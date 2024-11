Mergulho solo com os tubarões de Tiger Harbour

EKREM PARMAKSIZ acaba de voltar de um local icônico de mergulho com tubarões no sul das Maldivas, onde, com permissão para mergulhar fora do ambiente habitual do grupo, ele esperava obter uma compreensão mais profunda de como os tubarões-tigre se comportam.

A primeira vez que fui a Fuvahmulah foi em fevereiro, a primeira de duas viagens que planejei fazer em 2024. Meu propósito? Explorar o refúgio de tubarões-tigre mais populoso do mundo e conhecer as criaturas magníficas desta ilha remota.

Nos últimos oito anos, muito foi dito sobre este local nos extremos do sul das Maldivas. Anteriormente negligenciado como destino turístico, milhares de pessoas agora viajam para Fuvahmulah anualmente para mergulhar com esta espécie icônica. Fiquei muito curioso: era a minha vez de tentar.

Meados de fevereiro é a melhor época da temporada em Fuvahmulah, e tudo ocorreu perfeitamente. No final da viagem, eu tinha feito 14 mergulhos específicos com tubarões-tigres com um grupo de biólogos marinhos italianos sob a direção de Francesca Reinero. Eles estavam realizando fotogrametria a laser para medir e identificar indivíduos.

Era de suma importância para mim, como conservacionista de tubarões, observar e fotografar os tigres em primeira mão. Quando deixei a ilha depois de uma semana, tinha um plano claro de retornar em outubro para mais observações.

Eu queria observar de perto a interação dos tubarões-tigre em Fuvahmulah, porque a mesma espécie de tubarão pode se comportar e agir de forma diferente em habitats diversos e sob certas circunstâncias.

Permissão especial

Tubarões-tigre são conhecidos por serem predadores de topo agressivos, ficando atrás apenas dos grandes tubarões brancos em termos de número de ataques registrados a humanos. Eles são naturalmente muito curiosos, o que os ajuda a descobrir fontes de alimento, mas isso infelizmente é responsável por alguns desses incidentes.

Fuvahmulah hospeda uma agregação sem precedentes de tubarões-tigre durante todo o ano, com 250 indivíduos identificados. É o local ideal no mundo não apenas para mergulho recreativo, mas também para fins específicos de observação e pesquisa científica.

Para interação e observação próximas, precisei de uma permissão especial do centro de mergulho. Obtê-la não foi fácil, porque os ilhéus e os centros estão naturalmente preocupados com quaisquer incidentes potenciais que possam prejudicar o turismo de mergulho.

Esta permissão permite um certo tipo de liberdade, permitindo encontros muito próximos com esses animais majestosos. Minha viagem foi principalmente sobre mergulho solo com os tubarões-tigre, separado de um guia de mergulho, mergulhador de segurança ou mergulhadores recreativos.

Normalmente, durante os mergulhos com tigres em Fuvahmulah, os mergulhadores são obrigados a permanecer em grupo, parados atrás de um penhasco para observar os tubarões se alimentando.

Dias no Porto

Ao obter a liberdade necessária, fiz um plano com os três guias de mergulho. Uma vez que a alimentação estivesse completa, eu mergulharia sozinho no fundo arenoso do Tiger Harbour (anteriormente conhecido como Tiger Zoo).

Quando os tubarões chegavam, eu ia sozinho e me aproximava. Por segurança, dois guias de mergulho sempre cobriam minhas costas enquanto o tráfego de tubarões se intensificava.

A alimentação em Fuvahmulah era feita de duas maneiras: escondendo restos de atum sob pequenas pedras e iscando do barco. Ambos os métodos eram feitos com respeito e, como regra, ao alimentar e iscar todos os guias de mergulho recuavam da cena por causa do perigo potencial.

No total, fiz 12 mergulhos com tubarões-tigre (26 encontros registrados, incluindo os mergulhos de fevereiro) em Tiger Harbour. Este local em forma de ferradura, com uma profundidade de 8-10 m, está localizado fora do porto principal. A abundância de tubarões-tigre aqui faz com que seja uma visita obrigatória para qualquer mergulhador.

Todos os mergulhos foram muito intensos. Enquanto os guias ao meu lado estavam extremamente estressados ​​por causa da baixa probabilidade de uma mordida indesejada, eu me senti à vontade durante cada encontro próximo, graças aos meus 15 anos de experiência em mergulho com tubarões e, talvez, boas vibrações.

Tanto em fevereiro quanto em outubro, tubarões-tigre foram abastecidos diariamente, o ano todo, e a agregação foi completamente dominada por fêmeas. Entre as dezenas de tubarões que observei, apenas um era macho. E a maioria das fêmeas estava prenhe.

Sabemos que Fuvahmulah oferece condições adequadas para a gestação, devido ao fornecimento de alimentos e águas mornas durante todo o ano.

Antes de darem à luz, os tubarões-tigre preferem habitats costeiros rasos para a segurança de seus filhotes, embora não se saiba cientificamente se eles dão à luz ao redor da ilha. Uma coisa é certa: para a gestação, eles escolhem as águas protegidas de Fuvahmulah.

Predadores de topo perfeitos

Também observei algumas fêmeas adultas com cicatrizes de acasalamento muito profundas no corpo. Algumas fêmeas exibiam feridas curadas, enquanto outras tinham ferimentos frescos e abertos.

Durante os encontros, também notei frequentemente que, enquanto os tubarões grávidos eram calmos, os indivíduos mais jovens eram hiper-inquisitivos. Os jovens também eram bem grandes, apoiando a teoria de que os menores provavelmente evitam a área antes de atingirem um certo tamanho para escapar da predação elevada (tubarões-tigres são conhecidos como canibais).

