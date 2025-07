O mundo oculto dos prados de ervas marinhas de Wakatobi

WakatobiO House Reef ganhou a reputação de ser um dos melhores mergulhos em terra do mundo. Este amplo jardim de corais, que fica a poucos passos da praia, se estende por mais de cinco quilômetros e oferece inúmeras horas de aventuras de mergulho e snorkel. Mas há outra dimensão neste local que não deve ser desperdiçada, e fica ainda mais perto da costa.

Perto da praia, estendendo-se desde a linha da maré baixa até a borda do recife, encontra-se uma área verde. Este é o reino das ervas marinhas e, embora à primeira vista possa parecer nada mais do que um pedaço de grama não cortada no gramado da sua frente, ou 'algas marinhas'. Na verdade, é um ecossistema distinto e fascinante, repleto de uma ampla variedade de criaturas aguardando descoberta.

Um tipo diferente de grama

Embora seja geralmente aceito que a vida veio do oceano e se mudou para a terra, as ervas marinhas aparentemente deram meia-volta em algum momento. Há cerca de 100 milhões de anos, as gramíneas que cresciam em terra começaram a adaptar-se à água salgada e expandiram-se para águas costeiras rasas. Hoje, as cerca de 60 espécies de ervas marinhas encontradas em todo o mundo ainda têm mais em comum com os seus primos terrestres, como algas e outras vegetações marinhas. Tal como as gramíneas terrestres, dependem da luz solar para se alimentarem através da fotossíntese e criam raízes que extraem nutrientes do solo e não da água circundante. São verdadeiras plantas com flores, liberando pólen e sementes que flutuam com as correntes. A única característica que se perdeu na migração de volta ao mar foi a necessidade de um caule grosso para neutralizar as forças da gravidade, já que as folhas de ervas marinhas têm flutuabilidade quase neutra. A capacidade das lâminas de acompanhar o fluxo cria as ondulações hipnotizantes que frequentemente encontramos ao nadar sobre uma pradaria de ervas marinhas.

Mergulho com snorkel nas ervas marinhas em Wakatobi

As ervas marinhas precisam de luz solar abundante e de um fundo marinho macio o suficiente para criar raízes, e é por isso que em lugares como Wakatobi, você as encontrará crescendo apenas em planícies sedimentares rasas entre a costa e o recife. Aqui, elas geralmente formam vastos prados que se estendem da linha da maré baixa até o substrato duro que marca o início do recife, ou em profundidades de água de até 3m-4m. Com muita frequência, mergulhadores e mergulhadores ignoram esses leitos de grama, pois eles nadadeira seu caminho para o recife. Aqueles que sabem, no entanto, prestarão mais atenção àquela faixa de grama entre a costa e o recife, porque esses prados formam um ecossistema rico e diverso, tão importante para o ecossistema marinho de Wakatobi quanto as florestas de manguezais e recifes de corais costeiros da área.

Perto do berçário da costa

Um prado de ervas marinhas é muito mais do que apenas um conjunto de ervas subaquáticas. Essas plantas formam a base de um rico ecossistema que fornece alimento e abrigo para uma variedade de flora e fauna aquáticas. Os prados de ervas marinhas de Wakatobi criam uma teia alimentar diversificada de várias maneiras diferentes. Alguns animais, como as tartarugas-verdes, que são frequentemente vistas nas águas rasas ao redor do resort, alimentam-se diretamente das folhas vivas. Mas mesmo quando não são consumidas diretamente, as folhas de ervas marinhas beneficiam o ecossistema. Muitos dos nutrientes absorvidos do fundo do mar são liberados na coluna d'água, onde se tornam disponíveis para pequenos filtradores. As ervas marinhas também sustentam vida vegetal secundária adicional, incluindo inúmeras espécies de algas, bactérias e plâncton que crescem diretamente nas plantas vivas ou se nutrem das folhas mortas e em decomposição que caem no fundo do mar. Além disso, quando folhas de ervas marinhas vivas ou mortas são levadas pelas correntes, elas alimentam criaturas em ecossistemas que vão desde os recifes e águas abertas até o fundo do mar profundo.

Tartarugas em busca de ervas marinhas

As folhas vivas também criam uma cobertura semelhante a uma floresta que fornece cobertura para pequenos organismos, como peixes juvenis e uma variedade de invertebrados. A sua presença, por sua vez, atrai uma série de predadores. E quando os canteiros de relva estão intimamente associados aos recifes, como é o caso da nossa Casa Reef, tornam-se importantes viveiros para muitas espécies que vivem nos recifes. Estudos científicos identificaram mais de 180 espécies de peixes que vivem nos canteiros de grama de Wakatobi ou os visitam regularmente. Adicione os vários milhares de animais invertebrados que provavelmente serão encontrados aqui e você terá um excelente terreno de caça para avistar criaturas.

High Time

A melhor época para uma visita aos bancos de ervas marinhas de Wakatobi é na maré alta ou perto dela. Isso não só garante amplas profundidades dentro da lagoa para realizar nadadeira chuta sem assorear ou danificar as gramas, também é o momento em que a maioria das espécies transitórias se movem do recife. Sua primeira observação provavelmente será uma tartaruga marinha verde, já que gerações desses répteis aquáticos eclodem na praia do Wakatobi Resort; ao longo dos anos, o resort tem sido um santuário para as tartarugas viverem e se reproduzirem. Você também verá peixes voando por aí, como silver biddys e thumbprint Emperor Fish, junto com diversas variedades de rabbitfish de tons coloridos.

Peixe-cachimbo fantasma nas ervas marinhas

Embora os avistamentos não sejam garantidos, há uma chance maior do que a média de você encontrar chocos ou lulas, patrulhando individualmente ou em bandos, seus corpos pulsando em exibições hipnotizantes. Olhe mais de perto entre as gramas e você pode avistar uma enguia juvenil deslizando entre os talos, ou descobrir uma jovem arraia-de-manchas-azuis pairando perto do fundo. Existem polvo espreitando nos prados também, mas pode ser preciso um olhar atento para descobrir esses mestres da camuflagem. Amplie novamente e você encontrará um nível totalmente novo de vida, com camarões e caranguejos se movendo. Dê uma olhada mais de perto no que a princípio pode parecer um pedaço aleatório de detritos e você pode se encontrar cara a cara com um peixe-cachimbo ou cavalo-marinho. A lista continua, e os avistamentos são limitados apenas pela sua paciência e pela quantidade de tempo que você dedica a explorar esta zona de transição entre praia e recife.

Na próxima vez que você visitar Resort Wakatobi, não deixe de passar algum tempo em águas rasas, descobrindo ainda outra dimensão de um dos ecossistemas marinhos mais ricos do mundo.