INSIGHTS DO INSIDER SOBRE O PELAGIAN

"Pelagian é uma verdadeira experiência de liveaboard cinco estrelas”…“Uma experiência de mergulho 7 estrelas”…“A melhor equipe que já experimentamos.” Estas são apenas uma amostra das centenas de elogios que os convidados concederam Wakatobiiate de mergulho Pelagiano.

Os diretores de cruzeiros da Pelagian, Ramon Crivilles e Judith Terol Oto.

Então, o que há neste luxuoso liveaboard que recebe tantos elogios consistentes? Para responder a essa pergunta, conversamos com os diretores de cruzeiro do iate, Ramon Crivilles e Judith Terol Oto, que compartilharam insights com base em oito anos de hospedagem de hóspedes em Pelagiano Cruzeiros através do Arquipélago Wakatobi.

Um toque pessoal

Os aspectos mais elogiados de um cruzeiro Pelagian são a calorosa hospitalidade da tripulação e os elevados níveis de serviço personalizado possibilitados pela limitação de cada cruzeiro a um máximo de dez convidados servidos por uma tripulação de 12 pessoas. “Todos os membros da tripulação, desde os comissários até os motoristas de concurso e os gerentes de experiência de mergulho (DEMs), estão em contato direto com os hóspedes,— Judite diz. “Proporcionam o equilíbrio perfeito entre profissionalismo e uma atitude amigável, criando uma experiência acolhedora para os nossos hóspedes.. "

Pelagian Dive Yacht fundeado (em cima), interior do salão principal (em baixo à esquerda), chefes trabalhando na cozinha (em baixo à direita).

"O que mais gostamos em nossos cargos como diretores de cruzeiros na Pelagian são as oportunidades de interações individuais com os hóspedes.”, acrescenta Ramon. “Isso nos permite focar a atenção em atender solicitações e antecipar necessidades sem perguntar e, claro, também adoramos ter um cargo de gestão que nos permita mergulhar todos os dias. "

Privado, Exclusivo e Relaxante

Cabine suíte master Pelagian (em cima), sabin superlux (em baixo à esquerda) e cabine standard (em baixo à direita).

Privacidade e exclusividade são duas das principais razões pelas quais os hóspedes escolhem o Pelagian. Ao contrário dos liveaboards deste tamanho que incorporam 10 ou mais cabines compactas, o layout de cinco cabines e a lista limitada de convidados do Pelagian criam mais espaço pessoal nas cabines e outras áreas do iate. A exclusividade entra em jogo no mergulho. “Visitamos locais onde somos os únicos a bordo navegando na área,”Judith explica. “Isto significa que não há outros mergulhadores por perto e os recifes estão menos sujeitos ao impacto humano." Itinerários Pelagianos mostrar uma variedade de ambientes subaquáticos”, diz Ramon. “Combinamos uma variedade de diferentes topografias de mergulho, para que os hóspedes não sintam que estão sempre mergulhando no mesmo local."

Um cruzeiro pelagiano típico passará por encostas de corais, lagoas arenosas, paredes, pináculos, cais e locais de mergulho em lama. “Podemos encontrar muitas criaturas únicas no ambiente sujo que não são encontradas com frequência no resort," ele diz. Para melhorar a experiência, a tripulação realiza uma apresentação de mergulho na noite anterior aos mergulhos e, uma vez na água, os DEMs procuram e compartilham as melhores descobertas de vida marinha com todos.

Outro ponto alto de um cruzeiro Pelagian frequentemente mencionado pelos hóspedes é a atmosfera relaxante. Com perfis de vários níveis que podem exceder uma hora, três mergulhos programados por dia mais mergulhos noturnos, há tempo de sobra na água para satisfazer até os aficionados subaquáticos mais entusiasmados. Mas mesmo com todo esse tempo de fundo disponível, ainda há bastante tempo todos os dias para relaxar e aproveitar uma experiência de iate particular. Ramon observa que a programação permite quase duas horas entre o primeiro e o segundo mergulhos, duas horas e meia entre o segundo e o terceiro mergulhos e horas entre o terceiro e o mergulho noturno. Essa programação promove uma atmosfera de relaxamento ao mesmo tempo em que aumenta a segurança com intervalos de superfície generosos que permitem mergulhos repetitivos mais longos.

O apelo da refeição

Nenhuma discussão sobre a satisfação dos hóspedes pelagianos estaria completa sem mencionar as refeições, diz Judith. Todas as refeições são servidas individualmente, com menus de almoço e jantar de três pratos. “Há sempre uma entrada. Saladas para o almoço — saladas de jardim, salada de quinoa, salada Ceasar, salada de tomate e bocconcini com redução de vinagre balsâmico, salada de macarrão e muito mais — e o jantar começa com uma escolha de sopa — sopa de abóbora, ervilha verde, rabo de boi, vegetais mistos, aspargos e assim por diante.. Existem sempre três opções de prato principal – carne, peixe ou camarão, bem como opções vegetarianas – e poderá sempre sugerir outros pratos que o chef terá todo o gosto em preparar.. "

Jantar com bife preparado pelo chef do Pelagian.

