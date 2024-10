O que aconteceu com o Seaduction?

O liveaboard egípcio Sedução entrou em contato com a água e afundou no final de outubro, no recife de Elba, perto da fronteira com o Sudão. JOHN BANTIN explica por que cuidados especiais devem ser tomados ao usar embarcações com casco de madeira no Mar Vermelho

Mergulhadores e marinheiros experientes querem que você acredite que o Mar Vermelho são dois lugares completamente diferentes.

As principais rotas de navegação que formam a importante via entre o Oceano Índico e o Golfo de Suez e o Canal de Suez estão posicionadas entre a Península Arábica e os desertos do Norte da África. O Quarteirão Vazio da Arábia fica extremamente quente e, consequentemente, o ar sobe.

Isso puxa o ar do lado africano do Mar Vermelho, resultando em ventos poderosos, geralmente em torno de força 8, com mares curtos dolorosamente desconfortáveis. Somente durante a parte mais quente do ano os desertos em ambos os continentes estão em equilíbrio, com água consequentemente calma por um período de algumas semanas.

Por outro lado, aqueles que vão mergulhar ao redor dos recifes do Egito aproveitam águas calmas protegidas por estarem a sotavento da terra a oeste. Não é o caso daqueles que se aventuram a partir de Jeddah no lado saudita, que sofre com o vento terrestre.

ETA: Nunca

No início dos anos 1990, eu tripulei um navio que seguiu para o sul por todo o comprimento do Mar Vermelho. Era verão, e esperávamos por um clima calmo. No entanto, não tivemos sorte com o clima vindo do norte de Port Sudan.

O casco fino do nosso navio tinha 60 anos, mas era feito de aço alemão sólido e projetado para os mares menos hospitaleiros do norte da Europa, então seguimos em frente.

Embora tivéssemos uma velocidade de cruzeiro nocional de oito nós, houve momentos em que o GPS recentemente instalado exibia “ETA: Nunca”, porque não estávamos fazendo nenhum progresso.

Anos mais tarde, fiz a mesma viagem no m/y egípcio Imperador Real. Era uma embarcação com casco de aço que tinha sido colocada em serviço como um liveaboard de mergulho. A viagem para o norte de Port Sudan foi tão difícil que precisávamos nos abrigar por um tempo atrás de um recife enquanto a tripulação esvaziava a água das cabines abaixo do convés.

As bombas de porão não conseguiram lidar com o ataque. A violência das cabeçadas contínuas nas ondas até fez com que algumas unidades de ar condicionado caíssem das paredes do salão.

Então você pode aproveitar o mar seguindo para o sul, mas só há um caminho de volta.

Segurança em números

Assim que a indústria egípcia de mergulho decolou, vários liveaboards construídos no Egito se aventuravam com otimismo em alto-mar até as Ilhas Brother. A jornada de volta ao norte era tão intensa que frequentemente havia baixas.

As autoridades egípcias então decretaram que tais barcos deveriam viajar em comboio, para que entre eles pudessem efetuar o resgate de qualquer embarcação que falhasse durante a viagem.

Os egípcios fazem barcos bonitos, mas eles os fazem de madeira. Se eles colidirem com o recife, geralmente é fatal para o casco, mas se eles ficarem nas águas calmas ao redor dos recifes a sotavento da costa do Egito, eles devem ficar bem.

Leve um deles para as principais rotas marítimas, tão famosas entre os navegadores oceânicos, e, avançando em direção ao norte, isso geralmente resultará em falha estrutural e possível perda da embarcação.

Embarcações com casco de madeira, não projetadas ou destinadas ao uso offshore, que tentam fazer a viagem sofrem com a ignorância ou arrogância do operador.

Sabemos de apenas um navio egípcio construído e operado em conformidade com os regulamentos SOLAS, adequado para a viagem de volta do recife de Elba. Não era m/y Sedução. É o m/y com casco de aço Evolução Real.

John Bantin é editor sênior da Corrente

