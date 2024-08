Os planos de espinhel das Maldivas colocam em risco a reputação pró-tubarão 

Cientistas internacionais, incluindo do Reino Unido, apelam ao governo das Maldivas para que reconsidere os seus planos para trazer de volta a pesca destrutiva com espinhel – e esperam contar com o apoio dos mergulhadores preocupados que visitam as ilhas do Oceano Índico em busca de experiências com grandes animais.

A pesca com palangre ameaça espécies específicas e capturas acessórias e aumenta a pressão sobre as populações de atum já sobreexploradas, das quais dependem os pescadores locais de pequena escala, afirmam os cientistas.

O projecto de regulamento das Maldivas permitirá o desembarque de capturas acessórias de tubarões, ameaçando o seu estatuto de espécie de santuário de tubarões e raias.

O palangre iria efectivamente reiniciar a pesca de tubarões nos atóis e, ao também ameaçar unidades populacionais de peixes cruciais, afectaria negativamente a saúde dos oceanos, os meios de subsistência dos pescadores individuais que operam de forma sustentável, e também os rendimentos do turismo, argumentam os activistas.

Arraia Manta (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

O rendimento dos pescadores seria afectado pela concorrência da pesca no exterior, enquanto o esgotamento dos recursos haliêuticos necessários para alimentar as comunidades costeiras poderia tornar-se uma preocupação humanitária.

O palangre é conhecido pelas suas elevadas taxas de captura acidental, incluindo espécies vulneráveis, que podem afetar gravemente a biodiversidade marinha. “O palangre representa uma de fato levantamento da proibição de longa data da pesca de tubarões que tem sido fundamental para reconstruir a saúde da vida marinha nas Maldivas”, afirmam os ativistas.

A captura acidental afeta espécies ameaçadas de tubarões, bem como raias manta, tartarugas e aves marinhas, ao contrário dos métodos de pesca tradicionais, como a vara e a linha, que minimizaram as taxas de captura acidental.

As tartarugas também estariam ameaçadas (David P Robinson/Ocean Image Bank)

Os navios de bandeira estrangeira começaram a pescar com palangre nas Maldivas em 1985. A prática foi proibida em 2010 devido a questões de gestão, mas reabriu no ano seguinte, antes de, em resposta a novas irregularidades, o governo decidir parar de emitir novas licenças em 2019.

A Aliança Oceânica das Maldivas (MOA) de empresas e ONGs fez parceria com a União dos Pescadores de Atum de Albacora para lançar uma petição através do OnlyOne, apelando à comunidade internacional para que consciencialize o governo sobre as repercussões ecológicas, económicas e de reputação do palangre.

A campanha #AgainstLonglining

Os cientistas do Reino Unido que apoiam a campanha #AgainstLonglining incluem Daniel Pauly, um biólogo marinho considerado um dos cientistas pesqueiros mais citados do mundo, e o Prof Callum Roberts, um biólogo de conservação marinha da Universidade de Exeter.

“As Maldivas são líderes globais na conservação dos oceanos, tendo protegido as suas águas da pesca de tubarões, arraias e tartarugas desde 2009”, afirma Roberts.

“Retomar a pesca com espinhel seria uma forma altamente eficiente de dizimar a icónica vida selvagem oceânica e desperdiçar essa reputação arduamente conquistada.” Os mergulhadores podem assinar o petição aqui.

