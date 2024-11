Maior coral do mundo descoberto nas Ilhas Salomão

Três vezes maior que o recordista anterior e tão grande que pode ser visto do espaço, um megacoral que se acredita ter cerca de 300 anos foi descoberto nas Ilhas Salomão.

Um grupo de cientistas do National Geographic Pristine Seas em uma expedição no navio de pesquisa Argon avistou – ou não conseguiu deixar de ver – o enorme Pavona clavus organismo, que mede 34 x 32m e sobe a uma altura de 5.5m do fundo do mar. Sua circunferência total é de 183m.

O coral vinha ganhando peso sem ser observado no grupo de ilhas das Três Irmãs, no sudoeste do Pacífico, há séculos.

Vista aérea do maior coral do mundo (Seve Spence / National Geographic Pristine Seas)

A equipe descreveu-o como sendo predominantemente marrom com toques de amarelo brilhante, azul e vermelho, e fornecendo um habitat espaçoso para uma variedade de espécies de peixes juvenis de recife, caranguejos, camarões e outros invertebrados de recife.

“Quando pensamos que não há mais nada para descobrir no Planeta Terra, encontramos um enorme coral feito de quase um bilhão de pequenos pólipos, pulsando com vida e cor”, disse Enric Sala, explorador residente da National Geographic e fundador do Pristine Seas.

“Esta é uma descoberta científica significativa, como encontrar a árvore mais alta do mundo, mas há motivos para alarme. Apesar de sua localização remota, este coral não está a salvo do aquecimento global e de outras ameaças humanas.”

Um mergulhador medindo o coral (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

O coral começa a uma profundidade de 13m e desce até uma profundidade máxima de 39m. Quando a equipe avistou a estrutura pela primeira vez, eles pensaram que poderia ser um naufrágio até que o diretor de fotografia subaquático Manu San Félix mergulhou para fazer uma inspeção mais detalhada.

“O código genético desses pólipos simples é uma enorme enciclopédia que escreveu como sobreviver a múltiplas condições climáticas e, até agora, o faz diante do aquecimento dos oceanos”, disse San Félix.

O coral cobre a área de aproximadamente cinco quadras de tênis (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

“Grandes colônias de corais adultos como esta contribuem significativamente para a recuperação de ecossistemas de recifes de corais devido ao seu alto potencial reprodutivo”, observou Eric Brown, cientista de corais da expedição Pristine Seas às Ilhas Salomão. Foi Brown quem identificou e mediu o coral recorde mundial anterior na América Sanoa.

“Embora os recifes rasos próximos tenham sido degradados devido ao aquecimento dos mares, testemunhar esse grande oásis de corais saudáveis ​​em águas um pouco mais profundas é um sinal de esperança”, disse ele.

Medir o coral provou ser uma tarefa desafiadora (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

“Vinte anos atrás, enquanto trabalhava para a NOAA, vi inesperadamente, enquanto praticava towboard no lado oeste de T'au, na Samoa Americana, o que hoje é conhecido como Big Momma, um dos maiores corais registrados até hoje”, relembrou Molly Timmers, cientista-chefe da Pristine Seas na expedição.

Estima-se que Big Momma tenha mais de 500 anos e tenha mais de 6 m de altura, embora sua circunferência seja uma fração da do coral das Ilhas Salomão, com 41 m.

“Hoje tive a incrível oportunidade de ver um coral ainda maior nas Ilhas Salomão”, continuou Timmers. “Enquanto Big Momma parecia uma enorme bola de sorvete jogada no recife, este coral recém-descoberto é como se o sorvete começasse a derreter, espalhando-se para sempre ao longo do fundo do mar.”

'O sorvete começou a derreter' (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

As Ilhas Salomão abrigam a segunda maior diversidade de corais do planeta, ostentando mais de 490 espécies duras e moles conhecidas.

A expedição de meses de duração às Ilhas Salomão começou em meados de outubro, com os 18 cientistas e cineastas estudando a saúde dos oceanos. As ferramentas à disposição deles incluem câmeras de foto e vídeo de águas profundas, pesquisas de mergulho, contagens de aves marinhas, pesquisas visuais subaquáticas, amostragem de DNA ambiental e um novo submersível de 1,300 m, o argonauta.

Membros da equipe no submersível Argonauta (National Geographic Pristine Seas)

“Fazer uma nova descoberta dessa importância é o maior sonho de todo cientista e explorador, e estamos muito felizes que esse megacoral, que ajudará a inspirar a tomada de decisões sobre a conservação dos oceanos, tenha sido encontrado aqui nas belas Ilhas Salomão”, disse Paul Rose, chefe de expedição da Pristine Seas.

O empreendimento representa uma parceria entre Mares cristalinos da National Geographic e o governo das Ilhas Salomão. “O oceano fornece nossos meios de subsistência e tem contribuído muito para nossa economia nacional e comunidades”, disse o premier das Ilhas Salomão, Jeremiah Manele.

“Nossa sobrevivência depende de recifes de corais saudáveis, então esta descoberta emocionante ressalta a importância de protegê-los e sustentá-los para as gerações futuras.”

