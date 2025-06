Por que nunca me canso das Maldivas

Com a câmera em punho, RICHARD ASPINALL relaxa no Atol de Malé Norte, onde as cores brilhantes abaixo da linha d'água certamente deixarão uma impressão duradoura. De qualquer forma, qual o problema em brincar com peixes?

Poucas coisas são melhores na vida do que acordar com a vista do oceano, que banha suavemente uma praia de areia branca a poucos metros de distância, e o céu azul se estende até o horizonte. A exuberante vegetação tropical e as palmeiras no alto criam uma sombra acolhedora enquanto balançam ao sabor da brisa suave.

Que prazer imenso é ver o sol nascer, sabendo que o trabalho está longe, e tudo o que você precisa fazer é saborear um delicioso café da manhã e encontrar o centro de mergulho. Bem-vindo às Maldivas.

Este país milagroso de ilhas no topo de uma cordilheira no Oceano Índico há muito define o "luxo tropical". Contando com alguns dos melhores pontos de mergulho do mundo, sua gloriosa extensão de atóis rente ao Equador o torna um destino que você pode visitar repetidamente, especialmente quando sentir que merece alguns mergulhos tranquilos e um pouco de mimo.

Quando surgiu a oportunidade de me hospedar no resort OBLU NATURE, na ilha de Helengeli, agarrei a oportunidade. Eu já tinha vivido em um liveaboard nas Maldivas há cerca de um ano e, embora eu...

sempre entusiasmado com os mergulhos de alta energia e muitas vezes com correntes altas de um dos itinerários “Melhores de”,

a ideia de uma vila de luxo em uma ilha parecia perfeita.

Isso também significava que meu parceiro que não mergulhava poderia vir junto. Uma chance de estarmos juntos e aproveitarmos o mergulho: o melhor dos dois mundos.

Cena de recife colorido

A viagem nos levou de Newcastle, passando por Dubai, até Malé, a capital das Maldivas. Passamos uma noite em um hotel perto do aeroporto para descansar da viagem antes de pegarmos o rápido passeio de lancha para o norte, até Helengeli. A ilha é uma fina faixa de areia coralina e verde tropical que forma uma pequena parte da borda nordeste do Atol de Malé Norte (Kaafu).

Ao aproximar-se do OBLU NATURE, você verá primeiro as vilas sobre a água e o pequeno cais, onde os tradicionais cavalos de trabalho de madeira do Oceano Índico, dhonies, descanse entre mergulhos e passeios de barco ao pôr do sol.

Uma rápida recepção da equipe e a sugestão de instalarmos o aplicativo do resort em nossos celulares foram prontamente atendidas, e fomos conduzidos à nossa acomodação. Eu havia pedido uma vila na praia para aproveitar a sombra das palmeiras. Como ruiva e morando na Escócia, preciso me proteger do sol.

As vilas sobre a água aproveitam o nascer ou o pôr do sol, dependendo da direção para a qual estão voltadas, e ficam um pouco mais distantes do restaurante central do resort, do bar, do concierge e do centro de mergulho, embora seja muito fácil se locomover a pé, e haja um serviço de transporte tipo carrinho de golfe em operação.

Dhonis são os cavalos de batalha das Maldivas (OBLU NATURE Helengeli por SENTIDO)

O resort (OBLU NATURE Helengeli por SENTIDO)

O centro de mergulho

Depois de verificar rapidamente meu equipamento fotográfico e realizar um teste de pressão de vácuo na minha caixa (como eu amo aquela "luz verde piscante de felicidade"), caminhei pelo caminho central ladeado por palmeiras e encontrei o TGI Helengeli.

O centro é bem sombreado – ideal para experimentar o equipamento de mergulho – e fica a apenas uma curta caminhada do cais e do dhonies. A equipe tinha um cilindro de 15 litros me esperando com 30% de enchimento.

Depois da papelada habitual, recebi meu kit — equipamento padrão de centro de mergulho de fornecedores conhecidos — e estava a caminho do meu primeiro mergulho da viagem.

