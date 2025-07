Identificação de fato dos mergulhadores: o naufrágio do navio pirata de £ 100 milhões

Arqueólogos mergulhadores acreditam que finalmente estabeleceram a identidade de um naufrágio no Oceano Índico — e parece ter sido vítima de um dos maiores saques piratas de todos os tempos.

Em 8 de abril de 1721, o galeão armado português Nossa Senhora do Cabo, que havia começado sua vida como um navio de guerra holandês, foi capturado perto da ilha da Reunião. Uma forte tempestade o deixou encalhado e vulnerável a ataques, com a perda de seus mastros e cerca de dois terços de seus 72 canhões.

Construção naval holandesa por volta de 1700 (CHSP)

As últimas pessoas que sua tripulação gostaria de encontrar naquele momento eram o famoso pirata francês Olivier “The Buzzard” Levasseur e seu colega inglês John Taylor.

O navio navegava pela África, de volta para casa, em Lisboa, partindo do porto português de Goa, na Índia, transportando barras e moedas de ouro e prata, pedras preciosas, porcelana chinesa, tecidos e arte sacra, avaliados em mais de £ 100 milhões, em valores atuais.

Esquecidas pelos piratas: moedas de ouro cunhadas na virada dos séculos XVII/XVIII encontradas no naufrágio de Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

Também estavam a bordo 200 moçambicanos escravizados — 60 dos quais morreram quando o navio foi tomado — o vice-rei português cessante, que mais tarde seria libertado em troca de um resgate, e o arcebispo de Goa, cujo destino é desconhecido.

Os piratas navegaram mais de 600 km para o sul até Madagascar com o Nossa Senhora do Cabo a reboque para dividir seu saque no refúgio isolado da ilha pirata de Sainte-Marie, agora conhecida como Nosy Boraha, na costa leste de Madagascar.

Levasseur reformou o navio ali, renomeando-o Vitorioso, mas ele e Taylor mais tarde se separaram após uma disputa, e o Buzzard queimou e afundou o navio perto da ilha.

Dificuldades de mergulho

O Centro de Preservação de Naufrágios Históricos (CHSP), sediado em Massachusetts, vem investigando este e outros locais de naufrágios na costa de Nosy Boraha desde 1999, embora seu trabalho de escavação tenha sido dificultado pelas espessas camadas de areia e lodo que agora praticamente envolveram o local do naufrágio.

Anomalias mapeadas na área usando sonar de varredura lateral (CHSP)

Primeira imagem de perfil sub-inferior de Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

“Depois de passar anos mergulhando nesses locais, o maior desafio inicial foi o afastamento da área”, disse o cofundador e diretor do CHSP, Brandon Clifford. Divernet“Tivemos que enviar tudo, desde compressores e chumbo até cilindros e outros equipamentos.

“Curiosamente, alguns dos nossos equipamentos antigos que deixamos para trás ajudaram a estabelecer um centro de mergulho local.

Fatores ambientais também podem ser difíceis. Como em muitos portos, a visibilidade cai rapidamente após a chuva. O fundo é lamacento, por isso é importante manter a coluna d'água limpa durante o trabalho.

Condições turvas de mergulho em Sainte Marie (CHSP)

Há também um tráfego considerável de cargueiros entre Madagascar continental e Sainte Marie. Navios modernos ainda atracam no mesmo local onde piratas outrora atracavam seus navios.

Clifford e Mark Agostini, coautores de um novo relatório sobre o naufrágio, acreditam agora que a quantidade de evidências arqueológicas marinhas que acumularam, incluindo análises estruturais e cerca de 3,300 artefatos e fragmentos recuperados, combinados com relatos de fontes primárias de atividades piratas, construíram um caso irrefutável de que o navio foi o Nossa Senhora do Cabo.

Fragmentos de cerâmica recuperados do sítio (CHSP)

Xícaras de porcelana e fragmentos de louça foram encontrados in situ no local do naufrágio (CHSP)

Corresponde à descrição

Características distintivas do navio das Índias Orientais português, como futtocks duplos (vigas curvas formando a parte inferior da costela de um navio), vigas transversais e juntas de madeira, todas se encaixam na descrição do navio, assim como as dimensões de 30 x 10 m do naufrágio.

A embarcação foi construída usando uma combinação de madeiras nobres, como teca e carvalho, fixadas com pregos de liga de cobre com cabeças redondas e hastes quadradas, tudo consistente com as embarcações oceânicas portuguesas da época.

A maioria dos tesouros teria sido dispersada, enriquecendo os piratas, mas os mergulhadores encontraram uma série de itens sagrados de madeira e marfim católicos, além de cerâmicas, moedas e pequenos itens que não teriam valor na época.

Placa de marfim com a inscrição 'INRI' (Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus) (CHSP)

Estatueta da Madonna (CHSP)

Inscrições definitivas no casco, gravuras de canhões ou placas de identificação ainda não foram encontradas pelos mergulhadores, mas eles ainda planejam realizar a datação da madeira, o que é desafiador considerando os tipos de madeira utilizados. Eles também estão ansiosos para encontrar qualquer evidência da ponte que se sabe ter sido modificada por Levasseur quando ele reformou o navio.

Clifford e Agostini acreditam que cerca de 10 navios piratas ou sequestrados foram afundados ou naufragados perto de Sainte Marie durante a "Era de Ouro da Pirataria" (1650–1725), com pelo menos quatro outros locais acessíveis esperando para serem explorados.

Estatueta de Cristo em marfim no Sítio Nossa Senhora do Cabo (CHSP)

Eles também dizem que se a sua identificação do Nossa Senhora do Cabo sustenta que “as implicações são substanciais”.

“Isso representaria um navio de tesouro capturado por piratas, confirmado arqueologicamente, único da Era de Ouro da Pirataria, e um caso raro em que a carga religiosa do império português, fisicamente documentada no Oceano Índico, auxiliou em tal identificação”, afirmam os mergulhadores arqueológicos em seu estudo, que pode ser encontrado no site do Centro de Preservação de Naufrágios Históricos. site do produto.

Também na Divernet: RESOLVIDO: O MISTÉRIO DO CARVÃO NO NÁUFRAGO DE BARBA NEGRA, OSSOS DE PIRATA ENCONTRADOS EM NAUFRÁGIO EM CAPE COD, BARBA NEGRA DESTINOU A ENCALHAR O NAVIO, O QUE OS PIRATAS GOSTAVAM DE LER