Uma hierarquia distinta entre os tubarões era óbvia. Os menores sempre cediam o campo quando sentiam a presença majestosa dos adultos. Em casos em que me esforcei para ter contato próximo com os jovens, eles preferiram fugir de repente, enquanto as fêmeas adultas eram destemidas no mesmo contexto.

Tubarões-tigre também exibem comportamentos distintos em comparação a outras espécies. Eles minimizam o gasto de energia e aumentam suas chances de sucesso na caça ao se aproximarem furtivamente de presas desavisadas, evitando o desperdício de energia de perseguir presas que já estão cientes deles e podem escapar facilmente.

Esse comportamento é igualmente válido em suas interações com humanos. Sempre que eles notavam que eu estava me aproximando gentilmente, eles mudavam abruptamente de direção e se afastavam. Eles nunca tentaram me perseguir quando eu estava totalmente ciente de sua presença e olhando para eles.

Qualquer movimento sutil, como um giro lento da cabeça ou um levantar de mão, sempre os fazia escapar ou desviar. Isso ilustra ainda mais por que eles são os predadores de ponta perfeitos da caça furtiva. Era como se pudessem sentir a menor mudança física na coluna d'água à distância.

Vigilância reforçada

Em algumas ocasiões, contei mais de 10 tubarões no mesmo local. Durante certos encontros, alguns indivíduos pareciam excessivamente ousados ​​e aventureiros, forçando-me a direcioná-los para longe com minhas mãos, o que exigia vigilância redobrada quando estavam mais próximos. Mergulhadores de segurança atrás de mim estavam incessantemente afastando aqueles que se aproximavam furtivamente.

Os melhores encontros de contato próximo ocorreram quando os tubarões agarraram os restos de atum (cabeças de peixe, tripas e assim por diante) colocados sob pequenas pedras pelos guias de mergulho. Nesse ponto, eles se tornaram realmente ferozes.

Este era o momento de ficar particularmente cauteloso, pois eles começaram a ir diretamente em minha direção sem hesitação. Mas geralmente, depois de se fartarem, eles deixavam o local, deslizando suavemente para a escuridão. Outros deslizavam com um olhar cauteloso. Alguns se aproximavam cuidadosamente, curiosos, mas cautelosos.

Assim como os humanos, os tubarões-tigres têm diferentes traços de personalidade. Cada tubarão é um indivíduo com suas preferências e comportamentos únicos.

Observar sua gama de respostas em diversas situações ajuda a interpretar e prever melhor como certos tipos de predadores se comportam perto de humanos.

Em nenhum momento me senti ameaçado, mesmo durante close-ups extremos. Na maioria dos casos, eu estava realmente à mercê deles, mas nenhuma tentativa de mordida ocorreu. Tubarões-tigre são altamente inteligentes, e eu nunca acreditei que estivéssemos no menu.

Embora seja considerada a maior concentração de tigres conhecida no mundo, com mais de 250 indivíduos, as águas desta ilha remota são seguras e divertidas para mergulhar.

Após registrar esses 26 mergulhos em duas temporadas no mesmo ano e conversar com biólogos marinhos residentes, guias locais e pescadores, acredito que essa grande agregação e baixa probabilidade de agressão provavelmente se devem às fontes de alimento de baixo esforço, à alimentação por pescadores e centros de mergulho e à abundância de atum (Thunnus Albacares e Katsuwonus pelamis) e outras espécies de peixes pelágicos, e a sensação de proteção proporcionada pelas águas de Fuvahmulah.

Embora se saiba que os tubarões-tigre podem migrar grandes distâncias (mais de milhares de quilômetros), dados científicos mostram uma clara fidelidade ao local em adultos e residência em juvenis.

Big Mama

Uma anedota muito interessante: uma famosa fêmea adulta de tubarão chamada Big Mama foi avistada nas águas ao redor da capital, Malé. Depois de ficar lá por uma semana, ela retornou a Fuvahmulah. Isso aconteceu dez dias antes de eu chegar. Acho que isso descreve o quadro geral da dinâmica populacional natural de tubarões-tigre aqui.

Em Fuvahmulah, você pode encontrar tubarões-tigre em todos os mergulhos porque eles estão literalmente em todos os lugares, mesmo em locais de mergulho remotos. Apesar de serem considerados predadores de ponta e caçadores furtivos, nenhum incidente foi registrado nas águas de Fuvahmulah. Isso se deve principalmente a fatores como escolha de presas, uso de habitat e níveis de atividade.

Mergulhadores, não mergulhadores, mergulhadores livres e até mesmo praticantes de snorkel aproveitam a presença desses animais magníficos sem medo. Eles são criaturas realmente calmas e fáceis de lidar.

Em todos os mergulhos fui acompanhado por um grupo entusiasmado de guias de mergulho: Safdhar, Izzu e Asfhag, do Clube de mergulho Fuvahmulah. O centro de mergulho forneceu suporte e assistência excepcionais em todas as etapas, tanto debaixo d'água quanto acima d'água. Eles garantiram encontros seguros e abrangentes sem comprometer os protocolos essenciais de mergulho.

Este centro de mergulho bem preparado conta com seis guias de mergulho, dois grandes barcos, um aconchegante centro de mergulho e um hotel.

Não muitos anos atrás, havia apenas um centro de mergulho e três hotéis. Agora, há 11 centros e mais de 30 hotéis.

Fuvahmulah está se tornando um novo destino de mergulho no mundo todo, com suas águas ricas repletas não apenas de tubarões-tigre, mas também de outras espécies pelágicas, como tubarões-martelo-recortados, tubarões-raposa e tubarões-baleia, arraias-manta oceânicas e baleias-cabeça-de-melão.

A propósito, a Netflix está muito interessada neste paraíso remoto e planeja gravar um novo reality show lá em junho de 2025.