Além de desfrutar de uma grande variedade de sabores internacionais e frutas frescas, os hóspedes que apreciam pratos indonésios podem provar pratos regionais tradicionais acompanhados de molhos de sambal condimentados. Além disso, quaisquer restrições ou necessidades alimentares são sempre atendidas; os hóspedes podem simplesmente nos avisar com antecedência.

Mergulhos Favoritos

Dois peixes-mandarim machos sobram enquanto o anoitecer se aproxima no local de mergulho Magic Pier.



Clique nestes links para obter mais informações sobre o Mergulho no Píer Mandarinfish com o Iate de Mergulho Wakatobi, Pelagiano e Dicas para fotografar peixe mandarim.

Embora os hóspedes geralmente descrevam toda a experiência de mergulho pelagiana como “excepcional”, alguns locais são frequentemente mencionados como favoritos. Estas incluem as baías protegidas da Ilha Buton. Judite afirma. “Você encontra centenas de peixes-mandarim ao redor do Magic Pier e muitas outras criaturas legais, como chocos, polvos, peixes-escorpião, peixes-caixa amarelos bebês, diferentes espécies de moreias, peixes-rã pintados e peixes-cachimbo anelados. Outro favorito nas proximidades é Cheeky Beach, que é um excelente local de caça para nudibrânquios, peixes-cachimbo fantasma, caranguejos decoradores, enguias-cobra e camarões louva-a-deus.. "

Um jovem macho de enguia-de-fita-azul, capturado em New Pier durante o passeio da Pelagian na Baía de Pasar Wajo.

Topo do recife na lagoa de Karang Kapota.

Um mergulho raso popular, e um favorito entre fotógrafos de grande angular, é a lagoa em Karang Kapota, onde corais monolíticos bommies surgem de um fundo de areia branca. Igualmente fotogênico é o Rainbow Reef de Karang Kaledupa, que é uma cadeia de montes submarinos conectados por cristas. Essas formações produzem imagens dramáticas de grande angular, enquanto a densa cobertura de corais no topo das cristas contém uma riqueza de assuntos macro, como cavalos-marinhos pigmeus e peixes-sapo.

Local de mergulho Fish Market, Wakatobi, Indonésia

O dramático perfil vertical do Orange Wall é fortemente decorado com corais moles e leques marinhos e é coberto por um topo de recife imaculado coberto por inúmeras variedades de corais duros. Esponjas e leques marinhos coloridos também são características importantes das cristas dos pináculos de Hoga, que se erguem de profundidades de 35 metros. Os topos dessas estruturas estão repletos de fuzileiros, peixes-porco redtooth, peixes-borboleta pirâmide e donzelas.

Todos estão acomodados

Mergulhadores de todos os níveis de experiência podem desfrutar do Pelagian, diz Ramon, acrescentando que “quanto mais experientes forem, mais poderão desfrutar do mergulho e mais compreenderão e valorizarão a qualidade dos recifes.” Novos mergulhadores são bem-vindos e entende-se que poderão necessitar de atenção e assistência adicionais para aproveitar ao máximo o seu tempo na água. “Compensamos a falta de experiência com atenção pessoal extra de um de nossos DEMs, que os ajudará com habilidades como flutuabilidade, fará com que se sintam seguros nos mergulhos e fornecerá bons briefings e apresentações sobre o comportamento da vida marinha, habitats e variedade de corais.. "

Ramon diz que os itinerários semanais de cruzeiros são personalizados para aproveitar as melhores condições sazonais, e todas as viagens são planejadas e ajustadas de acordo com as condições climáticas, marés, correntes e a experiência de mergulho desejada pelos hóspedes. Os itinerários também podem fazer acomodações para viagens quando há mergulhadores de snorkel a bordo. “Temos três DEMs em Pelagian”, diz Ramon, “para que possamos cuidar de mergulhadores e praticantes de snorkel ao mesmo tempo. "

A vantagem do início da temporada

Iate de Mergulho Pelagiano

Os cruzeiros pelagianos às vezes esgotam antecipadamente, diz Ramon, mas certas janelas de reserva combinam uma maior chance de disponibilidade com excelentes condições de mergulho. “De março a maio, geralmente temos mar calmo, sem vento, boa visibilidade e água morna. É uma época em que podemos mergulhar em locais que não visitamos durante outros meses.” Esse período é conhecido como estação das chuvas, mas Ramon diz que isso não significa que chova 24 horas por dia, 7 dias por semana. “Na maioria das vezes chove à noite, então não é grande coisa para mergulhar. "

"Planejamos sempre as viagens de acordo com a previsão do tempo,“, diz Ramon. “Temos mais de 100 locais de mergulho diferentes à escolha, pelo que podemos sempre mergulhar em zonas onde estamos protegidos do vento e das ondas. "

