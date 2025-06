Tubarão ajudou a estimular a pesca frenética: como os tubarões se saíram desde a soltura em 1975?

DAVID SIMS, da Universidade de Southampton, foi encorajado a se tornar um cientista de tubarões pelo filme, mas, 50 anos após seu lançamento, qual foi o efeito geral dessa representação de tubarões como assassinos em série?

Steven Spielberg's Tubarão foi lançado na América do Norte em 20 de junho de 1975 e imediatamente explorou o medo humano primitivo de ser caçado por um predador enorme e astuto.

Ambientado em uma ilha fictícia na costa da Nova Inglaterra, o filme retrata uma batalha épica entre três homens em um barco e um enorme tubarão branco. Tubarão foi extremamente popular, arrecadando um recorde de US$ 100 milhões em seus primeiros 59 dias.

Jovem e já apaixonado por tubarões, terminei o filme com vontade de saber mais sobre seu comportamento e ecologia. Mas os filmes afetam as pessoas de maneiras diferentes, e desde então o filme gerou o que os cientistas sociais chamam de "a Tubarão efeito".

O filme alegava que os tubarões se tornaram amplamente demonizados por causa da representação que o filme faz deles como assassinos implacáveis ​​obcecados em atacar humanos.

O uso inspirado do diretor Spielberg de vislumbres fugazes do tubarão nadadeira esfaquear a água, acompanhado pela música sinistra e inesquecível do filme, intensificou esses sentimentos. É assim que Tubarão nos afetou. Mas, 50 anos depois, como se saíram as populações de tubarões?

Percepçao publica

Ambos Spielberg e Peter Benchley, Tubarão autor e colaborador do roteiro, lamentou a influência do filme na percepção pública dos tubarões.

Na verdade, Benchley tornou-se um defensor da conservação dos tubarões e gostava de trabalhar com cientistas (fui convidado para o seu programa de rádio para discutir o meu pesquisa rastreamento de tubarões-frade por satélite).

Nos anos seguintes ao lançamento do filme, um número crescente de tubarões – incluindo o grande branco do filme – foi alegadamente mortos em torneios de pesca de tubarão que tinham aumentou em popularidade.

Os tubarões crescem lentamente, demoram muito para atingir a maturidade sexual e têm relativamente poucos filhotes. Isso torna muitas espécies vulneráveis ​​à pesca predatória.

A pesca nesse nível remove muitos tubarões da população muito rapidamente, de modo que os tubarões restantes não conseguem substituí-los com rapidez suficiente, e a população diminui. Um declínio registrado pode ser relativamente grande se o tamanho da população inicial já for pequeno, como o de grandes predadores, como o tubarão-branco.

Vários fontes de dados, incluindo a pesca com vara e molinete e espinhel, indicam um declínio significativo na abundância de tubarões-brancos nas décadas de 1970 e 1980 ao longo da costa leste dos EUA, onde o filme se passa. Tubarão efeito em ação?

Grande tubarão branco em Guadalupe (Pterântula)

Na verdade, o rápido declínio não se limitou às águas dos EUA. Tubarão branco capturas em redes de proteção para banhistas ao largo da costa sudeste da Austrália registou uma diminuição igualmente grande em meados da década de 1970. E esta fonte em particular sugere que as populações de tubarões brancos começaram a declinar a partir de meados da década de 1950, 20 anos antes Tubarão.

Fatores adicionais, como a sobrepesca comercial, estavam obviamente em jogo. A influência do filme provavelmente exacerbou o declínio dos tubarões-brancos, que foi já está acontecendo.

Sinais de recuperação

Globalmente, o tubarão branco tem sido avaliados como vulneráveis por conservacionistas, com tendência decrescente da população. Felizmente, há sinais de recuperação.

Medidas nacionais de proteção para tubarões brancos foram implementadas na década de 1990 onde esses animais eram abundantes, como EUA, África do Sul e Austrália, e proteções mundiais surgiram alguns anos depois.

