinantes também, ele traz Molchanov em foco mais nítido, enquanto ainda deixa de alguma forma a impressão de um homem isolado por suas habilidades excepcionais.

Rei das profundezas (Paramount Pictures)

Tenho certeza de que não conta toda a história e não é um filme para abalar seu mundo até o âmago, mas se você tiver acesso a Paramount + você vai achar eminentemente assistível. Estreia dia 7 de dezembro.

