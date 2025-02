Mergulho no píer Mandarinfish com o iate de mergulho de Wakatobi, Pelagian

O pôr do sol estava próximo e estávamos nos preparando para um mergulho crepuscular no Magic Pier, na Baía de Pasar Wajo, na costa sudeste da Ilha Buton, no sudeste de Sulawesi, na Indonésia. Frequentemente visitado por Pelagian, iate de mergulho ao vivo a bordo de Wakatobi, o Píer é conhecido por algo realmente especial – o Peixe Mandarim!

Peixe mandarim (Synchiropus splendidus) um membro da família dos dragões.

Se você ainda não viu um peixe mandarim (Synchiropus splendidus), aqui está o que está perdendo. Membro da família Dragonet, o peixe mandarim é excepcionalmente impressionante, com uma coloração berrante que consiste em redemoinhos verdes vívidos no topo de um corpo predominantemente laranja com franjas de azul profundo com detalhes amarelos ao redor da cabeça.

Embora os peixes mandarim não sejam particularmente raros no Oeste Tropical e no Indo-Pacífico, encontrá-los com qualquer forma confiável de consistência é um tanto limitado. Isto é particularmente verdadeiro se o seu objetivo for capturar imagens deles durante suas façanhas mais amorosas.

Durante uma viagem às Filipinas na Puerta Galera, fui levado a um “hot spot de peixe mandarim”. Infelizmente, este local também era bem conhecido por todas as operações de mergulho. A experiência para mim não foi produtiva nem agradável devido ao grande volume de mergulhadores presentes, o que também transformou o local num gigante globo de neve de partículas.

Macho e fêmeaPeixe mandarim (Synchiropus splendidus) um membro da família dos dragões.

Em comparação, a parte intermediária do itinerário de uma semana de Pelagian inclui dois dias na Baía Pasar Wajo, em Buton. Esta área está bem fora do caminho comum de outros barcos de mergulho, além de estar longe de resorts de mergulho. O elemento principal aqui é o mergulho na lama, que oferece uma variedade de vida marinha que você geralmente não encontra em habitats de recifes de corais. E a atração principal são as dezenas de peixes mandarim que residem ao redor da base do Magic Pier.

O mergulho começa 15 minutos antes do pôr do sol para permitir que os mergulhadores se posicionem corretamente no fundo, no meio da grande pilha de entulho abaixo do cais.

Tendo feito este mergulho duas vezes, ainda estou impressionado com a quantidade destes peixes de cores ornamentadas, com cerca de metade do tamanho do meu polegar, que estão aqui neste local.

Peixe mandarim (Synchiropus splendidus) emergindo de um grande número de fendas na pilha de rochas abaixo do Magic Pier.

Vídeo do Peixe Mandarim do Magic Pier: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Além de um grupo de cerca de sete pessoas neste mergulho, havia ainda mais pessoas emergindo de um grande número de fendas à minha direita e à minha esquerda. A maioria eram mulheres aguardando a chegada de um pretendente – ou, neste caso, pretendentes, que apareceram em pouco tempo.

A única revelação real para a identificação do sexo do peixe mandarim é geralmente o seu tamanho, já que os machos maduros são normalmente maiores que as fêmeas. Na maioria dos livros de identificação de peixes, o tamanho médio do peixe mandarim feminino é descrito como tendo 1-1/2 polegadas de comprimento, com os machos apenas um pouco maiores. O que acho surpreendente é que um bom número de machos no Magic Pier estão… bem, acima da média e parecem ter cerca de 3 centímetros de comprimento, o que me faz pensar o que esses caras estão comendo.

Exibindo suas coisas

Com confiança descarada, os machos marcarão sua chegada com um pequeno floreio e barbatanas peitorais vibrando como um beija-flor. E, ao mesmo tempo, eles “trabalham na sala” circulando firmemente as mulheres de uma forma sedutora.

Um trio de peixes mandarim (Synchiropus splendidus) durante o namoro.

Normalmente, durante esta fase do namoro, a dança pode envolver até três peixes – um macho para duas fêmeas. Mas à medida que os indivíduos mais dispostos do grupo assumem o controle, os pares começarão uma subida em espiral de 60 a 90 centímetros acima do coral. O objetivo desta manobra é porque os peixes mandarim são reprodutores transmitidos; tanto os óvulos quanto os espermatozoides são liberados simultaneamente na coluna de água para serem levados pelas correntes. Para atingir a fertilização ideal, a fêmea deve chegar o mais próximo possível das nadadeiras pélvicas do macho, no momento máximo da escalada, onde então liberará seus ovos.

Os peixes mandarim são reprodutores de transmissão; tanto os óvulos quanto os espermatozoides são liberados simultaneamente na coluna de água para serem levados pelas correntes.

Com minha câmera armada com luzes de modelagem configuradas no modo luz vermelha, consegui acompanhar facilmente a progressão ascendente dos pares sem perdê-los no quadro enquanto fotografava. No ponto em que você pensaria que eles continuariam subindo, os pares romperiam repentinamente o contato e desceriam rapidamente de volta ao ponto inicial.

Publiquei um pequeno artigo sobre como fotografar esses lindos peixes que você pode ver clicando Clicando Aqui você encontra

Dois grandes peixes-mandarim machos (Synchiropus splendidus) avaliando-se para uma possível briga.

Olhando para baixo e esperando que o show terminasse, fiquei surpreso ao ver outro homem já fazendo isso novamente, dando movimentos no próximo bebê disponível. Ao mesmo tempo, dois machos grandes discordaram sobre quem deveria ficar e quem deveria ir. Com as nadadeiras dorsais eretas, os dois se avaliaram tentando determinar quem era o mais durão, o que achei hilário dada sua coloração excessivamente extravagante. Esperando ver o pelo, em vez de barbatanas voando, seu comportamento de confronto de repente terminou em empate.

Durante o período de cerca de 35 a 40 minutos, toda a área dentro deste aterro de rochas abaixo do cais parecia um clube de peixes mandarim, com até 3 a 4 machos diferentes acasalando com sucesso com até 6 fêmeas diferentes. Fale sobre alguns caras que tiveram toda a sorte.