Centro de mergulho TGI Maldivas (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

A TGI opera um sistema bastante padrão de dois mergulhos matinais, um mergulho à tarde e um mergulho noturno mediante solicitação. Os cerca de 30 locais visitados regularmente fazem parte da cadeia externa de pequenas ilhas e recifes que define o nordeste do Atol de Malé do Norte.

Esses locais têm nomes maravilhosos, como Kagi Kuda Kangu e Boda Gaa Faru. Se você ainda registra seus mergulhos, estas são palavras que é um prazer escrever.

Uma jovem tartaruga-de-pente observa Richard Aspinall

Os mergulhos à tarde costumam ser realizados mais perto do resort, em áreas mais abrigadas. As correntes podem ser mais fortes à tarde, embora a estação e a maré dificultem bastante a previsão. Antes de cada mergulho, um guia verifica a corrente, que determina como o local será abordado. Felizmente, seguir a corrente é a norma.

Nosso primeiro mergulho foi em uma parede, formando um lado de um canal ou kandu. Canais podem ser muito divertidos com correntes rápidas, mas geralmente são ruins para os fotógrafos, que os afastam de seus assuntos!

Felizmente, a correnteza estava fraca naquele dia e, em poucos minutos, avistei minha primeira tartaruga e entrei no ritmo feliz do mergulho.

Tentei capturar alguns borrifos de coral antes de ir para a superfície para aproveitar cardumes de peixes-fuzileiros, pargos-de-linha-azul e peixes-borboleta-de-colar na última meia hora do mergulho de 60 minutos.

Para mim, as águas rasas são onde os recifes das Maldivas realmente brilham. O fundo arenoso que afunda nas profundezas desperta pouco interesse, embora sempre valha a pena ficar de olho, pois podemos ver vários tubarões-de-pontas-pretas e-de-pontas-brancas-de-recife passando abaixo de nós.

Kandus estão entre os pontos de mergulho típicos das Maldivas. Mesmo com correnteza moderada, podem ser muito relaxantes: mantenha o recife de um lado, siga o guia e fique com seu parceiro.

Sim, você precisa seguir todas as regras normais, mas é um mergulho tranquilo. Ocorreu-me que, se esta fosse sua primeira viagem de mergulho após a qualificação, talvez, ou uma viagem para aprimorar seu aprendizado e base de habilidades, este mergulho seria praticamente perfeito.

Peixe-borboleta de colarinho

Mesmo sob o sol tropical em plena força, a luz artificial (aqui fornecida pelos estroboscópios de Richard) realça as cores espetaculares do recife

Dormi bem naquela noite, ajudado por alguns mojitos no bar, e minha esposa relatou coisas excelentes sobre o spa.

Maha Tila

O destaque do dia seguinte seria Maha Thila, um mergulho com excelentes números de peixes-palhaço da espécie local de patas pretas e do peixe-palhaço de Clark, mais comum. Estes últimos são muito mais efervescentes e permitem fotos fáceis enquanto se amontoam em uma anêmona-de-ponta-de-bolha – neste caso, um esplêndido espécime vermelho.

Peixe-palhaço de patas pretas

À medida que a corrente aumenta um pouco, ela levanta as saias desta anêmona

thilas são um tipo de recife melhor descrito como pináculos subaquáticos e distintos de um Rotação pois não rompem a superfície. Ambos são ótimos mergulhos, sendo os menores ideais para passeios antes de uma parada de segurança em águas rasas, onde tartarugas costumam ser vistas descansando.

Entre os canais, cantos e mergulhos nas paredes do kandus, eu estava ansioso para pegar minha lente macro. O primeiro mergulho para "observar bichinhos" na esquina do recife doméstico acabou em uma deriva de corrente média em meio a cardumes de pargos – lindo, mas não era o que eu queria.

Tive que esperar até o dia seguinte para poder explorar um local chamado Trix Caves. Não são exatamente cavernas, mas sim saliências profundas onde os corais projetam uma sombra permanente sobre o que parecem ser grandes sulcos escavados na lateral do recife.

