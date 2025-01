Obtendo uma visão geral em Wakatobi

Capturando a verdadeira extensão dos recifes de Wakatobi por meio de imagens de grande angular

Não há como negar o apelo de fotografar a vida marinha elusiva que se esconde nos recessos de um recife. No entanto, muitas vezes, os fotógrafos que vêm a Wakatobi correm o risco de ficar tão envolvidos em documentar os pequenos detalhes que acabam perdendo o panorama geral. São essas cenas panorâmicas de recife que mostram o verdadeiro escopo e qualidade de um destino, e a melhor maneira de criá-las é adicionando técnicas de fotografia panorâmica ampla e superampla à mistura de imagens.

Alguns mergulhadores navegam ao longo de um desembarque em Wakatobi. Para capturar a imagem, fiquei acima deles a uma profundidade de 3.6m/12 pés. Configurações da câmera: ISO 200, velocidade do obturador 1/125 seg., lente Tokina 10-17mm ajustada em 10mm, abertura F/5.6, dois Sea & Sea YS-250 ajustados entre metade e um quarto da potência.

Tendo feito diversas viagens à Indonésia Reserva de mergulho Wakatobit, posso atestar que um fotógrafo poderia passar semanas aqui enchendo cartão de memória após cartão de memória com retratos espetaculares da vida marinha e fotos macro, sem nunca ficar sem material de assunto exclusivo. Mas isso é apenas metade da história. Para capturar toda a beleza deste destino, você precisa se concentrar no panorama geral.

Um cenário perfeito

O Wakatobi Resort está cercado por alguns dos recifes de coral mais imaculados do mundo, e isso não é por acaso. O programa histórico de conservação marinha do resort financia uma reserva marinha privada que protege cerca de 20 quilômetros de recifes. A evidência dos seus esforços proactivos de conservação é facilmente aparente na vitalidade dos recifes.

Fotos como a deste mergulhador passando sobre uma enorme mesa de coral (a 9.1 m/30 pés) mostram como é um ótimo lugar estar na plateia. Para capturar a imagem, as configurações da câmera incluíram: ISO 200, velocidade do obturador 1/160 seg., com minha lente olho de peixe Tokina 10-17mm ajustada em 12mm, abertura F/7.1 Para manter a iluminação com aparência natural, os estroboscópios Sea & Sea YS-250 foram definido para meia potência.

Além de permanecer em condições quase intocadas, o terreno subaquático de Wakatobi abrange uma topografia dramática. Existem encostas íngremes de recifes e paredes verticais que se elevam a poucos metros da superfície, cristas submersas e montes submarinos que saltam das profundezas com picos que se erguem nas águas rasas salpicadas de sol. Adicione excelente clareza da água e abundância de luz ambiente e você terá as condições ideais para fotografar em grande angular para mostrar essas vistas com detalhes vibrantes.

Iluminando a Rosa

No local de mergulho de Wakatobi Roma há uma formação gigante de coral em espiral apelidada de “a rosa” por sua forma óbvia quando vista de cima. Achei que minha melhor opção era escolher uma lente olho de peixe e fotografar usando apenas luz ambiente, pois havia muita luz disponível. Usar luzes estroboscópicas serviria apenas para iluminar a pequena quantidade de partículas na coluna de água entre o coral e eu.

A formação de coral gigante apelidada de “a rosa” no local de mergulho de Wakatobi em Roma fica a uma profundidade de 18.3 m/60 pés. Para obter a exposição, as configurações da câmera foram definidas da seguinte forma: ISO 200, velocidade do obturador 1/125 seg. Lente, olho de peixe Tokina 10-17mm ajustado em 10mm, abertura F/5.6, dependendo apenas da luz disponível, sem flashes.

Como não existem linhas retas em um recife, a distorção semelhante a um barril criada pela ótica do olho de peixe raramente é um problema. Na verdade, o oposto é verdadeiro, pois a distorção pode conferir um grau extra de drama ao assunto. Para transmitir uma sensação de escala, fiz meu modelo pairar um metro acima do coral.

Traga o plano de fundo

Quase todo mundo que conheço usa uma configuração de estroboscópio duplo. Embora seja essencial para iluminar o assunto de maneira uniforme em primeiro plano, ao fotografar em grande angular, muitos se esquecem de pensar no fundo. Quando se trata dos trópicos, nada melhor do que equilibrar a luz ambiente com a sua própria iluminação para dar aquele lindo e convidativo fascínio azul.

