Maximizando o máximo em Wakatobi

Os visitantes de Wakatobi costumam elogiar favoravelmente a condição imaculada dos recifes de coral e a excepcional variedade de vida marinha encontrada na reserva marinha privada do resort.

Lindo buquê de corais duros e moles à beira de um desembarque no Wakatobi’s House Reef.

E para alguns mergulhadores e praticantes de snorkel ávidos, não é apenas a qualidade da experiência subaquática que coloca Wakatobi em uma classe própria, é também a quantidade. Eles aprenderam que, com o planejamento certo, é possível passar a maior parte do dia com segurança e conforto dentro e sob a água do resort.

Um peixe-gavião de nariz comprido sentado em algum coral macio.

Como descreve o convidado Paul Moliken: “Minha programação em Wakatobi para um dia incrível é: levantar, mergulhar com snorkel nas ervas marinhas, tomar café da manhã, pegar o barco de mergulho, fazer um lanche enquanto estiver no barco durante o intervalo de superfície, mergulhar novamente, almoçar, snorkel no Casa Recife, faça um terceiro mergulho de barco, jante, mergulhe com snorkel no cais depois de escurecer, durma.

Embora a agenda aquática de Paul possa parecer ambiciosa para alguns, ela destaca as possibilidades de mergulho e snorkeling criadas pela combinação única de topografia subaquática e serviços de resort de Wakatobi. Especificamente, trata-se de locais de mergulho que são ideais para perfis de vários níveis, agendas que acomodam tempos de fundo estendidos e acesso total a um House Reef que expande ainda mais as oportunidades aquáticas.

Em muitos locais de mergulho dentro da reserva marinha privada de Wakatobi, as formações de recifes começam a poucos metros da superfície e descem rapidamente para as profundezas ao longo de encostas ou paredes íngremes.

Em muitos locais de mergulho dentro da reserva marinha privada de Wakatobi, as formações de recifes começam a poucos metros da superfície e descem rapidamente para as profundezas ao longo de encostas íngremes ou paredões. Aproveitando os perfis de vários níveis possibilitados por essa topografia, é possível estender muito os tempos de fundo sem entrar em descompressão em estágios. Esses tempos de fundo generosos também são possíveis devido à programação de mergulho de barco do resort, que permite tempo suficiente para os hóspedes aproveitarem dois mergulhos de lazer antes do almoço, além de um mergulho à tarde.

A chave para um tempo de fundo mais longo e agradável em Wakatobi, diz Paul, é manter a maior parte do mergulho em profundidades médias. “Alguns mergulhadores querem descer até 100 pés”, ele diz, “mas a realidade é que as cores lá embaixo são menos vibrantes e, o mais importante, os tempos de fundo são muito mais curtos. Não há realmente necessidade de ir fundo e acabar com um mergulho de 20 a 30 minutos quando a grande ação está acima de 70 pés, o que permite mergulhos de 70 minutos.”

“Wakatobi recebe muitos elogios de seus hóspedes”, diz Paul, “mas um aspecto da experiência de férias que parece ser subestimado é o quão adorável é ter três mergulhos de 70 minutos em um dia. É tão tranquilo e agradável, e você não precisa se preocupar em usar seu ar ou descomprimir.”

O segundo elemento da estratégia de tempo máximo de água de Paul fica bem em frente ao resort na forma do House Reef. “Se você escolher um pacote de mergulho em Wakatobi, você também terá uso ilimitado do incrível House Reef, com dois campos de futebol de comprimento”, ele diz, que é consistentemente nomeado como um dos melhores do mundo. “Ele certamente é mais saudável, mais colorido, mais cheio de peixes e mais deslumbrante do que qualquer outro que eu já vi, seja em Lembeh ou no Caribe.”

Além de servir como ponto de embarque para a frota de barcos de mergulho de Wakatobi, o cais do resort é um importante ponto de acesso para mergulho no House Reef, que se estende por centenas de metros em ambas as direções.

“Você e seu amigo podem mergulhar no lindo House Reef de Wakatobi quantas vezes quiserem. computador permitirá”, diz Paul. “E mesmo que você não o use para mergulho, o mergulho com snorkel no House Reef nunca é decepcionante. Você pode começar direto da costa ou entrar no píer sempre que quiser. E também há os barcos-táxi do resort, que estão disponíveis todos os dias. Basta pular, fazer um curto passeio até sua parte favorita do recife e depois voltar no seu ritmo.”

A melhor época para encontrar caranguejos doces de coral mole entre os galhos dos corais moles é depois que o sol se põe, somando-se às muitas descobertas memoráveis ​​que você pode fazer em um mergulho noturno em Wakatobi.

Paul diz que também adora as oportunidades de mergulho com snorkel depois do anoitecer encontradas ao redor do longo cais de Wakatobi. “Durante minhas viagens noturnas de mergulho com snorkel, vi uma lista de estreias pessoais, incluindo acasalamento polvo, uma larva de enguia e centenas de pirossomas.”

“Tendo estado em Wakatobi inúmeras vezes desde que me visitou pela primeira vez em 2015, posso atestar muitos aspectos surpreendentes do resort: comida, luxo, simpatia e muito mais”, diz Paul. “Essas são apenas algumas das razões pelas quais voltarei em dezembro e mal posso esperar!”

