Vamos para o zoológico

Local de mergulho nº 3 de Wakatobi, o zoológico

Um zoológico é um lugar que pode ser apreciado por todos. Então é um nome apropriado para um dos locais de mergulho favoritos de Wakatobi. O zoológico tem algo para todos. Ele está localizado bem perto do resort. Os passeios de barco são curtos e as condições do oceano são geralmente calmas. Uma gama diversificada de profundidades torna este local ideal para mergulhadores e praticantes de snorkel, incluindo novos mergulhadores e famílias que desejam compartilhar as maravilhas subaquáticas com os mais jovens.

As coisas que tornam este local ainda mais especial são a riqueza de seus corais duros e a abundância de vida macro que certamente manterá ocupados os caçadores de criaturas e fotógrafos subaquáticos.

No Zoológico, jardins de corais duros estendem-se desde as águas rasas até as partes mais profundas do recife.

O Zoológico fica em uma pequena baía. Debaixo d'água, o recife tem uma configuração semelhante a um anfiteatro com encostas flanqueando um vale central que começa em um planalto raso na faixa de 3 a 10 metros (1 a 3 pés) e desce até mais de 100 metros/30 pés. Perto da costa, os praticantes de snorkel podem explorar bosques habitados por corais staghorn, numerosos corais duros da família Porites e corais alface. Esta área é geralmente bem povoada com uma variedade colorida de peixes de recife, juntamente com uma série de habitantes do fundo que favorecem as áreas arenosas entre os corais.

Par de chocos Broadclub em águas rasas do zoológico

Quando estiver na região rasa do Zoológico, fique atento às sépias broadclub, pois quase sempre há algumas por perto. Também é um lugar ideal para procurar achados únicos, como o camarão mantis, que ostenta olhos giratórios semelhantes aos de alienígenas.

À medida que você avança para profundidades médias, a encosta fica mais íngreme e a densidade dos corais aumenta. A linha do recife transita para uma série de encostas onduladas e as multidões de peixes de recife de águas superficiais que pululam neste local são acompanhadas por achados individuais mais exóticos, como peixes-sapo, peixes-cachimbo fantasma e peixes-escorpião-folha.

Além da ampla cobertura de corais, as profundezas médias do Zoológico oferecem muitas anêmonas com foto- pares de peixe-palhaço prontos. Outro favorito entre os entusiastas do macro são os corais-cogumelo que geralmente abrigam um peixe-cachimbo de coral-cogumelo homônimo. Este pequeno peixe-cachimbo branco tem uma cabeça triangular que lhe dá a aparência de uma pequena píton subaquática.

Mergulhador visualizando um grande barril de esponja com um crinóide laranja brilhante no topo.

Mais abaixo, no precipício inclinado do recife, grandes esponjas-barril começam a surgir em profundidades entre 50 e 80 metros (15 e 25 pés). Estas grandes esponjas dão aos mergulhadores curiosos a oportunidade de caçar pequenos tesouros que se refugiam dentro dos barris.

Lagostas roxas peludas (Lauriea siagiani) são residentes comuns de grandes esponjas-barril.

Um residente de esponja que é relativamente fácil de localizar é a lagosta rosada e peluda, que também atende pelo nome de caranguejo-fada. Esta delicada criatura – que tecnicamente não é um caranguejo nem uma lagosta – é o tema favorito dos fotógrafos macro. Seu corpo quase translúcido brilha com uma luminosidade perolada e intensos detalhes em roxo rosado, enquanto uma delicada camada de cabelo branco evoca uma aparência de fada.

Mergulhador explorando a região mais profunda (profundidade 18.3 m/60 pés) da encosta coberta de corais do Zoológico.



O terreno variado e a ampla faixa de profundidade do zoológico criam um cenário ideal para perfis de mergulho longos em vários níveis, e é bem fácil para a maioria dos mergulhadores registrar um mergulho de 70 minutos sem encontrar deco — ou ficar entediado, porque nunca faltam assuntos interessantes. E o show não acaba quando o sol se põe.

Twinspot Lionfish (Dendrochirus biocellatus) são caçadores noturnos que geralmente não saem antes do pôr do sol.

O zoológico é um dos locais de mergulho noturno favoritos de Wakatobi. O show começa logo depois do pôr do sol com uma onda final de atividade do turno diurno antes de eles irem para abrigos noturnos. Então, quando o crepúsculo vira escuridão, caçadores noturnos e catadores emergem de suas tocas diurnas. Chocos e lulas bobtail rondam os recifes, enquanto peixes-leões de manchas duplas navegam em busca do jantar. Polvo se esgueiram para o aberto, crustáceos usam a cobertura da escuridão para vasculhar o fundo do mar, e platelmintos brilhantes e nudibrânquios fazem trânsitos lentos no fundo. O zoológico também é o local preferido para os mergulhos fluo exclusivos de Wakatobi, que mostram os recifes sob uma luz totalmente nova para revelar corais e vida marinha em tons fantasmagóricos de fluorescência brilhante.

Wakatobi

Vista aérea do Wakatobi Dive Resort e sua famosa House Reef bem na sua porta.

Resort de mergulho Wakatobi está localizada no sudeste de Sulawesi, na Indonésia, no coração do triângulo de corais. Conhecida pelos seus magníficos e altamente protegidos recifes de coral – desde o seu famoso House Reef e mais de 40 locais adicionais situados numa reserva marinha privada – esta idílica ilha paradisíaca é facilmente acessível através do voo privado para hóspedes do resort.