Acredito firmemente em fotografar manualmente, e isso inclui os flashes. Em Wakatobi, minha saída estroboscópica raramente era definida acima de 3/4 da potência; mais frequentemente, as configurações variavam entre um quarto e meia potência.

Na profundidade de 12.2 m/40 pés. para capturar esta coleção colorida de esponjas e corais moles eu escolho as seguintes configurações de câmera: ISO 200, velocidade do obturador 1/160 seg., lente Tokina 10-17mm ajustada em 12mm, abertura F/6.3, conjunto duplo Sea & Sea YS-250 pouco acima da metade da potência.

Antes de preparar qualquer foto, minha estratégia sempre começa sabendo onde está o sol, observando onde a luz natural está passando do claro para o escuro e fazendo leituras do medidor da luz ambiente através da lente em cada ponto. Isso me permite estabelecer uma linha de base para os valores de abertura. Posso então começar o trabalho para capturar melhor o azul da água ao fundo.

Por exemplo, no local chamado Lorenzo's Delight, encontrei um grande e lindo leque do mar vermelho na parede, a 110 metros de altura. Nessa profundidade, a luz ambiente ainda era muito boa, permitindo-me ficar em 200 ISO com leituras de medidor variando entre f4.5 e f5.6. Aumente o ISO para 400 e é praticamente f/8 e estará lá. Depois de definir os valores de abertura adequados para capturar o azul ideal da água, voltei minha atenção para o recife.

Na profundidade de 33.5 m/110 pés, as configurações da câmera incluem: ISO 200, velocidade do obturador 1/80 seg., lente Tokina 10-17 mm ajustada em 10 mm, abertura F/7.1, dois Sea & Sea YS-250 ajustados manualmente com estroboscópio direito entre meia potência e um quarto, estroboscópio esquerdo com meia potência.

Nessa profundidade, o leque parecia mais marrom escuro do que vermelho, o que eu queria destacar, além de adicionar um mergulhador à cena para dar uma escala ao seu tamanho. Para reter a luz ambiente, diminuí ligeiramente a velocidade do obturador para 1/80 seg. para um valor de abertura de f7.1 (mais menos meio ponto) para manter profundidade de campo suficiente para o ventilador e o mergulhador.

Outro exemplo de fotografar em profundidade é esta imagem (à esquerda) de um mergulhador atrás de um coral mole muito grande a 36.6 m/120 pés. pela lateral de uma parede. Configurações da câmera: ISO 200, velocidade do obturador 1/80 seg., lente Tokina 10-17mm ajustada em 10mm, abertura F/7.1, dois Sea & Sea YS-250 ajustados manualmente entre metade e potência total. Na foto ao lado (o mergulhador passando por um grande barril de esponja a uma profundidade de 16.8 m/55 pés), consegui obter resultados semelhantes com o mesmo ISO 200, mas aumentando a velocidade do obturador para 1/125 seg., enquanto reduzindo a abertura para F / 6.3, a potência do meu Sea & Sea YS-250 para metade da potência.

Todo esse processo pode parecer um pouco metódico, mas lembre-se de que, diferentemente de um peixe, um recife não vai a lugar nenhum. Você tem tempo suficiente para revisar seus resultados e fazer os ajustes sutis necessários para ajustar sua iluminação e composição. Como as telas LCD nem sempre contam toda a história, sempre analiso a imagem reproduzida em comparação com a exibição do histograma da câmera.

Adicionando um assunto

Incluir um tema de vida marinha adiciona escala e impacto às imagens de grande angular. O segredo é encontrar um assunto que seja interessante e acessível. Descobri que os chocos Broadclub nos recifes de Wakatobi podem ser altamente tolerantes com os mergulhadores. Desde que você mantenha seus movimentos lentos e deliberados; eles podem permitir que você chegue bem perto para tirar fotos.

Encontrámos este choco Broadclub cooperativo durante um mergulho na parede a uma profundidade de 12.2 m/40 pés. Configurações da câmera: ISO 200, velocidade do obturador 1/125 seg., lente Tokina 10-17mm ajustada em 13mm, abertura F/8.0, dois Sea & Sea YS-250 ajustados manualmente entre metade e potência máxima.

Incluir um sujeito humano em uma foto grande angular não apenas aumenta o interesse – à medida que as pessoas acham outras pessoas interessantes – mas também aumenta a oportunidade de contar uma história. Em vez de simplesmente nadar pelo quadro, faça com que seu modelo se envolva em algum elemento da cena.