Essas "cavernas" sombreadas estavam repletas de vida e, em meio aos corais-chicote, hidrozoários e gorgônias. Eu me diverti muito caçando pequenos gobies e nudibrânquios.

A visibilidade muito boa permite que Richard tente capturar a paisagem mais ampla do recife

Tochas são essenciais para locais como este; caso contrário, são lugares sem graça e desinteressantes, perdidos na penumbra de suas sombras. Mesmo uma pequena tocha revela uma riqueza de tons de vermelho, rosa e violeta, e um nível de detalhe impressionante nas espécies que adoram sombra e cobrem a rocha.

Gobi coral-chicote

Minhocas de árvore de Natal

Como em todos os mergulhos nas Maldivas, tudo pode acontecer, e por volta dos 20 m e na metade do mergulho, encontramos um casal de tubarões-lixa descansando juntos. Esses peixes tolerantes podem ser acessíveis, mas depois de uma única... foto Deixei-os sozinhos para dormir.

Enfermeira Tubarão

Cavernas de Doris

Um mergulho semelhante nas Cavernas Doris certa tarde revelou mais vida macroscópica, embora eu estivesse amaldiçoando minha visão cada vez mais fraca. Optei por alguns retratos de peixes e aceitei o desafio de fotografar os ariscos gobies-de-fogo-vermelhos que vivem em tocas na areia de coral.

Um par de gobies de fogo vermelho

Os peixes-gavião, assim como os gobies, são bons temas para retratos

Antes que eu percebesse, eu estava no meio da viagem e uma visita ao spa era necessária. Eu não sou um

frequentador natural de spa, mas estou começando a apreciar a sinergia spa/mergulho e, como minhas costas doloridas

foi espancado e empurrado por uma mulher minúscula com força sobre-humana, refleti sobre

o que resorts como o OBLU NATURE nesta maravilhosa ilha de Helengeli oferecem.

Vários tratamentos estão disponíveis, incluindo pedras quentes e massagem balinesa. Reservei outro tratamento pelo aplicativo para a manhã da nossa partida, para facilitar o voo de volta. Foi incrível!

O spa (OBLU NATURE Helengeli por SENTIDO)

Este foi um mergulho tranquilo e relaxante, sem estresse e ideal para mergulhadores experientes que buscam um pouco de luxo, bem como para novatos ansiosos para se aventurar e ganhar confiança, talvez hospedando-se com familiares ou um ente querido (eu disse que havia uma vila de lua de mel?) e fazendo um bom número de mergulhos, além de passar um tempo de qualidade juntos.

Falando nisso, preciso mencionar os restaurantes. O Grill, como é conhecido, fica à beira da praia, aproveita a brisa da noite e atende a todos os tipos de dieta. Se você gosta de peixe, este é o lugar ideal para você.

O meu restaurante favorito dos três se chama Raga Route. De certa forma, é um pouco como as Maldivas como um todo – influenciado pela cultura e culinária indianas, mas com seu toque próprio. A comida era suntuosa, delicadamente temperada e rica. Imperdível.

O restaurante maior, tipo buffet, do resort também era excelente, com diferentes "estações" oferecendo culinária internacional. Felizmente, a academia do resort ajudará a queimar as calorias recém-adquiridas!

O recife da casa

Para muitos hóspedes, o recife da casa pode ser a primeira experiência com o mundo subaquático. Os hóspedes podem pegar emprestado um kit de mergulho com snorkel de cortesia e, desde que permaneçam nas áreas demarcadas, podem passar o dia todo observando o mundo subaquático passar.

O recife em si é essencialmente uma continuação da parte subaquática da ilha, longo e estreito, entre duas estruturas recifais maiores. Imagino que muitos hóspedes experimentem o mergulho com snorkel antes de decidirem por uma sessão de mergulho experimental com a TGI. Obter uma certificação básica aqui, para muitos, certamente seria melhor do que uma pedreira fria no Reino Unido, embora eu saiba que alguns discordariam.

Moreia

Lagosta espinhosa

O recife é ideal para mergulhos noturnos e observação de outras criaturas, e eu teria ficado feliz em passar muito mais tempo do que os 45 minutos padrão de um mergulho noturno.

