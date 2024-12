Junte-se ao Scuba Scene no início de 2025 e economize £££s

O majestoso Cena de mergulho All Star é, sem dúvida, um dos melhores liveaboards atualmente operando no Mar Vermelho egípcio, com uma mistura sublime de excelentes embarcações marítimas, serviço excelente da tripulação, refeições deliciosas dos quatro chefs a bordo e uma equipe de mergulho de tirar o fôlego liderada por Elke Bojanowski e Ahmed Fadel.

Agora, a All Star Liveaboards está oferecendo algumas ofertas incríveis de início de temporada para você vivenciar pessoalmente o cenário de mergulho com casco de aço de 48.5 metros, com incríveis 35% de desconto em viagens em março e abril de 2025. Esse é um preço incrível para um barco tão excelente.

O salão climatizado é enorme, com uma tela gigante para briefings e apresentações

As viagens oferecidas com este fantástico desconto de 35% são:

3 a 10 de março – Norte – US$ 1,187

10-17 de março – North & Brothers – US$ 1,232

17-24 de março – North & Brothers (TECH Week) – US$ 1,232

24-31 de março – North & Brothers – US$ 1,232

31 de março a 7 de abril – Norte – US$ 1,187

7 a 14 de abril – Norte e Tiran – US$ 1,187

14-21 de abril – Norte – US$ 1,187

Sim, o Scuba Scene tem uma piscina... ok, então você não vai dar braçadas lá, mas não há nada melhor do que relaxar aqui no final do dia de mergulho com uma bebida gelada...

Junte-se ao All-Star Scuba Scene para o Ultimate Red Sea

Também há algumas vagas disponíveis para uma aventura épica de duas semanas a bordo do All Star Scuba Scene em julho de 2025, que inclui TODAS as melhores áreas de mergulho no Egito.

Este é um itinerário muito exclusivo que a equipe All-Star montou especialmente para o diretor editorial da Scuba Diver, Mark Evans, e agora você tem a chance de participar da aventura. Saindo de Port Ghalib, iremos para Abu Dabbab e Marsa Alam, Rocky Island, Zabargad, Fury Shoals, Daedalous, Elphinstone, Brothers, Safaga, Ras Mohammed, Tiran reefs, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas e Umm Gamar, antes de finalmente retornar para Hurghada.

As cabines, todas no convés principal ou no convés da piscina acima, são espaçosas e bem equipadas

Mark apelidou-o de "o Mar Vermelho Supremo", pois ele atinge todos os principais locais. Ele promete ser uma viagem extraordinária – por que escolher o norte, o sul profundo ou os parques marinhos offshore quando você pode fazer tudo isso em uma mega quinzena?

A viagem vai de 14 a 28 de julho de 2025, então Ras Mohammed estará em plena temporada de reprodução (a época favorita de Mark para mergulhar neste local incrível). O preço por pessoa é US$ 4,200 (aproximadamente £ 3,300).

Para mais informações sobre as viagens com desconto no início da temporada ou a épica odisseia de duas semanas em julho (restam apenas algumas cabines e, quando elas acabam, acabam), entre em contato com a All Star Liveaboards em: info@allstarliveaboards.com