Se você estiver fazendo parceria com outro fotógrafo, um truque fácil é tirar uma foto dele tirando uma foto. E se eles também estiverem fotografando com uma configuração grande angular, provavelmente estão fazendo o mesmo que você. Ao usar lentes olho de peixe em pessoas, a distorção de campo da lente na faixa de 10-11 mm pode às vezes parecer um pouco excessiva. Acho isso especialmente verdadeiro quando os assuntos em um quadro também incluem um animal marinho. Nessas ocasiões, muitas vezes recuo um pouco, favorecendo a faixa de zoom de 13–17 mm.

Para aumentar um pouco mais a aposta, desde que o sujeito ainda esteja cooperando, você pode mudar de posição e fazer com que outro mergulhador se mova lentamente para o local que você acabou de desocupar para criar um retrato de interação marinha. Manter seus movimentos lentos e deliberados para evitar alarme no assunto lhe dará mais tempo e oportunidades fotográficas, em vez de tentar apressá-lo. Exercitar um pouco de disciplina compensa.

Profundidade 7.62 m/25 pés. Configurações da câmera: ISO 200, velocidade do obturador 1/125 seg., lente Tokina 10-17mm ajustada em 17mm, abertura F/8. Levando em consideração que a superfície do peixe em primeiro plano seria altamente reflexiva, a potência estroboscópica foi reduzida para cerca de um quarto da potência nos Sea & Sea YS-250.

Um cardume de peixes adicionará muita vida aos seus ângulos amplos, mas também podem ser assuntos inconstantes, o que exigirá que você antecipe a foto bem antes que ela aconteça. Aqui, novamente, sugiro aplicar a mesma estratégia que uso para tirar fotos gerais de paisagens marinhas; faça leituras do medidor assim que estiver em profundidade. Isso permitirá que você estabeleça uma linha de base para valores de abertura com base nos níveis circundantes de luz ambiente e, em seguida, esteja pronto quando aquele cardume de trevally-olho-grande, peixe-papagaio, barracuda ou peixe-morcego entrar em cena e entrar no alcance.

Concentre-se na vida marinha

Depois de capturar alguns dos impressionantes panoramas dos recifes, você poderá voltar sua atenção para a vida marinha. Durante um mergulho em Roma, encontrei um par de polvos grandes no que parecia ser uma disputa territorial em formação, já que ambos assumiam uma postura ereta a meio metro um do outro.

Dois polvos diurnos juntos. Para este polvo diurno a uma profundidade de 9 m/30 pés, configurações da câmera: ISO 200, velocidade do obturador 1/125 seg., lente Tokina 10-17 mm ajustada em 17 mm, abertura F/8.0, potência de um quarto dupla Sea & Sea YS-250 ajustada manualmente.

Havia água límpida e ampla luz ambiente disponível para mostrar tanto a vibração do polvo em primeiro plano quanto a vista além. Foi necessária apenas uma quantidade sutil de iluminação estroboscópica, já que a distância de trabalho entre a lente e o assunto era inferior a trinta centímetros.

O House Reef de Wakatobi é um ótimo lugar não apenas para paisagens panorâmicas, mas também para uma grande variedade de vida marinha grande e pequena. A uma profundidade de 24.3 m/80 pés. Eu tinha uma das tartarugas verdes residentes no local cruzando a parede. Para a captura, configurações da câmera: ISO 200, velocidade do obturador 1/125 seg., Nikonos R-UW 13mm, abertura F/6.7, Retra Primes duplos ajustados manualmente na metade da potência.

Além de atender mergulhadores recreativos em nitrox, o Wakatobi Dive Resort está bem equipado para lidar com mergulhadores que usam rebreathers, incluindo grupos de até 20 pessoas. Isso é algo que vale a pena considerar com uma riqueza inesgotável de assuntos para fotografar.

Em suma, entre uma excelente mistura de belos recifes, declives e temas únicos da vida marinha, bem como opções e serviços de mergulho flexíveis, Wakatobi é o paraíso dos fotógrafos para fazer tudo, desde aprimorar suas habilidades ou adicionar novos e emocionantes imagens - sejam elas grande angular, macro ou ambas para sua biblioteca de fotos.

Para saber mais sobre Wakatobi, visite Site Wakatobi ou Wakatobi Dive Resort's blog, Wakatobi Fluxo.