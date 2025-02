Como ganhar bilhões – protegendo os pontos de mergulho

Incríveis 33 milhões de mergulhos ocorrem no oceano todos os anos, mas apenas 15% dos locais onde se pratica mergulho autônomo são totalmente protegidos da pesca e de outras atividades destrutivas, de acordo com uma nova pesquisa revisada por pares Mares cristalinos da National Geographic. No entanto, a revitalização dessas áreas desbloquearia o potencial do mergulho como um valioso motor econômico, afirma.

A proteção de pontos de mergulho recreativo traria uma série de benefícios aos turistas, às comunidades locais e à vida marinha, mas, principalmente, geraria uma receita adicional de US$ 2 bilhões, derivada principalmente de taxas de uso pagas pelos mergulhadores diretamente às comunidades locais.

Um ecologista marinho examina um recife nas Ilhas Line, Kiribati (Jon Betz / National Geographic)

As comunidades costeiras do Sul do mundo abrigam cerca de 62% dos mergulhos recreativos e estão prestes a ganhar mais com essa mudança, de acordo com o estudo, que foi realizado por especialistas oceânicos da Austrália, México, EUA e Canadá.

Eles montaram um banco de dados de centros de mergulho, locais de mergulho e preços de milhares de locais no mundo todo para estimar o número de mergulhos anualmente, até que ponto a proteção aumentaria a biomassa e a biodiversidade em uma área e a disposição dos mergulhadores em pagar taxas de acesso para mergulhar em uma Área Marinha Protegida (AMP).

Mergulhador do Pristine Seas na península de Osa, na Costa Rica (Enric Sala / National Geographic)

Eles descobriram que, enquanto 67% de todos os locais de mergulho estavam localizados dentro de AMPs, apenas 15% estavam dentro de áreas altamente ou totalmente protegidas.

Eles então determinaram que a implementação de AMPs altamente e totalmente protegidas em locais de mergulho recreativo existentes aumentaria a demanda por mergulho e o número de mergulhos em 32% (10.5 milhões de mergulhos extras por ano) e aumentaria a receita da indústria de mergulho em US$ 616 milhões anualmente.

O excedente do consumidor – o que alguém está disposto a pagar por uma experiência de mergulho autônomo versus seu custo real – foi estimado em US$ 2.7 bilhões por ano. Os mergulhadores pagariam mais pela experiência, diz o relatório, aumentando a lucratividade do setor.

Nações preparadas para ganhar

“Se você proteger uma área marinha, mais mergulhadores recreativos aparecerão – e eles pagarão mais pelo privilégio de ver uma vida subaquática sensacional”, diz o autor principal Reniel Cabral, um professor sênior da James Cook University na Austrália. “Comunidades e empresas estão deixando dinheiro na mesa ao ignorar os benefícios dos santuários marinhos.”

Amostragem em recifes remotos na região mais ao norte da Reserva da Biosfera Seaflower, na costa da Colômbia (Manu San Félix / National Geographic)

“Só no México, a indústria do mergulho gera receitas anuais comparáveis ​​a todo o setor pesqueiro do país, tornando a conservação marinha não apenas uma necessidade ambiental, mas um imperativo econômico”, é a opinião do coautor do estudo Octavio Aburto-Oropeza, professor da Scripps Institution of Oceanography.

“Dos vibrantes recifes de Cozumel à reserva marinha totalmente protegida de Cabo Pulmo, esta indústria recebe até 1.7 milhão de mergulhadores a cada ano.

“Fortalecer os esforços de conservação e promover o ecoturismo de pequena escala liderado pela comunidade não só elevará a experiência do mergulho, mas também garantirá a sustentabilidade de longo prazo do turismo marinho em todo o mundo.”

Enric Sala mergulhando em Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Egito, Tailândia e EUA foram os países que mais realizam mergulhos autônomos, com quase 3 milhões por ano em cada local, enquanto Indonésia, Egito e Austrália realizam a maioria dos mergulhos em AMPs totalmente ou altamente protegidas.

Filipinas, EUA e Indonésia hospedam a maioria dos mergulhos em águas desprotegidas – e são os países que mais se beneficiariam da designação de santuários em pontos de mergulho.

Os locais populares representam menos de 1% de todo o oceano, mas protegê-los atrairia mais e maiores espécies de vida marinha, o que os tornaria muito mais atraentes para mergulhadores.

O resultado do transbordamento

Mergulho com tubarões nas Bahamas (PADI)

Pesquisas indicam que AMPs totalmente protegidas podem ajudar a restaurar populações de peixes em 500% em média, produzir peixes maiores ao longo do tempo e ajudar a repor as áreas de pesca ao redor da área por meio do transbordamento da vida marinha.

Um recente estudo mostra que a captura de pesca por unidade de esforço aumenta em média de 12 a 18% perto dos limites de grandes AMPs totalmente protegidas.

Mergulhadores do National Geographic Pristine Seas medem a maior colônia de corais do mundo nas Ilhas Salomão (Manu San Félix / National Geographic)

O custo de criação e manutenção das AMPs poderia ser rapidamente compensado por lucros adicionais do turismo, diz a Pristine Seas.

A pesquisa calculou que a operação de AMPs adicionais (incluindo fiscalização) que totalizam 1% do oceano global custaria até US$ 1.2 bilhão, mas que as taxas de acesso dos mergulhadores poderiam gerar receita mais do que suficiente para cobrir esses custos.

Em contraste, em 2020, os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e outras grandes nações pesqueiras gastaram mais de US$ 10 bilhões de dinheiro público para apoiar suas pescarias.

Enric Sala no lago de águas-vivas de Palau (Manu San Félix / National Geographic)

“Conclusão: a proteção dos oceanos beneficia a vida marinha, as comunidades costeiras e as empresas”, afirma o fundador do Pristine Seas, Enric Sala.

“Proteger os locais de mergulho da pesca e de outras atividades prejudiciais pode gerar novos fluxos de renda e beneficiar mais pessoas. Está cada vez mais claro que os esforços para proteger 30% do oceano até 2030 são ainda mais benéficos do que pensávamos.”

Mergulhadores em um recife do Mar Vermelho (PADI)

Pristine Seas faz parte da National Geographic Society dedicada à ciência e à produção cinematográfica, mas é independente da National Geographic Publishing e de seu braço de mídia. Seu novo estudo, Áreas Marinhas Protegidas para Turismo de Mergulho aparece em Relatórios Científicos.