Desde a década de 1990, existem aumentos aparentes na abundância na costa leste dos EUA (quando as populações são tão pequenas e os dados tão escassos, um aumento de curto prazo pode não ser uma tendência duradoura). Sinais positivos de que medidas, como a proibição da captura em 1997, estão tendo um efeito positivo após décadas de sobreexploração.

Mas essa espécie ainda é vulnerável à captura acidental, então medidas de proteção devem ser mantidas e aplicadas para sustentar qualquer recuperação.

A Tubarão O efeito não se limitou aos grandes tubarões-brancos. Muitos outros tubarões de grande porte foram capturados e mortos em torneios de pesca de tubarão que se tornaram mais comuns após o filme. Infelizmente, a matança continua nos demais torneios dos EUA até hoje.

Mas nas últimas décadas a causa esmagadora do declínio dos grandes tubarões a nível mundial, particularmente no oceano aberto longe da costa, tem sido a expansão de pesca comercial em escala industrial visando tubarões para sua barbatanas e carne.

Estimou-se que em 2024 os navios de pesca estariam a matar cerca de 100 milhões de tubarões por ano – um número que aumentou na última década. Quase um terço das espécies de tubarões estão agora ameaçadas de extinção. extinção.

Tubarão-de-pontas-brancas-oceânico – uma grande vítima (Johan Lantz)

Foi estimado em 2021 que a abundância global de espécies de tubarões e raias que rondam o oceano aberto (como o tubarão-de-pontas-brancas ou o tubarão-anequim) diminuiu em média 71% desde 1970 devido à crescente pressão da pesca em alto mar (áreas além das jurisdições nacionais).

Meu próprio pesquisa analisando rastros de satélite de tubarões em colaboração com mais de 150 cientistas de tubarões mostrou que 24% do espaço usado por esses tubarões a cada mês, em média, fica sob a pegada da pesca de palangre de superfície.

Isso inclui embarcações capazes de lançar linhas de 100 km de comprimento, carregando 1,000 anzóis iscados por até 24 horas. Constatamos que a sobreposição foi ainda maior, cerca de 75%, para espécies comercialmente valiosas, como o tubarão-azul.

Mais tubarões morrem nesses pontos de sobreposição do que em áreas adjacentes, de acordo com pesquisas mais recentes.

Vítima da área de sobreposição de palangres – o tubarão-azul

Desmistificando Jaws

Há algum sinal de recuperação para essas espécies com as medidas de gestão existentes? Para muitos tubarões oceânicos, a resposta ainda é não.

Atualmente, as medidas em vigor (se existirem) em alto mar são insuficientes para proteger as populações. muito pouca ou nenhuma proteção de pontos críticos de atividade de tubarões. E algumas das medidas, como proibições de remoção de barbatanas de tubarão, demonstraram ser ineficaz.

Meus colegas e eu revelou que as capturas de espécies protegidas internacionalmente são, por vezes, 90 vezes maiores do que os relatórios oficiais. Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer para reconstruir as populações globais de tubarões.

Tubarão ajudou a promover uma imagem negativa dos tubarões que não tem fundamento na realidade. Em vez disso, o comportamento dos tubarões parece tão complexo em alguns casos, como o de pássaros e mamíferos.

O rastreamento de tubarões revelou que eles podem migrar milhares de quilômetros para se alimentar em habitats remotos específicos, antes de retornar ao mesmo lugar de onde partiram meses antes.

Alguns preferem sair com indivíduos familiares, e até tubarões formam redes sociais persistentes. Tubarões-frade gigantes participam de comportamento semelhante ao de um encontro rápido quando eles formam círculos de natação de cortejo no final do verão.

A imagem do assassino em série provavelmente tornou mais difícil convencer as pessoas a simpatizarem com a situação dos tubarões. Tubarão surgiu numa época em que muito pouco se sabia sobre tubarões, então a ficção preencheu o vazio.

Mas agora há mais cientistas de tubarões, graças a Tubarão. Desmistificar essas criaturas foi o primeiro passo para sua potencial recuperação.

David sims é Professor de Ecologia Marinha na Universidade de Southampton. Este artigo foi republicado de A Conversação sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

