Novos mapas mostram zonas de alto risco para colisões entre baleeiros e navios

Limites de velocidade e redirecionamento de embarcações podem reduzir o número de vítimas entre as baleias, diz ANNA NISI da Universidade de Washington

Imagine que você é uma baleia azul nadando na costa da Califórnia, como você faz toda primavera. Você está procurando por krill no Canal de Santa Bárbara, uma zona repleta de peixes, florestas de algas, bancos de ervas marinhas e outras formas de vida submarina, mas também vibra com o ruído do tráfego de navios. De repente, o barulho fica mais alto.

Você começa a fazer um mergulho lento e raso, mas sem muita urgência – afinal, sua espécie evoluiu ao longo de milhões de anos sem esse barulho misterioso, então por que você saberia o que fazer quando o ouve? Um minuto depois, você é fatalmente atingido por um navio porta-contêineres.

Seu corpo afunda lentamente no fundo do oceano, onde irá alimentam criaturas do fundo do mar por décadas mas irá nunca ser visto por humanos novamente. Na verdade, sua morte passa despercebido; a embarcação mal registra o impacto de atingir um membro da maior espécie animal da Terra.

As colisões com navios são uma ameaça crítica para muitas espécies de baleias grandes. Embora esses eventos sejam difíceis de estudar, os cientistas estimam que milhares de baleias são mortas por navios anualmente. Em algumas regiões, as baleias morrem em colisões com navios a taxas que exceder o que é considerado sustentável após décadas de caça às baleias. Colisões com embarcações ameaçam alguns espécies criticamente ameaçadas.

A investigação e a experiência mostram que medidas simples podem reduzir essas colisões – por exemplo, redirecionando rotas de navegação para evitar áreas importantes para baleias, ou reduzindo a velocidade dos navios. Mas para implementar essas intervenções, cientistas e formuladores de políticas precisam saber onde as baleias estão em maior risco. Colidir com navios de cruzeiro e porta-contêineres é uma das ameaças mais sérias para espécies de baleias ameaçadas.

Mapeando o risco para as baleias

Em um estudo recém-publicado em Ciência, colegas e eu risco global de colisão com navios mapeado para quatro espécies das maiores baleias da Terra: azul, barbatana, jubarte e cachalote. Dentro do alcance de cada espécie, descobrimos que as embarcações viajavam o equivalente a milhares de vezes a distância até a Lua e voltavam a cada ano.

Nossos mapas revelam risco generalizado de colisões de embarcações em áreas que incluem a Costa Oeste dos EUA, o Mar Mediterrâneo e o norte do Oceano Índico. Essas zonas já documentaram altos níveis de colisões com navios.

Também encontramos muitas outras regiões com níveis de risco semelhantes que são menos estudadas e reconhecidas. Elas incluem vários trechos ao longo das costas da América do Sul e do sul da África, e a área ao redor dos Açores, na costa de Portugal.

Padrões previstos de colisões entre baleias e navios. As áreas em roxo são locais de maior risco de colisão com navios, com altos níveis de tráfego de navios e alta adequação de habitat para cada espécie. O risco de colisão com navios foi previsto para cada espécie em seu mapa de distribuição – conforme definido pela IUCN – que para baleias-fin exclui os trópicos (Anna Nisi, CC BY-ND)

A maioria das áreas de alto risco não estão protegidas

As baleias estão amplamente desprotegidas de colisões de embarcações ao redor do mundo. Identificamos pontos críticos de risco de colisão – áreas no topo de 1% do risco previsto globalmente que representam os lugares mais arriscados para cada espécie.

Descobrimos que menos de 7% dos pontos críticos de risco de colisão tinham implementado medidas para reduzir colisões, como limitar a velocidade dos navios ou exigir que os navios evitassem certas áreas. As exceções incluem as costas oeste e leste da América do Norte, bem como o Mediterrâneo, que têm níveis mais altos de gerenciamento de colisões com navios.

Onde tais medidas existem, elas geralmente são voluntárias. Restrições obrigatórias de velocidade cobrem apenas 0.54% dos pontos críticos de risco de colisão para baleias azuis, 0.27% para baleias jubarte e nenhum dos pontos críticos para baleias-comuns ou cachalotes.