Eu também estava me saindo muito bem com o gás e poderia ter dispensado o cilindro de 15 litros que havia pedido, mas é bom saber que eles estão disponíveis. Os perfis de mergulho da semana fizeram com que mergulhos de uma hora com bem mais de 50 bar na superfície fossem a norma.

O que eu não esperava de um mergulho noturno era um encontro breve, mas maravilhoso, com um tubarão-de-pontas-brancas-de-recife. Normalmente tímido, este peixe em particular, caçando no escuro, nadou até mim e olhou rapidamente para minha câmera antes de ir embora em disparada.

Tubarões de recife de pontas brancas são comuns nas Maldivas, mas raramente você vê um chegando tão perto

Mergulhar no recife durante o dia também é um prazer e, sob a forte luz tropical e a excelente visibilidade, passei vários mergulhos felizes em meio aos cardumes de pargos-de-linha-azul, que se separavam e se reuniam ao meu redor, sem confiar totalmente neste intruso desajeitado.

Cardume característico de pargos de linha azul

Lábios doces orientais

Cores das Maldivas

Os pargos costumam viver em águas mais profundas, então um encontro em águas rasas é muito agradável, pois podem chegar aos milhares. Eles e os lábios doces orientais são peixes por excelência do Oceano Índico, com suas cores amarelo-vivo contrastando com o azul, uma combinação tão poderosa quanto o azul-turquesa do oceano contra a areia branca de coral vista da superfície.

Peixe-anêmona

Além da simpatia da equipe, da comida excelente, do spa maravilhoso e até mesmo dos morcegos-da-fruta que voam entre as ilhas em busca de comida, acho que o que as Maldivas têm em abundância são cores.

As cores do oceano, a areia, o verde das árvores contra o céu são excepcionais, mas vá até a superfície da água e explore os recifes. A cor está em toda parte.

Peixe-balista-palhaço

Peixe-cirurgião

Dos amarelos e prateados dos peixes aos vermelhos das esponjas e aos rosas dos corais, em meio ao azul profundo do oceano, a cor está em toda parte.

Há quase duas décadas, contei a um rapaz do meu clube de mergulho que iria para as Maldivas. Ele, sendo um naufrágio endurecido, aficionado, descartou-o como “apenas uma brincadeira com peixes”.

A questão é que ele estava certo, é brincar com peixes. Milhares deles, de todos os tamanhos, cores e formas, com um luxo tropical glorioso. Se você ainda não foi às Maldivas, vá. É fabuloso!

Vila de Praia Deluxe com piscina (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) ARQUIVO DE FATOS CHEGANDO LA: Richard voou com a Emirates de Newcastle para Malé via Dubai. O traslado de lancha rápida de cortesia para Helengeli leva cerca de 50 minutos. ACOMODAÇÃO: OBLU NATURE Helengeli por SENTIDO (Resorts com tudo incluído nas Maldivas). MERGULHANDO: TGI MaldivasMergulhos individuais custam a partir de US$ 114 (£ 85). Aluguel de kits, cilindros de 15 litros e nitrox estão disponíveis. Jet-skis, caiaques e outros esportes aquáticos também estão disponíveis. ELETRICIDADE: Plugues no estilo do Reino Unido são usados ​​em todo lugar. MOEDA: Notas de pequeno valor em rufiyaa das Maldivas ou dólares americanos podem ser úteis, embora a maioria dos visitantes use pagamentos com cartão para todas as compras. PREÇOS: Todos os hóspedes se hospedam no Plano Ilha OBLU, que inclui acomodação, comodidades, refeições e bebidas ilimitadas, além de atividades e excursões. Richard se hospedou em uma Sunrise Water Villa com piscina, com preços a partir de US$ 630 (£ 470) por noite. Espere pagar de US$ 525 (£ 390) por uma Deluxe Beach Villa a US$ 1,335 (£ 1,000) por uma Beach Suite com piscina (compartilhada por duas pessoas). Vilas aquáticas ao pôr do sol (OBLU NATURE Helengeli da SENTIDO)

