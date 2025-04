Focas? Não existe!

PIERRE CONSTANT é incomodado por pessoas que insistem em acreditar que focas-peludas são, em algum sentido, focas. Por favor, deixe-o esclarecer isso, com a ajuda de suas fotografias.

Há muito tempo, no século passado, eu era guia naturalista nas Ilhas Galápagos. Levando mais de um mês, um guia treinamento no Parque Nacional de Galápagos, sob os olhos da Estação de Pesquisa Charles Darwin, foi um assunto sério.

Após o curso acadêmico, com aulas ministradas por autoridades científicas e horas de estudo individual na biblioteca científica, um exame final de quatro horas era realizado para testar nossos conhecimentos adquiridos.

Passar significava receber a tão cobiçada licença de guia naturalista, o que nos permitia trabalhar oficialmente em barcos de cruzeiro e à vela no parque, que é Patrimônio Mundial da Humanidade desde 1978.

Dependendo de onde você fosse no arquipélago e quais ilhas e locais você visitasse, era sempre encantador ver colônias de leões-marinhos endêmicos de Galápagos (Zalophus wollebaeki) aproveitando o sol preguiçosamente em praias de areia branca, verde, vermelha ou preta.

Leões-marinhos de Galápagos (Zalophus wollebaeki) na praia, Ilha Española

Leões-marinhos de Galápagos de perto, Ilha Isabela

Em alguns lugares, a oeste de Santiago ou da Ilha Isabela e expostos à ressurgência da fria Corrente de Cromwell, você também encontrará uma espécie diferente: o leão-marinho-peludo de Galápagos (Arctocephalus galapagoensis). Seu ancestral Arctocephalus australis migraram da Antártida ao longo da costa do Chile e do Peru na conhecida Corrente de Humboldt.

Leão-marinho-peludo de Galápagos (Arctocephalus galapagoensis), Ilha de Santiago

Filhote de leão-marinho peludo de Galápagos, Ilha Santiago

Toda vez que ouvia as pessoas se referirem a esses mamíferos como "focas" ou mesmo "focas peludas", eu me sentia, na melhor das hipóteses, agitado e, na pior, irritado. Fiz questão de explicar sistematicamente aos visitantes as diferenças entre uma foca e um leão-marinho.

Alguns turistas teimosos, convencidos de que sabiam mais, recusaram-se a comprá-lo ou decidiram que os animais deviam ser focas porque “sempre foram chamados assim”.

A família dos pinípedes

Focas e leões-marinhos são pinípedes, um grupo diverso de mamíferos marinhos semi-aquáticos, antes conhecidos como focas sem orelhas (ou verdadeiras) e focas peludas.

Os verdadeiros selos pertencem ao Felidae família, enquanto os leões-marinhos pertencem à Otariidae família, que possui duas subfamílias distintas: Arctocephalinae, com seus dois gêneros e Otarinae, que tem cinco. As morsas do Ártico pertencem ainda a outra família, a Odobenidae.

Morsa (Odobenus rosmarus), Svalbard

Os leões-marinhos vêm principalmente do hemisfério sul – exceto o Califórnia leão-marinho (Zalophus californianus), ancestral do leão-marinho de Galápagos e do leão-marinho de Steller (Eumetopias jubatus) do Ártico.

Por outro lado, as focas são principalmente do Hemisfério Norte – com exceção do elefante marinho do sul (mirounga leonina), foca-caranguejeira (Lobodon carcinófago), foca de Weddell (Leptonychotes weddellii) e foca-leopardo (Leptonia de Hydrurga), famoso na Antártida e um feroz predador de pinguins.

Dois leões-marinhos da Nova Zelândia (Phocarctos hookeri), Península de Otago

As principais diferenças entre focas e leões-marinhos? As focas têm olhos redondos e nariz pontudo, não têm orelhas visíveis e rastejam de bruços para se locomover.

Os leões-marinhos têm olhos amendoados, focinho quadrado, orelhas externas (em forma de tubo) e podem se mover para a frente usando as nadadeiras dianteiras. Essas nadadeiras também os ajudam a ficar eretos da barriga para cima, como se estivessem usando um par de muletas.

O que as pessoas comumente chamam de foca-peluda é, portanto, errôneo, pois, na verdade, são "leões-marinhos-peludos". Possuem a chamada pelagem dupla e espessa, mas também todas as características de um leão-marinho, embora sejam menores e tenham um nariz visivelmente mais pontudo.

Leões-marinhos peludos

A Otariidae leões-marinhos Arctocephalinae subfamília compreende dois gêneros: Arctocéfalo, ou o leão-marinho-peludo-do-sul (existem oito espécies) e Calorino, o leão-marinho-peludo-do-norte. A única espécie deste último, Dragão barbudo, é encontrada no Oceano Ártico.

todos os oito Arctocéfalo espécies originárias da Antártida, quando as condições de vida eram menos extremas e polares do que são agora.

Isso desencadeou a especiação sobre quando diferentes grupos de leões marinhos peludos originais da América do Sul (Arctocephalus australis) migraram para o norte em busca de um ambiente melhor.

Eles usaram correntes marinhas que fluem para o norte: a de Humboldt para a de Juan Fernandez (Arctocephalus philippi) e leões-marinhos-peludos de Galápagos, ou Benguela para os leões-marinhos-peludos do Cabo (Arctocéfalo pusillus).

Leões-marinhos-do-cabo (Arctocephalus pusillus), colônia de Cape Cross na Namíbia

Leões-marinhos-do-cabo em uma praia da Namíbia.

O australiano (Arctocephalus pusillus doriferus) e leões-marinhos peludos da Nova Zelândia (Arctocéfalo forsteri) seguiram rotas semelhantes para chegar aos destinos finais indicados por seus nomes.

Colônia de leões-marinhos-peludos da Nova Zelândia, Kaikoura, Ilha do Sul

Então, da próxima vez que ouvir alguém falando sobre focas-peludas, certifique-se de informá-lo sobre a denominação correta, porque a antiga é obsoleta e enganosa. Você vai alegrar o meu dia!

Pierre Constant escreveu três livros de referência sobre Galápagos: Ilhas Galápagos – Um Guia de História Natural (2010, 9ª edição, Airphoto International, Hong Kong) Vida Marinha de Galápagos – Um Guia para Mergulhadores de Peixes, Baleias, Golfinhos e Invertebrados Marinhos (2007, 3ª edição, Calao Life, Paris) O Arquipélago das Galápagos (1994, 3ª edição, Paris) em francês. Visite o site dele ou faça seu pedido por e-mail para calaolife@yahoo.com ou .

Também por Pierre Constant no Divernet: MERGULHANDO NO EXTREMO OESTE DE CUBA, NORONHA: UM PONTO DE MERGULHO NO ATLÂNTICO, DIVING LIFOU, UM ATOL FÓSSIL, FLORES, PORTA DE ENTRADA PARA KOMODO, HELL'S BELLS E OUTRAS OFERTAS ESPECIAIS DAS CAVERNA DE YUCATÃ, VANUATU ALÉM DO COOLIDGE e VIAGEM DE MERGULHO: DE MUSANDAM A MUSCAT