Para cada espécie, descobrimos que o risco de colisão com navios era maior zonas econômicas exclusivas (ZEEs) – áreas até 200 milhas náuticas de costas, nas quais cada país tem jurisdição exclusiva sobre recursos marinhos – do que em alto mar. Isso pode facilitar a implementação de medidas de conservação e gestão nessas áreas.

Nas ZEE, os países individuais podem adoptar medidas voluntárias relativas às embarcações ou propor alterações obrigatórias através da Organização Marítima Internacional, que regulamenta o transporte marítimo internacional. Há muitas oportunidades para os países protegerem as baleias em suas águas nacionais.

No entanto, como as fronteiras políticas não significam nada para as baleias, a abordagem mais eficaz seria os países vizinhos coordenarem esforços para reduzir o risco de colisão com navios. através das rotas migratórias das baleias. O vídeo abaixo mostra o uso do espaço no oceano pelas baleias, sombreado de azul (áreas de menor uso) a branco (áreas de alto uso), com o tráfego global de navios sobreposto, colorido pela velocidade do navio.

Também encontramos altos níveis de risco de colisão com navios em áreas existentes áreas marinhas protegidas (AMPs) – zonas onde os países adotaram várias medidas para conservar e gerir a vida marinha.

A maioria dessas AMPs foi criada para proteger a vida marinha da pesca, mas muito poucas impõem restrições ou regulamentações à navegação. Quando as AMPs contêm altos níveis de risco de colisão com navios, os governos podem adicionar tais medidas às missões das áreas protegidas.

Benefícios da proteção das baleias

Proteger as baleias dos navios também beneficiaria outras espécies. Os navios podem colidir muitas espécies marinhas, incluindo focas, tartarugas marinhas, tubarões, peixes, pinguins e golfinhos.

O transporte marítimo é a principal fonte de ruído subaquático, que é um grande ameaça à vida marinha. O ruído subaquático pode interromper a alimentação, interferir na comunicação e causar estresse para muitas espécies. Embarcações correr mais silenciosamente em velocidades mais baixas, portanto, medidas de redução de velocidade podem reduzir a poluição sonora e o risco de colisão.

Os humanos também podem se beneficiar da redução da velocidade e do redirecionamento dos navios. Quando os navios viajam mais lentamente, sua eficiência de combustível aumenta, reduzindo sua as emissões de gases com efeito de estufa. A indústria de transporte marítimo produz atualmente emissões de carbono comparáveis ​​aos da aviação.

A redução da velocidade dos navios também reduz as emissões de poluentes atmosféricos nocivos que ameaçam a saúde humana nas áreas costeiras e estima-se que contribuam para centenas de milhares de mortes prematuras anualmente.

Em 2023, por exemplo, os navios que cooperam com uma desaceleração voluntária na Califórnia cortaram 45,000 toneladas de emissões de gases de efeito estufa e 1,250 toneladas de óxidos de nitrogênio, e reduziram o risco para as baleias em mais da metade.

Mudar as rotas dos navios pode tornar as águas mais seguras para os pescadores locais. No Sri Lanka, por exemplo, o tráfego pesado de navios abraça a costa, sobrepondo-se aos pescadores locais, bem como às baleias azuis forrageiras. Colisões com navios de carga têm matou vários pescadores lá nos últimos anos.

Em resposta, algumas companhias de navegação estão mudando voluntariamente de faixa mais longe da costa para reduzir o risco de colisão com humanos e baleias.

No nosso mundo interligado, 90% dos bens de consumo viajar de navio antes de chegarem ao mercado. A maioria dos itens que os consumidores em países ricos compram em suas vidas diárias já viajaram pelo oceano em algum momento.

Nosso estudo mostra que o risco de colisão com navios é generalizado – mas, em nossa visão, proteger as baleias dessas colisões é uma questão solucionável. E ao proteger as baleias, os humanos também podem se proteger.

ANNA NISI é Pesquisador de Pós-Doutorado em Biologia na Universidade de Washington. Este artigo foi republicado de A Conversação sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

